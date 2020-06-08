Убийства



В девяностые. Классика — личные неприязненные отношения, как и во все времена. На втором месте — с целью грабежа. Уже ни для кого не секрет, что в это время в Новосибирске, как и в целом по стране, вовсю процветали отстрелы. Первым в череде таких преступлений стал бизнесмен Мальцев. Он сидел в своём доме, его через окно из ружья пулей убили. Фамилию второго убитого бизнесмена не помню, помню, что он в тапочке и в халате вышел и пропал, им уже организованная банда занималась.

Сейчас такого нет, потому что они, грубо говоря, переубивали друг друга. А тех, кто выжил — их всех посадили. Ну и уголовный розыск по линии организованной преступности хорошо сработал. Контроль над ними всегда был. У сына моего коллеги киоск был. Пришёл в отдел, рассказывает: «Пап, пришли ко мне, требуют деньги, иначе киоск спалят. Говорят, что плевать, кем у меня отец работает, они ни во что органы не ставят, никого не боятся». Платить не стал. И киоск этот угнали. Мы проехались, поговорили с кем надо. На следующий день парень прибегает — говорит, киоск за ночь назад пригнали, со всем товаром — ничего не тронули. Мало того, так они даже проводку починили в этом киоске.

Одно время чеченская диаспора хотела власть криминальную захватить у нас в Новосибирской области. Объединились наши жулики — и выдавили тех из города. А нашими жуликами уже потихонечку милиция рулила. Под контролем держали.

Двухтысячные. Время, когда вопросы решали так кардинально, прошло. Через тридцать лет бандиты из девяностых бизнесменами стали, по-другому вопросы решать научились.

Да, и сейчас из-за бизнеса убивают. Но не так часто. Основной мотив современных убийств — это личные неприязненные отношения. Бытовуха. Страшно смотреть. Сидит отец с сыном, выпивают, а после сын берёт нож и отца режет. Или вместе пили — а через сутки одного из них находят закопанным в мусоре. Я не думаю, что из-за вируса и безработицы, да и вообще из-за того, что жизнь усложняется, я не думаю, что будет всплеск убийств. С домашним насилием — также. Вот как были мужья-идиоты, которые колотили жену, так и спустя 30 лет они есть.

Преступления на сексуальной почве

В девяностых. Тридцать лет назад насильников было больше. Виртуальной любви не было, на дорогах женщины так явно не стояли. А хочется. Вот гадёныши и ходили хотелки свои пристраивать.

В Железнодорожном отделе, помню, работал. Женщина идёт на работу через частный сектор, как вдруг мужик выскакивает с криком: «Убью» и тянет её за гаражи, а там у него уже лежанка заготовлена. Много случаев было, когда зеки насиловали. Он только вышел из тюрьмы, сексуально озабоченный. А тут — девушку видит. А он девушек десять лет не видел. Находили мы их быстро, так что эти зеки потом ещё десять-пятнадцать лет женский пол не видели.