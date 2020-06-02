Многодетной семье отключили свет и требуют миллион — они якобы сжигали 350 киловатт в день и майнили криптовалюту

Многодетной семье Громилиных, проживающей в собственном доме в СНТ «Цитолог», на выходных отключили электричество. Как рассказала Ираида Сукоян (женщина живёт под своей фамилией), руководители посёлка считают, что семья неправильно оплачивала электроэнергию и накопила долг в миллион рублей. Председатель СНТ даже предположил, что Громилины могут майнить криптовалюту. Потерпевшие вызвали полицию, которая приняла заявления и опросила все стороны конфликта. Корреспондент Илья Калинин попытался разобраться в дачном противостоянии и поговорил как с пострадавшими, так и с руководством «Цитолога», которое повело себя очень странно: заявило, что отключения не было.
Что случилось в СНТ «Цитолог»
Многодетная семья Громилиных осталась без электричества: его отключили 30 мая, утверждает мать семейства. В семье Громилиных четверо детей: от двух до десяти лет. В своём доме они проводят самоизоляцию: из-за ОРВИ у ребёнка живут в СНТ «Цитолог» отдельно от своей пожилой мамы, которая осталась в городе.
— Мы проснулись в субботу в 8:00 и обнаружили, что у нас нет электричества. Соседка видела, как шли в сторону столба председатель СНТ Иван Беланов, член правления Андрей Храбров и электрик. Отключили у нас и ещё двух людей. Я вызвала полицию. Через какое-то время полиция приехала, взяла с нас показания, взяла показания с Беланова, который сказал, что сети принадлежат СНТ, поэтому он как председатель СНТ имеет право ими распоряжаться. Потом я ещё написала заявления в приёмную губернатора и прокурору. Беланову звонили ещё из Барышевского сельсовета и просили подъехать для разговора, но он попросил выслать официальное приглашение. Помимо этого, мы разговаривали с электриком, сказали ему, что разговор записывается, и он подтвердил: Беланов приказал ему отключить дом, — рассказала корреспонденту НГС Ираида Сукоян.
Ираида предоставила НГС запись телефонного разговора своего мужа с электриком Алексеем Старосельцевым. Начинает разговор муж — Олег Громилин:
— То есть вы отключили мою линию, подключённую к жилому дому...
— Не «твою линию», а твой дом по распоряжению председателя СНТ «Цитолог» Ивана…
— Какого Ивана?
— Какой Иван? Председатель который ваш. Сейчас я ему перезвоню, пускай он тебе звонит, решайте сами. Я чё вам… Один заставляет отключать, второй орёт: нельзя отключать, и что мне делать?
— Сейчас очень просто будет: сейчас в прокуратуру я буду писать…
— Да в какую прокуратуру? У тебя дачное общество, ты чё гонишь!
— Очень легко, очень легко…
— Всё, свободен!
Электрик Старосельцев не стал подтверждать корреспонденту НГС, что приказ об отключении электричества ему отдал председатель Беланов, а предложил журналисту задать все вопросы лично руководству.
— Решайте все эти вопросы с председателями... Вы же с ними разговаривали? Они что говорят: кто дал распоряжение? Я-то вам зачем буду говорить что-то? Вы с ними и разговаривайте, я-то при каких делах? Я информацию давать никакую не могу, — поспешил закончить разговор электрик.
По мнению правления СНТ, как пояснила Ираида Сукоян, её семья накопила долг, потому что неправильно считала показания счётчика, который после был снят правлением СНТ для проведения поверки и заменён на другой.
— По их расчётам получалось, что мы каждый день должны были нажигать по 300 киловатт. Это в нашем доме пять на пять метров. Они (Храбров и Беланов — Прим. ред.) прислали досудебное требование, причём в группу «Цитолога» в Вотсапе, а не по почте. Это было исключительно запугивание и воздействие на психику. Он (Храбров — Прим. ред.) пишет, мол, дорог у вас не будет, уважаемые садоводы, потому что Сукоян ворует. После этого, естественно, я написала в полицию заявление о вымогательстве. А потом они (Храбров с Белановым — Прим. ред.) предположили, что мы биткоины майним. Но даже, если допустить, что есть долг, то СНТ по новым законам не имеет права отключать никого от сетей. Тем более не имеет права отключать без решения суда. Тем более — в период самоизоляции и тем более с детьми, — подчеркнула женщина.
Сейчас семья Громилиных временно получает электричество от собственного бензогенератора.
Что говорят другие отключённые от электросетей жители
Дом семьи Сукоян — не единственный, который остался без электричества: таких участков в садоводческом обществе — три. Марину — одну из соседок Громилиных — тоже отключили от электросетей. Женщина сообщила корреспонденту НГС, что электричество обрезали тем, кто выступал против каких-либо решений правления «Цитолога».
— Есть такой момент: кто сказал против, тот — враг. У нас разногласия по взносам, по которым идёт сейчас суд. Мы позвонили энергетикам: СНТ является просто передаточным звеном, не более того, они не имеют право в принципе отключать. По их мнению (правления СНТ — Прим. ред.), я должна им за электричество от 14 до 19 тысяч рублей. Поэтому меня тоже отключили без оснований, без бумаг: просто пришли и отключили. Я написала заявление в полицию и буду подавать исковое в суд, — рассказала Марина.
Третий участник, оказавшийся без света, подтвердил в разговоре с корреспондентом НГС и отключения, и то, что в числе отключённых оказались главные оппоненты Храброва и Беланова.
— Был и четвёртый отключённый. Но ему в понедельник всё включили. Вроде как ошиблись. Мне ничего не предъявляли: ни письма, не претензии. Мне лишь сказали, что я не оплатил электроэнергию. Но у меня ещё переплата: я заплатил за 200 киловатт, отметка в книжке есть, а намотано было на счётчике всего 10 киловатт. В полицию я тоже написал заявление. Потом в суде будем спокойно разбираться… У меня ещё такая ситуация: в субботу-воскресенье должна работать сварочная бригада, а если по моей вине будет цейтнот, то я буду платить за простой. А им необходимо электричество, дизеля же у меня нет: зачем он мне, ведь у меня всё оплачено. Я написал Беланову в Вотсапе: за что вы меня отключили? А он хихикает и пишет, что по всем вопросам обращаться к ответственному по энергетике. А потом отправил всякие цветочки и корзиночки. Беланов — никто, он не имеет своего слова, он выписал доверенность Храброву, и Храбров за всё отвечает, — заметил третий отключённый.
Позиция руководства СНТ «Цитолог»
Председателя СНТ «Цитолог» Ивана Беланова пострадавшие жители считают фигурой несамостоятельной. Садоводы утверждают, что всем в обществе заправляет предприниматель Андрей Храбров. Корреспондент НГС позвонил Беланову, чтобы узнать из первых уст причины отключения и почему правление СНТ отрезает жильцам электроэнергию без решения суда. Председатель общества повёл себя странно: не дослушал вопрос корреспондента, он сразу предложил звонить другому человеку и продиктовал телефонный номер Храброва.
— Он там всё расскажет. Ну, позвоните… Зовут человека Андрей. Он представитель нашего общества. По доверенности. Всего доброго, — мягким тоном произнёс Иван Беланов и на прощание зачем-то пожелал корреспонденту НГС любви.
Храбров не с первого звонка стал отвечать на вопросы: сначала «представитель общества», как его назвал председатель «Цитолога» Беланов, почему-то предлагал корреспонденту НГС звонить в другое СМИ и уточнять его позицию там и бросал трубку. Разговор завязался лишь с третьего звонка.
— У них электроэнергия в доме существует. У них, во-первых, есть генератор. Во-вторых, у них есть абсолютно также счётчик соседа, к которому они могут подключиться. У них электроэнергия есть, свет у них горит. <…> Я понятия не имею, каким образом она у них там есть или нету — я к ним в дом не захожу. <…> У нас существует специальная комиссия, которая занимается проблемами бесконтрольного, безучётного электроснабжения. Там разработан целый план действий по этим должникам и по людям, которые воруют, грубо говоря, электроэнергию. Данные лица за 7 лет не доплатили в СНТ «Цитолог» миллион сто пятьдесят тысяч рублей. Вот у них (у Сукоян. — Прим. ред.) шесть человек, допустим, потребляют электроэнергию в доме: это — отопление котловое электрическим котлом, воду греют, приготовление пищи, обогрев дома и всё остальное. В день в среднем у них 350–400 киловатт расходуется, — заявил член правления СНТ Андрей Храбров.
В конце беседы Храбров подчеркнул, что в районе дома семьи Громилиных он с Белановым и электриком не были. А если и были, то шли просто мимо, так как живут в том же месте.
— Мы очень часто ходим по этой дороге. Потому что дорога там одна. И у меня там также находится дом. А у председателя дом находится через два дома, понимаете, на одной и той же улице, — заметил Храбров.
6 апреля 2020 года НГС сообщил, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому управляющие компании и поставщики коммунальных услуг не смогут отключать должников. Это временное послабление связано с пандемией коронавируса.
Как дело дошло до уполномоченного по правам ребёнка
Уже после написания статьи в гости к семье Громилиных приехали замглавы Новосибирского сельского района Сергей Носов и уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко. Официальные гости пообщались со всеми сторонами конфликта, услышали от председателя СНТ, что это не отключение, а приостановление подачи электроэнергии, попытались примирить правление общество с отключёнными, но ничего не добились и уехали.
— Здесь конфликт между взрослыми людьми, что они на самом деле делят? С одними поговорили, с другим поговорили — пока непонятно. Я полностью соглашусь, считаю, что нельзя отключать электроэнергию. Я поднимала этот вопрос и спрашивала: на каком основании отключили, ведь они не являются ресурсно-снабжающей организацией, но ответа мы не получили. <...> И в итоге нам никаких документов [от правления СНТ] предоставлено не было. Мы в любом [случае] ситуацию оценили, насколько мы смогли оценить. Мы поставим это дело на контроль: я направлю обращение в прокуратуру области, — сообщила помощник уполномоченного по правам ребёнка в НСО Марина Болтовская.
После приезда официальных лиц участник Вотсап-группы «Цитолога» под именем Иван Беланов разразился шутливым постом (орфография и пунктуация авторские): «Сегодня с утра у нас очень весело: к нам приезжали Вести, звонили новости НГС, программа Прецедент, наслан замглавы района Ново-кого с уговорами, давил на машине внучек Пачева (один из бывших председателей СНТ. — Прим. ред.), Громилины прикрываясь детьми кричали #мымногодетные и нам общие правила побоку, Сергей Николаевич (. — Прим. ред.) с командой поддержки Шутовой, Поспеловой (жители СНТ — Прим. ред.) весело улюлюкали и снимали на телефоны... в общем СКАНДАЛЫ, ИНТРИГИ, РАССЛЕДОВАНИЯ. Смотрите Вести, читайте Новости... и делайте выводы, на сколько низкие поступки бываю у людей, а вообще права и обязанности в нашем СНТ Цитолог для всех одинаковы: С заботой о садоводах!»
Чем известен Андрей Храбров
В июле 2019 года НГС рассказал о противостоянии 31-летнего предпринимателя Андрея Храброва с бывшим председателем СНТ «Цитолог» 72-летним Михаилом Саламатовым. Саламатов и Храбров обвиняли друг друга в мошенничестве. Помимо этого Саламатов обвинил Храброва ещё и в избиении.
В конце 2019 года Храбров оскорбился тем, что НГС раньше времени сообщил о возбуждении против него уголовного дела. 23 декабря 2019 года суд постановил опровергнуть информацию о возбуждении уголовного дела против Храброва, а через четыре дня другой суд уголовное дело всё-таки возбудил. В настоящий момент, уточнил защитник Саламатова Иосиф Судаков, в мировом суде Новосибирского района идёт судебное разбирательство по избиению Храбровым Саламатова, но заседание переносится из-за пандемии и самоизоляции пожилого бывшего председателя СНТ.
А ещё ранее семейство Храбровых попало в громкий скандал со своей компанией «Сибфермер». Эту фирму с 2012 года обвиняли в самовольном возведении Г-образной пристройки к магазину «Ирмень» в районе Центрального рынка. Как было сказано в Арбитражном суде, здание появилось на муниципальной земле без разрешительных документов.