Видно и не стыдно: 20 купальников, которые будут на пике моды летом (внутри модели для любой фигуры)

Выбрать купальник — невероятно сложная задача. Перемерив весь ассортимент и так ничего и не купив, мы отдаем заказанные модели курьеру, в плохом настроении убеждая себя, что прошлогодний еще ничего, для огорода сойдёт. Но давайте будем честными — подиум в этом сезоне перемещается на местные пляжи, где модницы будут щеголять друг перед другом и делать фото на фоне ивового куста и березки, а это значит трендовому купальнику быть. Персональный стилист Юлия Гончарова рассказала, на какие модели следует обратить внимание.
— Купальник — вещь очень важная с точки зрения моделирования пропорций, поэтому лучше сначала проанализировать свою фигуру, понять, от каких нюансов нам надо отвлечь внимание, а на чем сделать акцент. После этого можно переходить к выбору, — считает стилист.
Форма
Универсальный вариант, в котором вы будете чувствовать себя комфортно и уверенно — модель в стиле минимализм. Выбираем однотонные купальники простого кроя, без дополнительного декора. Также не сдают позиции ассиметричные купальники с бретелями на одно плечо.
В тренде купальники, как у сёрферов, закрытые и с длинными рукавами.
— Но в таком виде эта модель вряд ли ворвется на городские пляжи, или куда нас еще пустят, поэтому стоит присмотреться к более открытым моделям, но обязательно с молнией посередине, — советует Юлия.
Также на пике моды варианты с вырезом — он может располагаться где угодно — под грудью, по бокам, на живот или спине.
— Главное, чтобы вы отдавали себе отчет в специфическом загаре в этом месте, — говорит стилист.
Цвет
Важно грамотно подобрать купальник к своему оттенку кожи. Слишком светлые тона на не загорелой коже могут сделать ее еще бледнее. Но если говорить именно о трендовых оттенках сезона, то это, безусловно, все пастельные оттенки, оранжевый, черный и шоколадные варианты.
Принт и фактура
В этом сезоне можно выбирать купальник в мелкий цветочек, с тропическим принтом, в стиле тай-дай и в анималистических расцветках.
Юлия не советует покупать слишком откровенные купальники, похожие на нижнее белье или с вычурным смешением принтов. В большинстве случаев такие модели на пляже выглядят неуместно.
— Если проанализировать тренды фактур сезона, то можно заметить, что популярны гладкие, блестящие и, наоборот, трикотажные купальники с заметной текстурой ткани, — продолжает стилист.
Для женщин с формами
Юлия отдельно выделяет актуальные модели купальников для девушек в размере plus size — например, модель танкини с глубоким V-образным вырезом хорошо справляется с коррекцией фигуры. Также скорректировать объемы смогут купальники в стиле ретро с высокими широкими трусиками и закрытые слитные модели с драпировками или запахом.
Чем дополнить
Для пляжного образа кроме купальника стилист советует выбрать вещи, которые можно использовать как второй слой, чтобы защититься от солнца и, опять же, скорректировать фигуру — это могут быть парео (чем тоньше, тем лучше), объёмные рубашки — подойдет мужская классическая — или пляжное платье.
Сарафаны из льна сейчас на пике популярности. Помимо льна, пляжное платье может быть из любой лёгкой ткани, например, газ или шифон.
Выбираем головной убор — это может бейсболка, панама, косынка или шляпа — в зависимости от того, в каком стиле хотите создать образ.
Например, соломенная шляпа с высокой тульей (часть, которая покрывает голову. — Прим. ред.) сделает вас более женственной, а широкие поля защитят от солнца.
А бейсболка придаст образу озорства. Ее можно смело комбинировать с классическим купальником и лучше не подбирать к спортивным моделям.
Платок на голову можно повязать на манер косынки или как тюрбан. В тренде яркие цветные принты и лаконичные однотонные повязки из разной ткани в цвет купальника.
Стилист напоминает, что обувь на каблуке и сумки в деловом стиле лучше оставить для другого случая, а для пляжа выбрать удобные босоножки. Сумка может быть льняной, тканевой или соломенной, сумки-шопер тоже пригодятся для долгожданного отдыха.
Что еще почитать про сочетание вещей и летние образы:
Шорты, бикини и рубашка мужа: красотки с формами показали, как носить летние вещи, если вы не успели похудеть.
Уже короче: 6 стильных девушек в мини-шортах и летящих платьях — они были готовы к первой жаре.
10 крутых «ленивых» стрижек — их не надо укладывать (внутри идеальные формы для любого лица).