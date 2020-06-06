— Инфекционка — это кошмар, там действительно страшно, — хмурит лоб молодой человек. По его лицу видно, как в памяти всплывают не самые приятные воспоминания. Дмитрию Асташову 27 лет, он переболел коронавирусом в мае. Болезнь протекала практически бессимптомно, поэтому почти всё время он провел на карантине, а не на жёсткой больничной кровати ковидного госпиталя. Как заподозрили инфекцию на фоне отсутствия симптомов, где он мог заразиться и как проходило лечение — Дмитрий рассказал журналисту НГС.
«Собирайся, мы за тобой»
На производстве, где трудится Дмитрий, заболел сотрудник:
— Он никуда не летал, вел достаточно однообразный образ жизни: дом, работа, дом. Предположительно, заразился где-то в транспорте, магазине или просто на улице, — рассказывает Дмитрий.
Из-за заболевшего всех остальных работников перевели на удалёнку. Вскоре к ним по очереди начали приходить на дом врачи, чтобы взять мазок на коронавирусную инфекцию. Пока результаты теста готовились, Дмитрию постоянно звонил участковый врач, интересовался самочувствием, спрашивал про температуру, а как только пришел положительный тест — приехали врачи скорой помощи и забрали его в инфекционку.
— Не было никаких капсул, как показывают в интернете, просто пришли врачи в защитных костюмах и сказали: «Собирайся, мы за тобой», — вспоминает сибиряк. — Приехали, потом около четырех часов мы просидели в боксе, ждали свою очередь. Было 15 машин скорой помощи, я приехал в пятнадцатой. Мы замёрзли, хотя на улице было жарко, все находились в одном помещении — и с положительным тестом, и с отрицательным, без разбора. Оформили, сделали флюорографию и выделили место в палате.
«Это фильм ужасов»
Дмитрий пролежал в инфекционной больнице всего два дня (и считает, что ему крупно повезло, хотя дни тянулись невероятно долго) — за это время он ни разу не увидел, чтобы помыли пол или обработали помещение. Сам постоянно использовал влажные салфетки и антисептик.
— Это правда фильм ужасов. Еду нам давали через специальное окно, персонал к нам почти не заходил, только когда приносили лекарства. Единственным требованием было то, что если в палату заходит медперсонал, то нам нужно надеть маску, больше ничего не соблюдалось, — продолжает Дмитрий. — В коридорах никто не лежал, обстановка тяжелая, но паники нет, пациентов на ИВЛ я не встречал.
В случае Дмитрия болезнь протекала почти без симптомов — еще до попадания в больницу была потеря обоняния, атрофировалась часть вкусовых рецепторов, но чувствительность вернулась спустя 3–4 дня, Дмитрий даже не успел испугаться. Температура была в норме, кашля не наблюдалось.
— Лечение было странным — таблетки от кашля, ВИЧ и малярии. В живот кололи препарат, разжижающий кровь, три раза в день измеряли температуру. Как по мне — я и не болел вовсе, не было даже слабости, мог спокойно эти дни провести дома, соблюдая карантин. Однако в справке написали, что у меня средняя тяжесть заболевания.
«Как будто мы преступники»
Спустя два дня Дмитрия и еще несколько человек перевезли из первой инфекционной больницы в областной госпиталь № 2 ветеранов войн — понаблюдать за состоянием, отлежаться, прийти в себя.
— Я отлёживался там 15 суток. В сравнении с инфекционкой госпиталь — как санаторий. Хорошие подушки и матрасы (по меркам больницы), кормили вкусно и персонал был более приветливый. Нам повезло — выделили палату с балконом, поэтому мы выходили подышать воздухом и даже позагорать, — вспоминает Дмитрий.
Лечения, по его словам, там не было, приходили только измерить температуру.
— Территория госпиталя охранялась ОМОНом, Росгвардией, а по территории бегали две овчарки, как будто мы преступники. Палата рассчитана на 2–3 человека. Вместе с нами лежал сотрудник «Вектора» и на ночь рассказывал страшные истории про их лаборатории и испытания — такое развлечение было, — улыбается Дмитрий и тут же пересказывает байку про вирус Эбола.
«Стало легче дышать»
Повторный тест спустя 10 дней оказался отрицательным: «Наверное, меня вылечило время, не зря же говорят, что время лечит».
У Дмитрия не было ни панических страхов, ни душевных терзаний, переживаний — заболел и заболел, пройдёт. С родными он и так не контактировал, жил один, а после выздоровления и вовсе выдохнул:
— Мне даже дышать стало легче. Меня выписали, сказали, что уже могу выходить на работу, контактировать с людьми. Хотя товарищу по палате после выписки рекомендовали еще две недели побыть дома, видимо, это зависит от степени заболеваемости.
Дмитрий рассказывает, что так рад был вернуться к нормальной жизни, что на второй день после выписки прошел 20 км — гулял, дышал воздухом и наслаждался видами Новосибирска.
— Я думаю, что шумиха вокруг коронавируса приукрашена. Не отрицаю, что есть и совершенно другие истории с плохим концом, но мой случай оказался достаточно лёгким, и я рад, что всё закончилось. Я могу спокойно ходить по городу и не бояться, что заболею или стану переносчиком.
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