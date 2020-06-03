Известный столичный ресторатор Аркадий Новиков недавно в интервью горько заметил, что если бы знал о том, что случится (речь о пандемии и параличе ресторанного рынка), то продал бы всё не задумываясь. Такие мысли сейчас посещают многих владельцев заведений. НГС нашел счастливчика, который сумел осуществить эту мечту, избавившись от последнего проекта в сфере общепита еще в начале марта.



В общепите Алексей Овтин оказался случайно. В 2004 году после окончания 9 класса он думал стать программистом, но пропустил все сроки поступления в другие учебные заведения и пошёл в профессиональный лицей учиться кулинарии. Мама сказала: иди в повара, будешь сыт и в тепле. После этого было почти десять лет работы в самых разных заведениях — от безымянных столовых до дорогих ресторанов, пока не захотелось своего отдельного предприятия.

