«Я сообщил в полицию, что люди играют в футбол»: бизнесмен возмущён играми во дворах и закрытыми спортклубами

Наш бизнес заключается в сдаче футбольных полей в аренду: у нас есть крытый центр и открытое большое поле в парке «Березовая роща». Помещение и открытую площадку мы снимаем в аренду. В марте в связи с вирусом мы уже заметили снижение выручки — из-за прекращения занятий в футбольных школах, а с апреля нас и вовсе закрыли. Вот проходит апрель и май, выступает Путин с заявлением о том, что будем двигаться в сторону послабления режима.

У нас возникают определенные надежды, связанные с тем, что есть уличное поле, которое мы откроем в июне и немного компенсируем убыток, но 28 мая появляется постановление Травникова о том, что все спортивные мероприятия должны быть приостановлены до конца июня. Дирекция парка, соответственно, нам отказала в доступе к полю.

Если честно, мы были просто шокированы. Как так можно поступать? Неужели кому-то помешал футбол на открытом воздухе? Он что — больше создаст заражений, чем магазины, транспорт, аптеки и другие заведения?

Это при том, что на многих открытых площадках и коробках спокойно играют люди и им никто ничего не говорит, никто никого не разгоняет. Ради интереса я позвонил в полицию и сообщил, что люди играют в футбол, мол, что вы думаете? Мне обещали прислать наряд. Я ждал больше часа, но никто не приехал и не перезвонил. И ведь не удивительно: при тотальном разгильдяйстве властей и органов с одной стороны, с другой — действуют строгие ограничительные меры, направленные в сторону «уничтожения» бизнеса.