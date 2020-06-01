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1996 год и сейчас. Такое фото прислала нам Кристина. Она с детства любит цветы!

1996 год и сейчас. Такое фото прислала нам Кристина. Она с детства любит цветы!

Вы любите пересматривать свои детские фотографии? Мы — да. И наши читатели тоже! В честь Международного дня защиты детей мы попросили подписчиков нашего инстаграма (кстати, подписывайтесь!) поделиться своими детскими фотографиями. И вот какую милоту они нам прислали.

«У меня сегодня ещё и день рождения вдобавок. Друзья говорят, что из-за этого совпадения я по жизни весёлая, как ребёнок», — признается Елизавета

«У меня сегодня ещё и день рождения вдобавок. Друзья говорят, что из-за этого совпадения я по жизни весёлая, как ребёнок», — признается Елизавета

«Мое детское фото, 1991 год — мне тут 7 месяцев.&nbsp;И для сравнения: 2019 год — я и мой сын, 9 месяцев», — говорит Наталья

«Мое детское фото, 1991 год — мне тут 7 месяцев. И для сравнения: 2019 год — я и мой сын, 9 месяцев», — говорит Наталья

Виолетта также поделилась своими фото до и после

Виолетта также поделилась своими фото до и после

А это фото прислала Ксения

А это фото прислала Ксения

Сильно изменился?

Сильно изменился?

На первом фото — 7-летняя девочка, а на втором — руководитель и бизнес-леди

На первом фото — 7-летняя девочка, а на втором — руководитель и бизнес-леди

На первом фото — 2014 год, сейчас нашей читательнице 17 лет

На первом фото — 2014 год, сейчас нашей читательнице 17 лет

«Когда вдруг решила превратиться в девочку», — смеется читательница НГС

«Когда вдруг решила превратиться в девочку», — смеется читательница НГС

«Фото сделано в 1998 году на пленочный фотоаппарат, это мой четвертый день рождения, а на правом фото мне уже 25. Разница 21 год», — комментирует Анастасия

«Фото сделано в 1998 году на пленочный фотоаппарат, это мой четвертый день рождения, а на правом фото мне уже 25. Разница 21 год», — комментирует Анастасия

2 года и 36 лет. Большая разница!

2 года и 36 лет. Большая разница!

Такие фото прислала нам Наталья

Такие фото прислала нам Наталья

«Это конец 1988 года, мне здесь примерно 1 год 9 месяцев. Жила с родителями в Ленинграде. На этом фото я болею, на шею мама повязала мне шарфик, чтобы горло согревалось. По фото и не скажешь, что болею.&nbsp;<a class="_2dbep qNELH kIKUG _" href="https://www.instagram.com/mishelw13/"></a>Пришлось звонить в Питер, чтобы узнать подробности этого фото», — объясняет Мария

«Это конец 1988 года, мне здесь примерно 1 год 9 месяцев. Жила с родителями в Ленинграде. На этом фото я болею, на шею мама повязала мне шарфик, чтобы горло согревалось. По фото и не скажешь, что болею. Пришлось звонить в Питер, чтобы узнать подробности этого фото», — объясняет Мария

Понравилось смотреть фотографии «до и после»? Предлагаем заглянуть и в другие фотоподборки. Например, посмотрите, как выглядят врачи на работе и в обычной жизни. А другие сибирячки показали, как изменилась их внешность после ринопластики: смотрите фото до и после. Но не только операции кардинально меняют внешний вид людей: девушки поделились снимками, как их преобразил поход к бровисту (некоторых не узнать).

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детские фотоДень защиты детей
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