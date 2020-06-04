Всё дело в ставке



По данным Райффайзенбанка и консалтинговой компании MACON, примерно треть тех, кто получает новую льготную ипотеку, до снижения ставки позволить себе квартиру не могли, а 56% в принципе решились на покупку только из-за ставки.



— Всего несколько лет назад было сложно даже представить, что ставки по ипотеке в нашей стране будут ниже 10%. Но сейчас, несмотря на ограничительные меры в связи с пандемией, один из самых выгодных в истории ипотеки периодов для покупки недвижимости, — пояснила начальник отдела продаж ипотечных кредитов Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка Ирина Ярыгова.



В банке ВТБ подсчитали, что с момента действия программы в Новосибирске (банк запустил её 17 апреля) уже успели выдать 200 льготных кредитов почти на 400 млн рублей.



Дайте две



То, что ипотека серьёзно подхлестнула интерес к новостройкам, подтвердили и участники рынка. Причина проста: если раньше ежемесячный платёж на стандартных условиях кредита (20% — первоначальный взнос, сумма кредита — до 3 млн рублей, срок — 20 лет) составлял 27–28 тысяч в месяц, то сейчас снизился сразу до 20 тысяч, говорит специалист по недвижимости компании «Этажи» Роман Петренко.

