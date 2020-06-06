«Собирайся, мы за тобой»

На производстве, где трудится Дмитрий, заболел сотрудник:

— Он никуда не летал, вел достаточно однообразный образ жизни: дом, работа, дом. Предположительно, заразился где-то в транспорте, магазине или просто на улице, — рассказывает Дмитрий.

Из-за заболевшего всех остальных работников перевели на удалёнку. Вскоре к ним по очереди начали приходить на дом врачи, чтобы взять мазок на коронавирусную инфекцию. Пока результаты теста готовились, Дмитрию постоянно звонил участковый врач, интересовался самочувствием, спрашивал про температуру, а как только пришел положительный тест — приехали врачи скорой помощи и забрали его в инфекционку.

— Не было никаких капсул, как показывают в интернете, просто пришли врачи в защитных костюмах и сказали: «Собирайся, мы за тобой», — вспоминает сибиряк. — Приехали, потом около четырех часов мы просидели в боксе, ждали свою очередь. Было 15 машин скорой помощи, я приехал в пятнадцатой. Мы замёрзли, хотя на улице было жарко, все находились в одном помещении — и с положительным тестом, и с отрицательным, без разбора. Оформили, сделали флюорографию и выделили место в палате.