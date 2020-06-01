«Всем городом искали, а он всё это время в воде лежал»: подробности гибели новосибирского таксиста

10 мая Андрей Гуреев уехал из дома на машине Hyundai Solaris с надписью Uber. Жене Наталье он сказал, что поехал на заказ в Красноярск. Спустя почти три недели водолазы выловили его тело из реки. Неподалёку стояла и машина.

— Его весь город, все, и полиция, и волонтёры, и в Рубцовске, и в Новосибирске искали, а он всё это время в воде лежал, — говорит Наталья Циптаури, родственница Андрея Гуреева. — Мы её называем река Каменка, но вроде она по-другому называется, Пещериха, в простонародье зовётся Каменкой.

Из-за любви — тюрьма и международный розыск

Родился и вырос Андрей в Рубцовске. Закончил пермскую школу ФСБ и некоторое время работал в Управлении собственной безопасности МВД в Москве. Пока не приехал в отпуск в родной город и не встретил свою первую жену Машу.

— Его сразу в розыск объявили из-за нарушения контракта, — вспоминает Наталья Циптаури. — С Машей они начали вместе жить. Брака у них не было, так как он был в розыске и они не могли расписаться. Двое детей родились. Маша была беременна третьей дочкой и так получилось, что они очень сильно поссорились и разошлись. После этого он ещё некоторое время побегал и его поймали. Да он особо и не прятался, хотя больше пяти лет был в розыске. Он работал, но везде в ориентировках проходил как в федеральном розыске, сам же подрабатывал, где придётся.