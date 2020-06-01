Недавно мы писали, какие законы для дачников действуют в этом сезоне, а теперь настало время проверить, сумеете ли вы не разориться на штрафах, если вас поймают на нарушениях. А может, вы идеальный дачник и вам не страшно никакое наказание?
29 апреля 2020
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