Ставим точки над «Ё»: шесть причин, по которым вам откажут в «коронавирусной» выплате на ребенка

Да, если деньги дали один раз, второй раз на выплату претендовать не получится. Причем неважно, кто из родителей их получил, мать или отец — в законе ограничений нет. Кто первый подал заявление — тому и деньги. И неважно, проживает этот родитель с ребенком или нет, лишь бы не был лишен родительских прав.



Дыра в законе стала проблемой: на деньги, полагающиеся ребенку, стали претендовать особо ушлые неплательщики алиментов. Так, например, в Челябинске нерадивый отец оперативно оформил пособие сразу на двоих детей, которые с ним не живут. Сделал это в первый же день, когда стали принимать заявления.

