Да вас отделали! 8 схем обмана при ремонте квартир

Прежде чем подписывать договор, внимательно прочитайте каждый пункт, особенное внимание уделите тому, где написано, что подрядчик может по своему усмотрению докупать материалы, а потом выставлять заказчику счет на них.



— Этот пункт не раз всплывал в судебных тяжбах, поскольку потом заказчику выставлялись достаточно весомые счета, а понять, за что это, было достаточно проблематично в связи с тем, что ремонт уже был произведён, — делится опытом Андрей Конышев. — Оценить, куда ушёл цемент, шпаклёвка, другие стройматериалы, достаточно сложно. Ремонт ведь уже закончен, обои поклеены. Даже если просить какую-то оценочную организацию определить это, эксперт может вам сказать: «Как я могу вам помочь, если ремонт уже закончен?» Всё это нужно делать на стадии ремонта.



Привыкли считать свои деньги — привыкайте стоять за спиной отделочников и контролировать каждый их шаг. Старайтесь хотя бы раз в неделю приезжать и отслеживать, как проходит ремонт.



— Желательно, чтобы строительная организация вела журнал, где бы указывала, что за день она сделала, куда конкретно ежедневно уходили те или иные стройматериалы и в каком объёме. Это, на самом деле, и для строительной организации очень удобно: чтобы они могли отчитаться и в суде, если до него дойдёт, своё имя отбелить, если вдруг к ним какие-то претензии будут, — добавляет Андрей Конышев. — Но очень многие организации даже не знают о существовании такой меры, как ведение строительного журнала. Они просто выполняют свою работу, а впоследствии выясняется, что где-то чего-то не хватило, куда-то делись строительные материалы. Это 70% случаев, по которым потом возникают споры.



Для ведения такого журнала не нужно привлекать нотариусов или других специалистов. Его может вести от руки ответственный за ремонт мастер или конкретный инженер, общающийся с заказчиком.



Другой распространённый способ заработать на заказчике за счёт стройматериалов — поддельные чеки. У опытных прорабов наверняка есть связи в компаниях по продаже материалов. Схема простая: в квитанции указывается более дорогой материал, хотя по факту подрядчик берёт дешёвый аналог (да ещё и со скидкой). В этом случае кроме потерянных денег вы рискуете получить некачественный ремонт. Единственный выход — покупать материалы самостоятельно или проверять всё купленное строителями.