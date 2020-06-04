Во многих медицинских учреждениях Новосибирска — всплеск пациентов, которые по своей инициативе хотят сделать компьютерную томографию органов грудной клетки. С помощью этого обследования можно наиболее точно диагностировать пневмонию, которая сейчас считается одним из признаков коронавируса. Журналист НГС Мария Тищенко узнала, как проходит эта процедура (и даже прошла её сама), а также выяснила, где и за сколько её можно сделать в Новосибирске.
Почему именно КТ
Чтобы посмотреть, в каком состоянии лёгкие, в первую очередь делают обычную рентгенографию, но зачастую на ней можно увидеть не всё, поэтому более точным методом считается компьютерная томография органов грудной клетки.
Департамент здравоохранения Москвы опубликовал рекомендации для лучевой диагностики коронавирусной инфекции, в которых показаны примеры изменений в лёгких при COVID-19 и говорится, когда проводить тот или иной вид исследования.
Рентгенография органов грудной клетки применяется в амбулаторных и стационарных условиях как часть программы обследования при подозрении на наличие коронавирусной инфекции. Её назначают, учитывая симптомы и клинические проявления ОРВИ. По результатам пациент может быть направлен дополнительно на КТ.
«В стационарных условиях рентгенография рекомендуется пациентам в критическом состоянии, которые находятся в отделениях интенсивной терапии и реанимации, при невозможности их транспортировки. В таких случаях выполняют рентгенографию передвижным рентгеновским аппаратом (в том числе ежедневно, в плановом порядке)», — говорится в рекомендациях.
Компьютерная томография рекомендуется в амбулаторных условиях пациентам с подозрением на COVID-19 для оценки динамических изменений, в качестве оценки готовности к выписке). Согласно рекомендациям, её проводят в день госпитализации для начального обследования, повторно через два-три дня, если эффект от лечения не появляется, и через пять-семь дней при отсутствии или улучшении динамики симптомов.
Дополнительным методом для мониторинга патологических изменений в субплевральных отделах легких и наличия жидкости в плевральных полостях может быть УЗИ органов грудной клетки — при критическом состоянии пациента и невозможности его транспортировки на КТ (в том числе в условиях отделения интенсивной терапии и реанимации).
Где делают КТ в Новосибирске и сколько это стоит
Если вы вдруг заподозрили у себя коронавирус (все симптомы налицо) и решили сделать компьютерную томографию, то придется раскошелиться.
— Жители Новосибирской области могут бесплатно сделать компьютерную томографию органов грудной клетки по направлению лечащего врачa в медучреждении, в котором они проходят лечение стационарно или амбулаторно, где обслуживаются по месту жительства, либо в ином медучреждении, с котором у медицинского учреждения, где они проходят лечение, заключён договор на проведение данного вида обследования, — прокомментировали в Минздраве.
То есть достаточно направления лечащего врача, даже не узкого специалиста, — участкового терапевта или педиатра, имеющего сертификат.
Помимо бесплатного обследования, есть и платное, но сейчас многие учреждения приостановили платный приём, например, клиника Мешалкина или областная больница. Принимают только частные клиники и медцентры, но даже некоторые из них отказывают пациентам с повышенной температурой или другими симптомами ОРВИ.
В среднем платное КТ органов грудной клетки стоит около 3500 рублей без контраста, с контрастом — около 7200. Обследование с контрастом назначают, если нужно получить максимально точную и детальную картину происходящих изменений, а также если нужно исследовать сосудистую систему.
Увеличился ли поток пациентов на КТ?
Журналист НГС обращался в разные клиники, чтобы узнать, заметили ли там всплеск пациентов, желающих сделать себе компьютерную томографию органов грудной клетки. Где-то его не заметили, а где-то подтвердили.
— В течение месяца поток пациентов, желающих записаться на КТ, в новосибирском НИИТО
В «Авиценне» сказали, что статистику не ведут и не принимают пациентов при подозрении на COVID-19 или с признаками ОРВИ. И исследование делают, только если есть направление врача.
Главный врач «Евромед Клиники» Ирина Подволоцкая сообщила, что КТ они делают в томографическом центре на Красном проспекте, 200, но не прокомментировала, увеличился ли поток пациентов.
Главный врач медицинского центра «Аперто диагностик» Феликс Енокян такой всплеск подтвердил. По его словам, наплыв пациентов начался, когда люди узнали, что так можно провериться — это случилось после публикаций СМИ.
— С 10 апреля началась плотная запись после того, как стало известно, что это наиболее точный метод исследования. Некоторые центры отказались проводить такое исследование, потому что нужно организовывать защиту. Максимальное количество пациентов за день у нас было 110. Часто бывает, что пациенты после выписки из стационаров обращаются к нам и мы у них диагностируем пневмонию, — рассказал Феликс Енокян.
Почему такой интерес к КТ
Компьютерная томография, объясняет Феликс Енокян, по сути, тоже рентгенологическое исследование, но более детальное. Поскольку распространилось бессимптомное течение коронавирусной инфекции, многие решили проверить себя хотя бы так:
— Сейчас многие медики столкнулись с бессимптомным лечением коронавирусной инфекции, которое осложняется двухсторонней полисегментарной пневмонией (затрагивает несколько сегментов лёгких. — Прим. ред.). Были даже пациенты с тотальным поражением. На рентгене это не всегда можно увидеть, только когда заболевание в самом разгаре, а на компьютерной томографии можно увидеть даже на начальной стадии.Так как бессимптомное течение коронавируса есть, то люди стали приходить семьями и исследоваться. Даже организации стали проводить КТ своим сотрудникам.
По словам Феликса Енокяна, некоторые проводили тесты на коронавирус,и те давали отрицательный результат, а КТ тем временем показывала двухстороннюю пневмонию:
— В таком случае пациенту рекомендуют обратиться в ближайший стационар по месту жительства или же вызвать скорую помощь прямо в клинику.
Еще одна возможная причина популярности такого обследования — то, что врачи повально отказываются делать новосибирцам тесты на коронавирус, даже если есть показания (повышенная температура в течение нескольких недель, боли в груди, слабость). Именно в такой ситуации оказалась и наша коллега. Медики наотрез отказались сделать ей тест на коронавирус, а платное обследование на КТ показало, что она перенесла двухстороннюю пневмонию легких.
Нужен ли контраст?
Врач-рентгенолог высшей категории медицинского центра «Аперто диагностик» Андрей Лобов рассказал, что КТ органов грудной клетки делается как с контрастом, так и без — в зависимости от диагноза. Если нужно посмотреть изменения, предположительно, связанные с коронавирусом, то можно посмотреть без контраста.
Что именно показывает КТ
— Сам коронавирус мы не видим на томографе, мы видим те изменения лёгких, которые он может вызвать. Чаще всего это пневмония. Компьютерный томограф позволяет точнее визуализировать эти изменения, которых на обычном рентгене не видно. Бывают такие случаи, когда при обычной рентгенографии видно затемнения, а на КТ мы можем дифференцировать, правда ли это паренхима лёгкого (часть лёгкого. — Прим. ред.) или пневмония, аневризма аорты или образование, — перечисляет Андрей Лобов.
Есть разные признаки пневмонии, вызванной COVID-19, с разной степенью вероятности. Например, высокая — это когда идёт двухсторонний процесс, а также когда есть многочисленные периферические уплотнения лёгочной ткани по типу «матового стекла» преимущественно округлой формы, различной протяжённости с или без консолидации; симптом воздушной бронхограммы и так далее. Но есть и много других признаков, понятных специалистам.
— Есть особенности течения пневмонии при коронавирусе, но не обязательно, что они будут одинаковыми в каждом случае, — говорит Андрей Лобов.
Ранее НГС описывал историю сибиряка, у которого не было температуры, но было недомогание: чтобы исключить возможный диагноз «коронавирусная инфекция» для себя, он сделал КТ. Результаты оказались неутешительными, и он попал в больницу.
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