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Ставим точки над «Ё»: шесть причин, по которым вам откажут в «коронавирусной» выплате на ребенка

Десять тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет положены всем, но не всем

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Пока деньги перечислили только половине семей&nbsp;

Пока деньги перечислили только половине семей 

С 1 июня семьи с детьми от 3 до 16 лет начнут получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. В теории эти деньги полагаются всем, однако на практике причины для отказа всё-таки есть. И немало родителей уже столкнулось с отказами — ведь документы на выплату начали подавать еще в конце мая. Разбираемся, что могло пойти не так.

1

Нет гражданства

Выплата полагается только гражданам Российской Федерации. Причем гражданство должен иметь и ребенок, и тот, кто подает заявление. То есть, например, если гражданство есть у отца и ребенка, но нет у матери, то заявление должен подавать отец.

2

Живете за границей

Чтобы получить выплату, нужно находиться в России. Если вы постоянно проживаете в другой стране — деньги не получите. Даже если гражданство — российское.

3

Лишили прав

Тут всё просто: выплата полагается на ребенка, которого вы воспитываете. Если вы лишены родительских прав или ограничены в них — денег не получите. Зато вот опекуны вполне могут подать заявление и оформить выплату.

4

Уже получили

Да, если деньги дали один раз, второй раз на выплату претендовать не получится. Причем неважно, кто из родителей их получил, мать или отец — в законе ограничений нет. Кто первый подал заявление — тому и деньги. И неважно, проживает этот родитель с ребенком или нет, лишь бы не был лишен родительских прав.

Дыра в законе стала проблемой: на деньги, полагающиеся ребенку, стали претендовать особо ушлые неплательщики алиментов. Так, например, в Челябинске нерадивый отец оперативно оформил пособие сразу на двоих детей, которые с ним не живут. Сделал это в первый же день, когда стали принимать заявления.

5

Неправильно заполнили

По данным пенсионного фонда, это одна из главных ошибок родителей. Казалось бы, заявление в несколько строк, но ошибиться там есть где. Так что запоминаем. Во-первых, Ф. И. О. писать нужно не маленькими, а заглавными буквами. Во-вторых, Ф. И. О. в заявлении нужно написать точно так же, как в СНИЛС. В-третьих, в поле «СНИЛС» лишних пробелов не поставить перед цифрами и после них. И наконец, нужно не перепутать номера акта о рождении и свидетельства о рождении. В последнее поле нужно вписать именно номер акта!

Если еще не подавали документы — сохраните себе памятку на будущее

Если еще не подавали документы — сохраните себе памятку на будущее

6

Ребенок умер

К сожалению, бывают и такие ситуации, и их тоже приходится учитывать. В случае смерти ребенка, в связи с рождением которого возникло право на единовременную выплату, в ней откажут.

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коронавирусантикризисвыплаты и пособия
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