«Это конец 1988 года, мне здесь примерно 1 год 9 месяцев. Жила с родителями в Ленинграде. На этом фото я болею, на шею мама повязала мне шарфик, чтобы горло согревалось. По фото и не скажешь, что болею. Пришлось звонить в Питер, чтобы узнать подробности этого фото», — объясняет Мария

Фото: читательница НГС