Видно и не стыдно: 20 купальников, которые будут на пике моды летом (внутри модели для любой фигуры)

— Купальник — вещь очень важная с точки зрения моделирования пропорций, поэтому лучше сначала проанализировать свою фигуру, понять, от каких нюансов нам надо отвлечь внимание, а на чем сделать акцент. После этого можно переходить к выбору, — считает стилист.



Форма

Универсальный вариант, в котором вы будете чувствовать себя комфортно и уверенно — модель в стиле минимализм. Выбираем однотонные купальники простого кроя, без дополнительного декора. Также не сдают позиции ассиметричные купальники с бретелями на одно плечо.