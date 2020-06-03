Многие автомобили производства 2010 года еще находятся в состоянии, близком к идеальному, соотвественно и стоят они приличных денег. Но всё-же это уже 10-летнее железо, которое частично устарело и морально, и физически, а значит ресурс автомобиля скоро будет исчерпан. Посмотрим на самый дорогие «десятилетки» и попытаемся понять, что что просят такие огромные деньги — все подробности в обзоре НГС.
Mercedes-Benz SLS AMG
Абсолютный лидер по цене не сервисе auto.ru — купе Mercedes-Benz SLS за 14 миллионов рублей. Заднеприводная «гонка» оснащена 6,2-литровым 571-сильным двигателем и роботизированной коробкой передач, пробег у машины всего 29 500 километров. Видимо малый пробег, идеальное состояние и редкость автомобиля и повлияли на назначенную владельцем цену. Машина продается довольно долго, покупателя пока на нее не нашлось. Впрочем, на вторичном рынке есть такие же машины и за 30 миллионов рублей — подробнее смотрите здесь.
Mercedes-Benz Gelandewagen AMG
Красивый белый Gelandewagen продается за 2 990 000 рублей, пробег у внедорожника указан в 108 тысяч километров. Под капотом 5,4-литровый 507-сильный наддувной двигатель V8, привод разумеется полный, коробка автомат. «Хозяин девушка, ездит очень аккуратно. ОТС. Всегда своевременное ТО. Никаких ДТП, никаких запретов и залогов, абсолютно чистое, честное и прозрачное авто», — сообщается в объявлении. В ПТС всего два владельца, последний ездит с 2014 года. Сколько стоят другие «Гелики» 2010 года выпуска, вы увидите тут.
Lexus LX
Черный внедорожник Lexus LX 570 предлагается за 2 470 000 рублей, сообщается что машина эксплуатируется с 2011 года. Полный привод, автомат, 5,7-литровый 367-сильный двигатель, пробег 160 тысяч километров. «Достойное состояние! Кузов в заводском окрасе. Все ТО вовремя. Стекла все родные. Вложений не требует, в таком состоянии ещё нужно найти. Пробег не скручен», — уточняет владелец. Формально в ПТС значатся три владельца, первый ездил до 2018 года. Затем короткий период владения другим человеком, вероятно перекупщиком. Сколько стоят другие 10-летние Lexus LX, смотрите тут.
Dodge RAM Crew Cab
«Гелик» «Геликом», а «Лексус» «Лексусом», это как говорится надежная «автомобильная валюта», не теряющая в стоимости. Но вот чтобы купить пикап Dodge RAM более чем за 2 миллиона, это надо очень сильно поклоняться американскому автопрому. Этот экземпляр выставлен за 2 265 000 рублей, пробег указан в 77 тысяч километров. Двигатель 5,7-литровый 396-сильный, привод полный, коробка автомат, есть газобалонное оборудование. «Отличное состояние, на газе в пересчете на бензин 10 литров на 100 километров», — пишет владелец. Всего в ПТС указаны 3 собственника, последний ездит на машине с 2016 года. Еще больше пикапов Dodge RAM и цены на них вы увидите здесь.
Toyota Land Cruiser Prado 150
Ну и старый добрый «Прадик» — за этот 3-дверный экземпляр просят 2 199 000 рублей. Машина с пробегом 150 тысяч километров, 3-литровый 173-сильный дизель, полный привод, автомат. «Быстрый, маневренный, экономичный авто с высокой посадкой, с возможностью запарковаться практически на любом свободном пятачке и не бояться поребриков, грязи и сугробов. Идеальный авто для большого города», — нахваливает продавец. Сообщается, что у машины всего один владелец. Сколько стоят другие «Прадо», в том числе и полноценные 4-дверные, смотрите здесь.
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