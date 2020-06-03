«Гелик» «Геликом», а «Лексус» «Лексусом», это как говорится надежная «автомобильная валюта», не теряющая в стоимости. Но вот чтобы купить пикап Dodge RAM более чем за 2 миллиона, это надо очень сильно поклоняться американскому автопрому. Этот экземпляр выставлен за 2 265 000 рублей, пробег указан в 77 тысяч километров. Двигатель 5,7-литровый 396-сильный, привод полный, коробка автомат, есть газобалонное оборудование. «Отличное состояние, на газе в пересчете на бензин 10 литров на 100 километров», — пишет владелец. Всего в ПТС указаны 3 собственника, последний ездит на машине с 2016 года. Еще больше пикапов Dodge RAM и цены на них вы увидите здесь.



Toyota Land Cruiser Prado 150