Всё это происходило в самом центре города, никто ни от кого не скрывался. И даже когда в позапрошлые выходные совсем уже расслабившиеся владельцы расположенного здесь барчика Crafty Radler устроили вечеринку с диджеем, то никаких претензий от сотрудников правопорядка (ближайший полицейский пост расположен в двух шагах от дворика) к ним не поступало.



Однако записи веселья попали сначала в соцсети, потом в прессу, местному начальству прилетело от начальства повыше и, что называется, понеслась душа в рай. Всю прошлую неделю заведения «ресторанного дворика» проверяли с таким усердием, что было видно — без протоколов о нарушениях проверяющие вернуться просто не могли. В результате публике были представлены воинственные рапорты о многочисленных выявленных нарушениях. Целый ряд СМИ даже выпустили новости о «сносе» фуд-корта за Центральной.



Что же случилось в реальном (а не медийном) мире? Прямо скажем, немного. Проверяющие действительно нашли какие-то серьезные нарушения в двух точках: «Хот-дог мастер» и «Чебурек.Ми» — работающих в самом нижнем ценовом сегменте и, естественно, имеющих меньше возможностей и мотивации соблюдать строгие требования российских СанПиНов. Именно они, к слову, меньше чем кто-либо были виноваты и в скандальном веселье, и вообще в том оживлении, которое царило в ресторанном дворике.

