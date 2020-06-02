«Я сообщил в полицию, что люди играют в футбол»: бизнесмен возмущён играми во дворах и закрытыми спортклубами

28 мая губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал новое постановление о том, как будет жить и работать регион во время пандемии коронавируса. Многие с надеждой ждали новых послаблений, но этого не случилось. Весь июнь новосибирцы будут ездить на работу со справками, а торговые центры и фитнес-клубы не откроются. Соучредитель футбольного центра «Спортбокс» Александр Комаров не понимает, кому помешал футбол на открытом воздухе — неужели это опаснее, чем поездки в переполненном метро, и почему государство практически не компенсирует бизнесменам миллионы убытков. Далее — от первого лица.
Наш бизнес заключается в сдаче футбольных полей в аренду: у нас есть крытый центр и открытое большое поле в парке «Березовая роща». Помещение и открытую площадку мы снимаем в аренду. В марте в связи с вирусом мы уже заметили снижение выручки — из-за прекращения занятий в футбольных школах, а с апреля нас и вовсе закрыли. Вот проходит апрель и май, выступает Путин с заявлением о том, что будем двигаться в сторону послабления режима.
У нас возникают определенные надежды, связанные с тем, что есть уличное поле, которое мы откроем в июне и немного компенсируем убыток, но 28 мая появляется постановление Травникова о том, что все спортивные мероприятия должны быть приостановлены до конца июня. Дирекция парка, соответственно, нам отказала в доступе к полю.
Если честно, мы были просто шокированы. Как так можно поступать? Неужели кому-то помешал футбол на открытом воздухе? Он что — больше создаст заражений, чем магазины, транспорт, аптеки и другие заведения?
Это при том, что на многих открытых площадках и коробках спокойно играют люди и им никто ничего не говорит, никто никого не разгоняет. Ради интереса я позвонил в полицию и сообщил, что люди играют в футбол, мол, что вы думаете? Мне обещали прислать наряд. Я ждал больше часа, но никто не приехал и не перезвонил. И ведь не удивительно: при тотальном разгильдяйстве властей и органов с одной стороны, с другой — действуют строгие ограничительные меры, направленные в сторону «уничтожения» бизнеса.
Люди каждый день звонят и просятся поиграть, ищут варианты как-то договориться, а мы им отказываем, потому что хотим соблюдать законность. Кроме того, мы платим аренду уже два месяца за крытые помещения и, получается, будем платить дальше, а это немалые деньги, поскольку по закону мы не можем не исполнять свои обязательства.
С точки зрения бизнесмена, это полный бред: мы не можем никак использовать помещения (доставку, онлайн-услуги для нашего бизнеса сложно представить), но каждый месяц обязаны платить за них. Извините, если вы (государство) запретили нам заниматься бизнесом, то компенсируйте нам эти деньги или хотя бы сейчас разрешите людям заниматься спортом.
В конце концов, хочется ясности, когда можно будет открыться? Сколько ещё надо платить за «поддержание» своей аренды, как строить планы, как считать бюджет?
Кто-то скажет, что есть компенсации в размере минимального размера оплаты труда, но по ОКВЭДам (общероссийский классификатор видов экономической деятельности. — Прим. ред.), к сожалению, прошло только одно юрлицо, по которому выплаты составляют 12 тысяч в месяц (мы их ещё не видели). И получается, как будто бы мы пострадали на 12 тысяч? Миллионы убытков государство компенсирует нам парой десятков тысяч рублей (если компенсирует).
В таком же положении, как мы, оказались многие фитнес-центры, коммерческие спортивные объекты, детские школы без возможности онлайн-обучения и многие другие. Но сейчас была реальная возможность правительству Новосибирской области разрешить спорт с июня, но пока они этого не сделали, тем самым поставив в ещё более затруднительное положение многих предпринимателей.
А сколько создали неудобств обычным людям? Вы посмотрите на улицы, в парки — все ходят, гуляют. Вообще нельзя, но если аккуратно, то можно. Люди ездят на работу, отдыхают, жарят шашлык — для чего этот фарс?
Смысл этого текста — не реклама, не просьба соучастия или жалоба, как сложно приходится в бизнесе. Цель — достучаться до нашего губернатора или других лиц, принимающих решения. У меня лично есть три вопроса, каждый из которых поможет не только мне, но и многим людям.
1. Я хочу знать, когда конкретно закончатся эти запреты, касающиеся спорта и футбола в частности? Дайте, пожалуйста, немного определенности!
2. Можно ли разрешить играть в футбол и заниматься спортом полноценно хотя бы на улице, учитывая то, что все, почти все люди и так это делают? Люди и так нарушают, можно ли это официально разрешить?
3. Власти НСО говорят о какой-то поддержке для пострадавших отраслей. Так вот, можно ли от слов перейти к делу и компенсировать пострадавшим отраслям арендные платежи на тот период, пока им запретили работу?
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