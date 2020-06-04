Наш тестовый автомобиль с 2,5-литровым 180-сильным атмосферником берет первую сотню за 9,2 секунды — разгон может быть и не такой стремительный, но ощущения все равно драйвовые — с настройками рулевого управления корейцы поработали неплохо. И без того плотная и информативная баранка наливается дополнительной тяжестью в спорт-режиме — заправлять машину в повороты легко и приятно. Sonata устойчиво стоит на дуге и не огорчает излишними кренами — что-то спортивное все-таки есть в этой машине.



Салон

