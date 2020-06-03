Известный столичный ресторатор Аркадий Новиков недавно в интервью горько заметил, что если бы знал о том, что случится (речь о пандемии и параличе ресторанного рынка), то продал бы всё не задумываясь. Такие мысли сейчас посещают многих владельцев заведений. НГС нашел счастливчика, который сумел осуществить эту мечту, избавившись от последнего проекта в сфере общепита еще в начале марта.
В общепите Алексей Овтин оказался случайно. В 2004 году после окончания 9 класса он думал стать программистом, но пропустил все сроки поступления в другие учебные заведения и пошёл в профессиональный лицей учиться кулинарии. Мама сказала: иди в повара, будешь сыт и в тепле. После этого было почти десять лет работы в самых разных заведениях — от безымянных столовых до дорогих ресторанов, пока не захотелось своего отдельного предприятия.
Первые проекты Алексея были, скажем так, не особенно заметными — столовые в учебных заведениях, кулинария. Такой неяркий, но и не сопряжённый с большим риском бизнес, которым, в принципе, можно было заниматься ещё долго. На что-то необычное Овтин решился в 2017 году, открыв на Восходе немного странную точку с не менее странным названием «Чум-Чум». Заведение находилось на первом этаже бизнес-центра старой формации, чтобы попасть в закусочную — нужно было пройти через вахтёра на входе. Тем не менее, в «Чум-Чуме» было немало интересных находок — таёжные ягоды в сэндвиче, обожжённая горелкой перед подачей пита, приготовленное предварительно в сувиде нежное мясо.
По задумке «Чум-Чум» был «сибирским стрит-фудом». Звездой инстаграма впрочем стала там не еда, а плед с принтом лаваша. Можно было завернуться в него и изобразить шаурму. Посетителям нравилось, некоторые только за этим туда и приезжали.
Место на Восходе было непроходным и Алексей стал искать помещение в более людном районе. В 2018 году предприятие Алексея приняло участие в запуске бара FRY. По задумке инициатора проекта ресторатора Григория Морозова, компания Овтина должна была обеспечивать заведение полуфабрикатами высокой степени готовности (так называемый сувид). Это обеспечило бы минимальное время готовки — кусок мяса из сувида достаточно только «колеровать» на гриле, при этом качество будет неизменным. Из этой кооперации, впрочем, ничего не вышло — колбаски и бифштексы получались одинаковыми, но «скучными», как купленные в магазине уже готовые сосиски. В результате Морозов, по его словам, перешёл на привычную технологию с сырым продуктом.
Алексей от своей идеи найти место в центре не отказался. И когда в 2019 году владелец гостиницы «Центральная» решил соорудить у себя на заднем дворе что-то вроде фуд-корта под открытым небом, Овтин решил воспользоваться этим шансом и открыл точку на ресторанном дворике. Прежней оригинальности в ней было уже меньше, да и бургерами (пусть и с брусникой) удивить кого-то в центре было уже трудно. Какого-то ажиотажного спроса новый «Чум-Чум» не имел, но во второй половине лета в ресторанном дворике начала бурлить жизнь — проходили концерты, фестивали, и народ пошел ко всем, кто успел там открыться. Овтин говорит, что точка окупилась за два месяца.
Необычное название и перспективная (по крайней мере, хоть чем-то выделяющаяся) концепция привлекала сначала потенциальных франчайзи (из этого ничего не вышло), а потом и покупателей.
В итоге Алексей продал оба «Чум-Чума» в одни руки с платежами в рассрочку. И решил вложить их во… Впечатления, отправившись в довольно долгий тур по Европе, не имея чёткого маршрута и точных дат возвращения. Путь оказался довольно долгим — Венеция, Милан, несколько французских городов, Бельгия, Голландия и Молдова в финале. Вернувшись, он продал последний проект в сфере общепита, который запустил, что называется, по инерции (столовую в вузе), чтобы уже окончательно заняться чем-то более захватывающим.
— Было понимание того, что хочется развиваться в какой-то другой плоскости, а не просто управлять несколькими заведениями, — говорит Овтин.
Сумму сделки Овтин не называет, но, по словам других рестораторов, за два таких объекта можно было выручить до 2 млн рублей, хотя часть этих средств вполне могла быть потрачена на покрытие кредитов или долгов перед поставщиками (которые не редкость у предприятий общепита). Сначала экс-ресторатор думал запустить какой-нибудь проект на стыке общепита и IT (такие вещи относят к особой категории «фуд-тех»), но взвесив за и против понял, что имеющихся денег на это не хватит. Тогда родилась не очень оригинальная, но более практичная идея агентства, которое могло бы взять на себя все услуги по запуску новых заведений — от подбора помещения до дизайна и маркетинга.
Несмотря на, мягко говоря, непростую ситуацию в ресторанном бизнесе, желающих вложить в него деньги по-прежнему хватает. И действительно — не дожидаясь окончания «самоизоляции» в городе открылись сразу несколько заведений. И на подходе ещё целый ряд проектов. Овтин объясняет это «праздничной» спецификой этого бизнеса.
— Когда что-то открывается это сразу заметно: вы видите шарики на дверях, какую-то активность в соцсетях. А когда заведение умирает, это происходит тихо. Никто не хочет признавать свой проигрыш, — говорит Алексей.
Судя по всему, его расчет не лишен оснований. В Новосибирске ещё не успели отменить запрет на работу общепита (и никто не может точно сказать, когда это случится), а уже начали работать несколько заведений. К запуску одного из них компания Овтина приложила руку. Трое предпринимателей из Бердска решили открыть у себя заведение грузинской кухни. Договор аренды помещения был подписан за три дня до введения запрета на работу ресторанов. Заведение уже начало работать. Правда, понять, насколько жизнеспособен выбранный с помощью компании Овтина формат будет именно в Бердске, можно будет не раньше, чем власти разрешат обслуживание в зале — поставить летник расположенному на втором этаже кафе будет некуда.
Когда ситуация прояснится, количество новых проектов может даже увеличиться. Особенно если учесть, что уже сейчас целый ряд заведений выставлены на продажу. И чем дольше продлится «карантин», тем большему количество рестораторов придется расстаться с тем или иным проектом (а то и всем бизнесом). И пришедшим на этот рынок новым игрокам могут потребоваться услуги консультантов. Во время кризиса лучше советовать другим, как вкладывать деньги, чем рисковать своими.