Новосибирские власти вышли на тропу войны. Противник у них хитёр и силен — это несколько павильонов с пивом и нехитрой едой, притулившихся за гостиницей «Центральная». На этой неделе суды начали рассматривать дела заведений — участников «скандальной вечеринки». Однако пока государственная машина терпит в этом противостоянии поражение за поражением. Подробности — в авторской колонке Стаса Соколова.
Для тех, кто пропустил первые серии этой волнующей истории, напомню. После того как ресторанам запретили работать иначе чем навынос, в нескольких точках города возникли отчасти стихийные, отчасти организованные «фуд-корты». И самый большой из них — во дворе гостиницы «Центральная», где для этого были изначально созданы все условия. Больше месяца маленькие заведения здесь спокойно работали. В обед на многочисленных лавочках, которые заботливо поставили здесь владельцы гостиницы, было трудно найти свободное место.
Всё это происходило в самом центре города, никто ни от кого не скрывался. И даже когда в позапрошлые выходные совсем уже расслабившиеся владельцы расположенного здесь барчика Crafty Radler устроили вечеринку с диджеем, то никаких претензий от сотрудников правопорядка (ближайший полицейский пост расположен в двух шагах от дворика) к ним не поступало.
Однако записи веселья попали сначала в соцсети, потом в прессу, местному начальству прилетело от начальства повыше и, что называется, понеслась душа в рай. Всю прошлую неделю заведения «ресторанного дворика» проверяли с таким усердием, что было видно — без протоколов о нарушениях проверяющие вернуться просто не могли. В результате публике были представлены воинственные рапорты о многочисленных выявленных нарушениях. Целый ряд СМИ даже выпустили новости о «сносе» фуд-корта за Центральной.
Что же случилось в реальном (а не медийном) мире? Прямо скажем, немного. Проверяющие действительно нашли какие-то серьезные нарушения в двух точках: «Хот-дог мастер» и «Чебурек.Ми» — работающих в самом нижнем ценовом сегменте и, естественно, имеющих меньше возможностей и мотивации соблюдать строгие требования российских СанПиНов. Именно они, к слову, меньше чем кто-либо были виноваты и в скандальном веселье, и вообще в том оживлении, которое царило в ресторанном дворике.
Нарушения, которые можно было исправить оперативно (то есть заведения продолжили работать), были зафиксированы практически во всех точках. Отличились только ребята из FastSoup, которые закрылись на день сами и позвали специально обученного контролера из бывших сотрудников проверяющих органов, который тоже что-то нашел, но сделал это до оставшихся на госслужбе бывших коллег.
За ничего не говорящими статьями КоАП (даже если их прочитать, непонятно, что именно сделали нарушители) стоят, например, такие проступки:
— Отсутствие дополнительной швабры для зала в помещении 6 кв. метров и отдельного места для её хранения.
— Отсутствие инструкции для пользования санитайзером (Вот вы её читали когда-то? А она — есть).
— Отсутствие дополнительной раковины (второй или третьей — в зависимости от того, сколько их было в точке во время проверки).
Ну, и вишенка на торте — обслуживание клиентов без маски. Ловили на живца. К заведению подошла женщина, прикрывая рот платочком, сделала заказ и в момент передачи блюда к ларьку выдвинулись контролеры и полицейские, зафиксировавшие преступление.
На этой неделе суд Центрального района начал слушать дела нарушителей. Вчера, например, состоялось заседание по поводу главного информационного спонсора всего этого банкета — бара Crafty Radler (он же ООО «Кофейни»). Заведение обвинялось в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения по ст. 6.3, ч. 2 КоАП.
А именно: в баре не оказалось бактерицидной лампы и санитайзера, на полу проверяющие заметили тополиный пух, а бармен имел наглость обслуживать клиентов в шортах. За все эти леденящие душу преступления истец просил оштрафовать владельцев на 500 тыс. рублей. Тут уж вопросы возникли даже у судьи, которая попросила предоставить более убедительные доказательства того, что указанные в протоколе нарушения действительно несут угрозу населению. В результате слушание перенесено на 5 июня. В общем, показательная порка выливается в какой-то унылый фарс, в котором даже суд участвовать как-то не горит желанием.
Ну и самое главное. «Снесенный» фуд-корт почти полностью переехал с заднего двора на улицы Ленина и Советскую. Лавочки выстроились в ряд, и теперь там стабильное столпотворение — именно это и поможет нам всем бороться с «распространением коронавирусной инфекции».
И, как будто издеваясь над проверяющими, примерно в полночь с субботы на воскресенье буквально в 100 метрах от «ресторанного дворика», в самом центре города, на улице Ленина случайный прохожий снимает настоящие полчища крыс. Какая злая ирония. Неделю чиновники проверяют маркировку швабр и правильность размещения правил пользования жидкостью для обеззараживания рук. А в двух шагах по городу бегают стада хвостатых разносчиков самых разных болезней.
История борьбы с «ресторанным двориком» в целом повторяет короткую, но драматичную эпопею войны с парками. Помните, когда, внезапно в Новосибирске стали запрещать гулять в зеленых зонах, чтобы потом так же неожиданно прекратить это делать. То есть ситуация не улучшилась ни на йоту (напротив, число инфицированных растет), но запрет отменили, и всё.
Власти, конечно, можно понять. Там работают люди, и эти люди, похоже, просто не знают, за что хвататься. Поэтому берутся за то, что попало в СМИ, о чем знает начальство повыше. Поэтому масочный режим в Новосибирске реально начал работать через месяц с лишним после того, как население активно начало пользоваться общественным транспортом. Поэтому средств защиты не хватает даже медикам, а люди заражаются коронавирусом в больнице, куда попали из-за перелома.
И именно поэтому, как уже объявил министр здравоохранения, общепит сможет начать работу в последнюю очередь. Не потому, что ресторан (особенно летняя терраса) представляет какую-то повышенную опасность. Я вот в минувшие выходные прокатился на маршрутке из Бердска, и там, знаете ли, маска была у меня у одного. И сколько таких маршруток ходит по городу. Но маршрутка незаметна (уважаемые люди вообще на них не ездят), а рестораны на виду. Поэтому не будет вам, рестораторы, никаких послаблений. То есть если кто-то, кое-где у нас порой и работает, то мы (власть), дескать, будем всё отрицать. И накажем по всей строгости закона. Ну, или как получится.
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