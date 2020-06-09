Отель в Горном Алтае предложил отдохнуть за 500 тысяч в палатках. Как это возможно?

В самом «Лесе и Море» на запрос НГС не ответили, но если судить по данным на сайте компании, то цены там уже немного ниже. Самый дорогой слот (22 — 29 августа) стоит 378 тыс. рублей на двоих. Но и при этой цене, если к ней добавить вертолётный трансфер, путевка практически равна половине миллиона рублей. Дело даже не в том, что это, в принципе, немалая сумма (если у человека есть деньги, то почему бы нет). Просто стоимость такой путевки существенно выходит за рамки даже дорогого европейского тура.



Например, неделя в одном из самых фешенебельных отелей Ниццы Negresco на те же даты обойдется примерно в 190 тыс. рублей на семь ночей. И даже если обедать и ужинать (завтрак в отеле включен в стоимость номера) в ресторанах со средним чеком под 100 евро за ужин, это в сумме обойдется дешевле, чем отдых в мини-отеле «Лес и Море». За что же алтайская база просит такие деньги?



Что такое гламурный кемпинг



«Лес и Море» относится к довольно новому для России сегменту мест отдыха, который в мире получил название «глэмпинг», которое можно перевести как «гламурный кемпинг». Идея состоит в том, чтобы вернуть пресыщенным (и платежеспособным) отдыхающим радость близкого контакта с дикой природой, не подвергая его при этому тяготам и лишениям настоящего палаточного туризма.

