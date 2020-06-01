«Всем городом искали, а он всё это время в воде лежал»: подробности гибели новосибирского таксиста

29 мая в городе Рубцовске Алтайского края похоронили 34-летнего таксиста Uber Андрея Гуреева. 10 мая мужчина сказал жене, что ему нужно срочно уехать по делам в Красноярск, сел на Hyundai Solaris с надписью Uber и больше его никто не видел. Спустя три недели поисков тело таксиста нашли в реке Каменка — в 50 километрах от его родного города. На берег водолазы достали и нож с отпечатками Андрея Гуреева. Совсем рядом — брошенная иномарка. Официально в полиции говорят о возможном несчастном случае, но родственникам Гуреева следователи прямо заявили — это был суицид. Почему близкие не верят в то, что он мог уйти из жизни добровольно, и с кем встречался таксист за несколько часов до гибели — в материале криминального обозревателя Алёны Истоминой.
10 мая Андрей Гуреев уехал из дома на машине Hyundai Solaris с надписью Uber. Жене Наталье он сказал, что поехал на заказ в Красноярск. Спустя почти три недели водолазы выловили его тело из реки. Неподалёку стояла и машина.
— Его весь город, все, и полиция, и волонтёры, и в Рубцовске, и в Новосибирске искали, а он всё это время в воде лежал, — говорит Наталья Циптаури, родственница Андрея Гуреева. — Мы её называем река Каменка, но вроде она по-другому называется, Пещериха, в простонародье зовётся Каменкой.
Из-за любви — тюрьма и международный розыск
Родился и вырос Андрей в Рубцовске. Закончил пермскую школу ФСБ и некоторое время работал в Управлении собственной безопасности МВД в Москве. Пока не приехал в отпуск в родной город и не встретил свою первую жену Машу.
— Его сразу в розыск объявили из-за нарушения контракта, — вспоминает Наталья Циптаури. — С Машей они начали вместе жить. Брака у них не было, так как он был в розыске и они не могли расписаться. Двое детей родились. Маша была беременна третьей дочкой и так получилось, что они очень сильно поссорились и разошлись. После этого он ещё некоторое время побегал и его поймали. Да он особо и не прятался, хотя больше пяти лет был в розыске. Он работал, но везде в ориентировках проходил как в федеральном розыске, сам же подрабатывал, где придётся.
Суд приговорил Гуреева к трём с половиной годам лишения свободы. В колонии Андрей работал на пилораме, всячески сотрудничал с администрацией и поэтому освободился через полтора года по УДО. По словам близких, тюрьма мужчину не изменила и «каким он был, таким и вышел».
Спокойная жизнь в Новосибирске
Вскоре Андрей начал жить с Натальей — они из одного города и знакомы были ещё с детства. На тот момент Маша умерла, старших детей Андрея воспитывала его мама, младший ребёнок жил с сестрой Маши. Дети Натальи жили вместе с Андреем и, по словам его близких, таксист очень хорошо к ним относился.
Пара перебралась в Новосибирск. Наталья работала на заправке, Андрей зарабатывал на жизнь водителем такси.
— Они недавно детей отправили в Рубцовск, к матери, — вспоминает Наталья Циптаури. — У них были планы съездить, отдохнуть, и они эти две недели, что дети были у матери, планировали заработать на отдых.
10 мая Андрей сказал, что поехал на заказ в Красноярск. С этого времени его никто не видел.
Несчастный случай или суицид?
Единственный свидетель, который видел Андрея после того, как тот выехал из дома, оказался не в Красноярске, а в Рубцовске.
— 10 мая Андрей встретился с другом на площади, тут, в Рубцовске, — объясняет Наталья Циптаури. — Это его старый друг детства. Андрей ему позвонил, они встретились, поговорили. О чём была беседа — родственники не знают. Следователи ничего не говорят.
Официально в полиции корреспонденту НГС сообщили, что гибель таксиста может быть связана с несчастным случаем.
— На данный момент проводится проверка, выясняются все обстоятельства, — комментируют в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю. — По предварительным данным, его гибель может быть связана с несчастным случаем. Но всё будет понятно, когда будет завершена проверка.
Материалы дела переданы в Следственный комитет по Алтайскому краю, получить оперативный комментарий в ведомстве не удалось. Однако, по словам Натальи Циптаури, следователи уже объявили родителям, что Андрей покончил с собой 11 мая — именно в этот день судмедэксперты констатировали смерть таксиста.
— Машина стояла на берегу реки, он зашёл в воду и там всё сделал, — объясняет Наталья. — Нож там был обнаружен. Но мы все в суицид не верим. Я его знаю 20 лет, это человек с моральной точки зрения очень сильный. Убийство? Я и это представить себе не могу. Долгов у него не было, врагов тоже. Он такой человек, что всегда пытался выйти мирным путём из любого скандала.
Информацию про суицид подтвердила корреспонденту НГС и жена погибшего Наталья — она только недавно вернулась в Новосибирск из Рубцовска и уже вышла на работу:
— Мне это всё очень тяжело далось. Основная версия — да, суицид. Я не знаю, почему. В том-то всё и дело, что всё было прекрасно, замечательно. Никаких прецедентов в личном плане. У нас всё было замечательно. У нас были планы на конец мая съездить отдохнуть... Для меня это всё очень тяжело, а мне надо дальше жить и работать.
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Недавно НГС писал про другую загадочную смерть — год назад в Пашино нашли тело 39-летнего Дмитрия Собко — мужчина погиб от выстрела в висок. Рядом валялись пистолет и шесть гильз. Больше года сестра погибшего Анна Мистрюкова пытается добиться возбуждения уголовного дела — девушка уверенна, что её брата убили. В этой смерти слишком много непонятного — мужчину нашли с переломанными рёбрами, а в голове у него обнаружили две пули, на пистолете, который лежал рядом с телом, нет отпечатков, а в показаниях свидетелей есть расхождения. Но Следственный комитет из раза в раз присылает родственникам постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Таинственная гибель разделила семью погибшего на два лагеря — жена верит в версию с суицидом и запрещает старшему сыну общаться с тётей и бабушкой, который считают иначе. Подробней об этой истории можете прочитать здесь.