«Муж млел, и не только он»: истории женщин, которые предпочли стройности пышные формы. Посмотрите, какими они были

Внушительные формы — совсем не приговор, мы вообще уже забыли, кто это придумал. Можно быть одинаково привлекательной и с впалыми скулами, и с аппетитными щечками — мужчины в обоих случаях упадут к вашим ногам. Так считают героини нашего материала. Они не переживают за сантиметры на талии и цифры на весах. И даже наоборот — наедают килограммы специально. Они в восторге от своих складочек, пышных бёдер и абсолютно не планируют возвращаться в прежнее тело. Редакция попросила героинь показать их фото «в худом состоянии», чтобы сравнить с сегодняшним результатом.
Ольга Омурзакова, 33 года
Специалист по связям с общественностью
— Я никогда не была сильно худой, наоборот, худоба меня всегда пугала. Слово «худая» — от «худо», что характеризует болезненного и плохого человека, меня всегда отталкивало. На Кубани, откуда я родом, все девушки колоритные, с красивыми формами, поэтому о комплексах никогда и речи не было. Я была стройной, стандартного 46 размера, ну иногда 48 размера, но не больше, мой рост 173 см.
— Комплименты лились на каждом шагу, от ухажёров отбоя не было. Я всегда считала себя красивой (пусть нескромно, но зато правда), а потом встретила мужа, и вот — первая беременность. Начала округляться, а муж млел, да и не только муж. Самое смешное настало тогда, когда я уже сильно поправилась, был живот, и со мной в один день пытались познакомиться трое мужчин — то на остановке, то в транспорте, и даже около работы. Тогда-то я поняла, что красота от размера не зависит. Главный успех — меня заметили и пригласили стать plus size моделью. Я ходила по подиуму на показах и снималась для нескольких ведущих магазинов одежды.
— Я менялась по-разному: было и плюс 20 кг — из 74 кг в 94 кг. И из 87 кг в 118 кг. Но я всегда себя любила, и окружающие даже наоборот, стали любить больше, когда я поправилась.
— Меняется только вес и размер, а я-то остаюсь такой же, как нравилась себе, так и продолжаю нравится. Окружающих стала больше располагать к себе, хотя я всегда была душой компании. Раньше был образ роковой стервы, и многие девушки переживали, что вокруг меня так много парней, а сейчас меня любят все — и эти девушки тоже — поняли, что их парни мне не нужны, у меня есть муж. Главные комплименты я получаю от него.
Ксения Краскина, 27 лет
Энергетик
— До лета прошлого года я все ещё металась между принятием своего тела и необходимостью что-то менять. Вес не определяет меня как личность, по нему невозможно оценить уровень моего мышления или, как это сейчас модно говорить, стадию моей лени. Кстати, о лени: мой вес не мешает мне пробегать марафоны, путешествовать и просто быть счастливой.
— На втором курсе института, это был 2012 год, мой вес составлял 68 кг при росте 180 см. Всё это время мне приходились сидеть на диетах, голодать и ненавидеть себя, чтобы оставаться в одной категории, потому что окружающим так больше нравилось. О моем комфорте никто не думал и даже не спрашивал. Так я заработала расстройство пищевого поведения.
— Я ощущаю себя булочкой с вишней. Так можно? Просто живу так, как нравится. В любой момент могу изменить все. Ведь в этом и заключается бодипозитив — убрать руки от чужого тела. Ну, если честно, мне все равно на мнения окружающих, просто мой комфорт, общее состояние важнее людей, которых я вижу первый и последний раз. Кажется, щеки меня никогда не покидали. Прилагались ко мне с рождения. Но что я с ними милей и симпатичней, никто не говорил.
Я, видимо, такой человек, который скептически относится к вниманию незнакомых мне мужчин. Но мой молодой человек полностью меня поддерживает и не лезет с нравоучениями. Хейта, кстати, тоже очень много, но больше от подростков и почему-то от взрослых женщин. Все так и норовят сделать замечание по поводу здоровья и влезть ко мне в тарелку.
Валерия Кирилюк, 23 года
Работает в сфере образования
— Я всегда была крупнее остальных, даже в самом юном возрасте. Это очень сильно давило — взгляды, насмешки. Мне давали клички — Пингвин и Жираф: я до 8 класса была выше всех девочек. С каждым годом моего взросления я становилась все больше. Летом я всегда сбрасывала пару килограммов, зимой набирала чуть больше, чем пару. Очень комплексовала, не могла подобрать одежду на себя. Общество давило на то, что мне нужно похудеть. Мой вес всегда немного превышал норму по росту 150–155 см.
— Сильно полнеть я стала, когда начала пить пивные дрожжи. Мне их прописал доктор, честно, уже не особо помню, для чего, я всегда была довольно болезненным ребёнком. Однажды в кабинете эндокринолога мне сказали, что у меня ожирение 1-й степени, позже говорили, что 2-й. Сейчас мой рост 165, вес около 100 кг, точно не знаю, не слежу. Последние 10 кг я набрала буквально недавно, когда переболела острой хронической крапивницей.
— Я ещё на пути к этому чувству — когда совершенно довольна собой. Я смотрю на других бодипозитивщиц, сама продвигаю эти идеи, и моя любовь к себе растёт. Каждый человек прекрасен, независимо от веса, роста, цвета кожи или ещё чего-то. Навязанные нам глянцевыми журналами идеалы как раз и загоняют большинство девчонок в депрессию.
Считаю, что мужчинам нравятся любые девушки. У меня всегда были мужчины, комплименты, вне зависимости от моей комплекции. Единственное, что я в один момент стала сильно стесняться, но это уже прошло.
А вам какая форма героинь больше нравится?
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