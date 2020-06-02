Многодетной семье отключили свет и требуют миллион — они якобы сжигали 350 киловатт в день и майнили криптовалюту

— Он там всё расскажет. Ну, позвоните… Зовут человека Андрей. Он представитель нашего общества. По доверенности. Всего доброго, — мягким тоном произнёс Иван Беланов и на прощание зачем-то пожелал корреспонденту НГС любви.



Храбров не с первого звонка стал отвечать на вопросы: сначала «представитель общества», как его назвал председатель «Цитолога» Беланов, почему-то предлагал корреспонденту НГС звонить в другое СМИ и уточнять его позицию там и бросал трубку. Разговор завязался лишь с третьего звонка.



— У них электроэнергия в доме существует. У них, во-первых, есть генератор. Во-вторых, у них есть абсолютно также счётчик соседа, к которому они могут подключиться. У них электроэнергия есть, свет у них горит. <…> Я понятия не имею, каким образом она у них там есть или нету — я к ним в дом не захожу. <…> У нас существует специальная комиссия, которая занимается проблемами бесконтрольного, безучётного электроснабжения. Там разработан целый план действий по этим должникам и по людям, которые воруют, грубо говоря, электроэнергию. Данные лица за 7 лет не доплатили в СНТ «Цитолог» миллион сто пятьдесят тысяч рублей. Вот у них (у Сукоян. — Прим. ред.) шесть человек, допустим, потребляют электроэнергию в доме: это — отопление котловое электрическим котлом, воду греют, приготовление пищи, обогрев дома и всё остальное. В день в среднем у них 350–400 киловатт расходуется, — заявил член правления СНТ Андрей Храбров.



В конце беседы Храбров подчеркнул, что в районе дома семьи Громилиных он с Белановым и электриком не были. А если и были, то шли просто мимо, так как живут в том же месте.



— Мы очень часто ходим по этой дороге. Потому что дорога там одна. И у меня там также находится дом. А у председателя дом находится через два дома, понимаете, на одной и той же улице, — заметил Храбров.



6 апреля 2020 года НГС сообщил, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому управляющие компании и поставщики коммунальных услуг не смогут отключать должников. Это временное послабление связано с пандемией коронавируса.

