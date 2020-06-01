Вы любите пересматривать свои детские фотографии? Мы — да. И наши читатели тоже! В честь Международного дня защиты детей мы попросили подписчиков нашего инстаграма (кстати, подписывайтесь!) поделиться своими детскими фотографиями. И вот какую милоту они нам прислали.
Понравилось смотреть фотографии «до и после»? Предлагаем заглянуть и в другие фотоподборки. Например, посмотрите, как выглядят врачи на работе и в обычной жизни. А другие сибирячки показали, как изменилась их внешность после ринопластики: смотрите фото до и после. Но не только операции кардинально меняют внешний вид людей: девушки поделились снимками, как их преобразил поход к бровисту (некоторых не узнать).