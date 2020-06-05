«Муж млел, и не только он»: истории женщин, которые предпочли стройности пышные формы. Посмотрите, какими они были

— Я ощущаю себя булочкой с вишней. Так можно? Просто живу так, как нравится. В любой момент могу изменить все. Ведь в этом и заключается бодипозитив — убрать руки от чужого тела. Ну, если честно, мне все равно на мнения окружающих, просто мой комфорт, общее состояние важнее людей, которых я вижу первый и последний раз. Кажется, щеки меня никогда не покидали. Прилагались ко мне с рождения. Но что я с ними милей и симпатичней, никто не говорил.



Я, видимо, такой человек, который скептически относится к вниманию незнакомых мне мужчин. Но мой молодой человек полностью меня поддерживает и не лезет с нравоучениями. Хейта, кстати, тоже очень много, но больше от подростков и почему-то от взрослых женщин. Все так и норовят сделать замечание по поводу здоровья и влезть ко мне в тарелку.

Валерия Кирилюк, 23 года

Работает в сфере образования

— Я всегда была крупнее остальных, даже в самом юном возрасте. Это очень сильно давило — взгляды, насмешки. Мне давали клички — Пингвин и Жираф: я до 8 класса была выше всех девочек. С каждым годом моего взросления я становилась все больше. Летом я всегда сбрасывала пару килограммов, зимой набирала чуть больше, чем пару. Очень комплексовала, не могла подобрать одежду на себя. Общество давило на то, что мне нужно похудеть. Мой вес всегда немного превышал норму по росту 150–155 см.