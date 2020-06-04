Новая Hyundai Sonata — это, пожалуй, самая экстравагантная новинка на нашем автомобильном рынке. Космическая, замысловатая, вызывающая — многие решения в дизайне автомобиля интересны и небанальны, только вот поможет ли это в битве за долю в D-сегменте, где царит Toyota Camry? Пять главных достоинств и пять нюансов «Сонаты» — в обзоре авторедактора НГС Дмитрия Косенко.
И предыдущая Hyundai Sonata была далеко не самым заурядным автомобилем, а уж новое поколение (автомобиль предоставлен дилером «Эксперт Авто») выглядит совсем вызывающе даже по современным дизайнерским меркам.
Так получилось, что на отечественном рынке новое поколение появилось достаточно внезапно, предыдущая модель (рестайлинг 7-го поколения) продавалась у нас всего три года и еще не успела надоесть.
Sonata — только переднеприводная, с классическим 6-ступенчатым автоматом и атмосферными моторами 2 и 2,5 литра. Она дешевле Camry, но не уступает ей в оснащении — итак, 5 причин чтобы купить корейский седан.
Дизайн
Экстерьер «Сонаты» кому-то может не понравится, но вряд ли оставит равнодушным. Идея с полосками светодиодных огней, заходящими на капот, свежая и изобретательная — хоть как-то удивляет в современном автомобильном мире, где уже трудно кого-то удивить. Выражение «лица» автомобиля напоминает большого усатого жука, впрочем, это вкусовщина.
Оформление задней части тоже необычно — ни с чем эту машину в потоке не спутаешь. Сочетание фонарей, обрамляющих крышку багажника, и красной перемычки напоминает сопло космического корабля из фантастического фильма, устремившегося к звездам.
Рулежка
Наш тестовый автомобиль с 2,5-литровым 180-сильным атмосферником берет первую сотню за 9,2 секунды — разгон может быть и не такой стремительный, но ощущения все равно драйвовые — с настройками рулевого управления корейцы поработали неплохо. И без того плотная и информативная баранка наливается дополнительной тяжестью в спорт-режиме — заправлять машину в повороты легко и приятно. Sonata устойчиво стоит на дуге и не огорчает излишними кренами — что-то спортивное все-таки есть в этой машине.
Салон
Интерьер под стать внешнему виду — стильный и вызывающий. Разворот средней консоли к водителю, четырехспицевый руль, узкие воздуховоды, кнопочный селектор коробки передач, симпатичные дверные ручки — после «Сонаты» другие, даже новые машины, могут показаться скучными. Разве что пластик на дверях простоват своей фактурой, да глянца слишком много.
Мультимедийка и приборка
Высоко расположенный дисплей мультимедийной системы удобен для обзора, картинка достаточно хорошо просматривается на солнце, бликов минимум. Функционал исчерпывающий, есть навигация, все работает достаточно шустро.
А цифровая приборная панель кого-то сможет и заворожить своей анимацией при смене тем оформления — всё красочно, плавно и четко. При включении поворотника правый или левый кругляши на приборке превращаются в виртуальные боковые зеркала — картинка передается с видеокамеры. Насколько это удобно и эффективно, сложно сказать, но лишним, учитывая небольшие физические зеркала, точно не будет.
Цена
В стартовой версии с 2-литровым мотором и автоматом Sonata стоит 1 524 000 рублей, а максималка тянет на 2 074 000 рублей. Японская Camry стартует с 1 690 000 рублей, а сравнимая топовая версия с 2,5-литровым мотором стоит 2 326 000 рублей. При этом функционал у автомобилей будет сопоставимым.
Теперь отметим нюансы корейского седана
Низкая крыша
Высота автомобиля 1465 мм, при посадке за руль сразу ощущаешь, что крыша чересчур давит на голову. Можно конечно опустить сиденье совсем вниз, но я лично предпочитаю повыше — так и садиться удобней, и обзор лучше. На задних местах тоже ощущается недостаток воздуха над головой, хотя по остальным параметрам — вполне просторно.
Компактные боковые зеркала
Зеркала показались недостаточно большими для такого седана, хотя критических проблем при оценке обстановки сзади не возникало. Может быть поэтому в автомобиле имеется система виртуальных зеркал на приборке, о которой говорилось выше — если долго ездить, наверно можно к ней приноровиться и забыть о физических зеркалах.
Багажник без электропривода
Непонятно, почему автопроизводители, которые сейчас ставят электроприводы на компактные кроссоверы С-сегмента, обделяют вниманием большие седаны. При таком уровне оснащения хлопать багажной крышкой как-то не эстетично — впрочем это проблема у всех конкурентов в классе, Camry тоже без электропривода.
Малый клиренс
Дорожный просвет у седана 155 мм — этого достаточно в мегаполисе, но даже по ровному проселку ездить уже страшновато. А в том же городе могут возникать проблемы с сугробами и бордюрами — свесы то у почти 5-метровой машины немаленькие.
Жесткая подвеска
Благодаря именно таким настройкам подвески «Соната» и едет драйвово, но стыки и трещины достаточно отчетливо передаются в салон. Свою роль в этом конечно играет и низкопрофильная резина — в любом случае нужно учитывать, что плавность хода «Сонаты» ближе к сбитой, обостренной езде, нежели к валкому кофморту.