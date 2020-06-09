Отель в Горном Алтае предложил отдохнуть за 500 тысяч в палатках. Как это возможно?

Общественность взбудоражила новость о том, что отель на Алтае предложил отдохнуть в палатке за 500 тысяч рублей — об этом написали сразу несколько изданий. Журналист НГС Стас Соколов решил разобраться, что предлагают за эти деньги отдыхающим и зачем вообще небедные люди едут далеко в горы, чтобы пожить неделю под тентом. У нового вида отдыха даже есть отдельное название — глэмпинг.
Предложение на полмиллиона
Началось всё с рассылки алтайского мини-отеля «Лес и Море», в которой за путевку на конец августа этого лета на 8 дней с полным пансионом с туристов просили 420 тыс. рублей за двоих. Отдельно предлагалось оплатить вертолетную заброску на место за 60 тыс. рублей с человека (желающие могли попробовать добраться до места как-то иначе). Больше всего общественность поразило то, что жить отдыхающим предлагалось в «палатке».
В самом «Лесе и Море» на запрос НГС не ответили, но если судить по данным на сайте компании, то цены там уже немного ниже. Самый дорогой слот (22 — 29 августа) стоит 378 тыс. рублей на двоих. Но и при этой цене, если к ней добавить вертолётный трансфер, путевка практически равна половине миллиона рублей. Дело даже не в том, что это, в принципе, немалая сумма (если у человека есть деньги, то почему бы нет). Просто стоимость такой путевки существенно выходит за рамки даже дорогого европейского тура.
Например, неделя в одном из самых фешенебельных отелей Ниццы Negresco на те же даты обойдется примерно в 190 тыс. рублей на семь ночей. И даже если обедать и ужинать (завтрак в отеле включен в стоимость номера) в ресторанах со средним чеком под 100 евро за ужин, это в сумме обойдется дешевле, чем отдых в мини-отеле «Лес и Море». За что же алтайская база просит такие деньги?
Что такое гламурный кемпинг
«Лес и Море» относится к довольно новому для России сегменту мест отдыха, который в мире получил название «глэмпинг», которое можно перевести как «гламурный кемпинг». Идея состоит в том, чтобы вернуть пресыщенным (и платежеспособным) отдыхающим радость близкого контакта с дикой природой, не подвергая его при этому тяготам и лишениям настоящего палаточного туризма.
Как правило, глэмпинг представляет собой несколько больших шатров, установленных на деревянном основании. Люди в них спят на обычных кроватях, у них есть душ и туалет. Еду в глэмпинге готовит повар (и она ощутимо сложнее, чем просто макароны с тушенкой). При этом рядом с глэмпингом (по крайней мере, в идеале) не должно быть ни оживленных дорог, ни населенных пунктов — откинул полог и перед тобой вид на озеро, сжатую горами укромную долину или что-то в этом роде.
Вертолётная заброска в мини-отеле «Лес и Море», к слову, не единственная опция, а, скорее, просто дополнительное развлечение. В стоимость тура по умолчанию входит автомобильный трансфер из аэропортов Горно-Алтайска (60 км) или Барнаула (330 км). Так что на воздушной прогулке можно сэкономить.
Сам лагерь находится в Кош-Агачском районе в долине реки Иедыгем. Вокруг ни души. Палатки (точнее довольно просторные шатры площадью 24 квадратных метра) стоят на деревянных настилах, внутри шатра две кровати, комод и ещё кое-что из мебели. Рядом с каждой палаткой биотуалет и умывальник с холодной водой.
Едят туристы в общей палатке-ресторане. Помыться можно в душе, а просто посидеть глядя на горы — в одной из нескольких купелей. В лагере есть генератор, который включают вечером, и спутниковый телефон. Особенно занятые могут даже воспользоваться личным Wi-Fi в палатке, но за это придется доплатить отдельно. Люди едут туда, конечно, не просто, чтобы пожить в палатке. Тур включает экскурсии, прогулки по окрестностям. В общем, одеваться и обуваться советуют соответственно местности.
Кто ещё предлагает гламурные палатки и сколько это стоит
«Лес и Море» не единственный алтайский проект в таком роде. Первую попытку в этом направлении предпринял ещё два года назад «Чепош парк». Здесь не обязательно покупать тур на неделю, можно провести хоть одну ночь — как в обычной гостинице. В «Чепош парке», правда, благоустроенные палатки стоят рядом с более основательными домиками из дерева. С одной стороны, это позволяет воспользоваться баней, кафе и другими плодами цивилизации. С другой — немного смазывается острота от близости с природой, так сказать. Ваша палатка — это просто форма расселения. Самая доступная, к слову. Потому что если тент обойдется от 5500 рублей за ночь, то стандартный номер на турбазе обойдется от 6700 рублей, а апартаменты (отдельный домик с несколькими комнатами) стоят уже 15 700 рублей.
В прошлом году на этот рынок активно вошла компания «Сайкол», которая открыла сразу три глэмпинга (по месту расположения): Курай, Кату-Ярык и Камаин. Так же, как у «Леса и море», здесь в распоряжении отдыхающих только палатки. Но в них стоят кровати, а основные удобства (душ, туалеты, кухня) прилагаются. Бронирование здесь принимают только с начала августа — сутки обойдутся в 5650 рублей, но в эту цену не включено питание.
Кто едет в глэмпинги
Сама по себе идея пожить в палатке по цене номера в новосибирском «Марриотте» с непривычки, конечно, вызывает вопросы. Организаторы глэмпингов приводят несколько доводов в свою пользу.
Представитель «Сайкол» Сания Шкарбань говорит, что глэмпинг позволяет обеспечить довольно высокий уровень комфорта в удаленных, труднодоступных местах. Там не нужно дорогостоящего строительства, тянуть водопровод, электросети. По сути, поставить деревянные настилы и натянуть на них тенты можно в абсолютно диком месте.
— Это совершенно особенные впечатления. Вы принимаете душ, ложитесь в обычную кровать, но вокруг вас дикая природа, вы слышите ее звуки. Ночью звезды отражаются в озере, и вы не понимаете, где вода, а где небо, — говорит Сания.
По её мнению, глэмпинг — это ещё и способ хоть немного приобщить к походной жизни современных городских детей.
В «Чепош парке» отмечают также, что этот вид отдыха привлекает поклонников «зеленой философии», которые придерживаются политики невмешательства человека в жизнь дикой природы.
А создатели мини-отеля «Лес и Море» в качестве одного из преимуществ отмечают «конфиденциальность».
— Тут никто не будет вас снимать, вас не увидят посторонние, никто не узнает о вашем отдыхе, если вы сами этого не захотите, — сказано на пояснениях на сайте.
Сания Шкарбань говорит, что, действительно, такой вид отдыха больше пользуется успехом у состоятельных жителей столицы и иностранцев. Отчасти из-за сравнительно высоких цен, отчасти потому что они уже знакомы с глэмпингами как форматом и сам по себе вопрос, почему я должен жить в палатке, у них не возникает.
Всё закрыто
Главная проблема с отдыхом на Алтае — пока сохраняющийся запрет на посещение региона туристами. Сейчас въехать туда можно только к родственникам или в командировку. Пока запрет действует до начала следующего месяца, но в самих базах официально не принимают бронирование раньше конца июля.
Успевшие уже выбраться в Горный Алтай «нелегалами» новосибирцы говорят, что такая поездка сопряжена с риском. Алексей (фамилию просил не называть) говорит, что проехать, в принципе, можно, но есть вероятность столкнуться с холодным приёмом местных жителей.
— Они нас (приезжих) считают источником заражения. Могут прийти с оружием и просто потребовать свернуть лагерь и уезжать. Но, думаю, рациональные соображения победят. Там же вся местная экономика держится на туризме. Если к ним не поедут отдыхать, то тяжело придется всем, — говорит он.
Российские власти тем временем пояснили, кто в обозримом будущем сможет выехать за рубеж. Для любителей отдыха в Испании или Таиланде, впрочем, хороших новостей пока нет. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, россияне могут выехать за рубеж только для ухода за родственниками, на работу и учёбу.