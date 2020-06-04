Во многих медицинских учреждениях Новосибирска — всплеск пациентов, которые по своей инициативе хотят сделать компьютерную томографию органов грудной клетки. С помощью этого обследования можно наиболее точно диагностировать пневмонию, которая сейчас считается одним из признаков коронавируса. Журналист НГС Мария Тищенко узнала, как проходит эта процедура (и даже прошла её сама), а также выяснила, где и за сколько её можно сделать в Новосибирске.







Почему именно КТ

Чтобы посмотреть, в каком состоянии лёгкие, в первую очередь делают обычную рентгенографию, но зачастую на ней можно увидеть не всё, поэтому более точным методом считается компьютерная томография органов грудной клетки.