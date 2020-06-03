Тогда Майя и Стас только начинали своё фермерское дело. Мечтали построить русскую печь и сделать отдельную сыроварню, так как варить сыры в небольшом доме было совсем неудобно. Местное население не сильно жаловало их начинания. Иногда их даже называли лентяями. Когда, например, Стас сделал трубопровод, чтобы каждый раз не таскать воду скотине.



За год им удалось выполнить намеченный план — теперь у молодых фермеров своя сыроварня и настоящая русская печь.