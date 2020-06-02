В новосибирских больницах вспышки коронавируса среди врачей. Как тратили миллионы на их защиту

Как рассказала Наталья Одегова, скорая помощь — одна из немногих, кто смог закупить респираторы, но их респираторы более высокого класса защиты (FFP3,), плотнее прилегают и удобнее.



— Реально скорая, особенно инфекционные бригады, ездит с нашими респираторами. Вторая больница скорой медицинской помощи, где болеют десятки врачей, вместо респираторов закупила швейные нитки, медсестры шили маски. Сейчас мы им отвезли 79 респираторов — на 500 с лишним медиков. Этого очевидно недостаточно. При этом Минздрав отчитывается, что у всех всё есть, всё в порядке. Еще и логистика медучреждений буксует. Например, со скорыми у нас было — 30 апреля мы отвезли на Центральную подстанцию партию, а 5 мая ещё ничего не было развезено. Поэтому следующую партию, которая пришла 6 мая, мы повезли по подстанциям сами.



Наталья Одегова добавляет, что в конце мая к ним начали сыпаться заявки от обычных больниц и поликлиник:



— Что совершенно очевидно — ковидные больницы более-менее обеспечены. Беда в поликлиниках и нековидных больницах. Инфекция уже везде. Режим самоизоляции отменен — все ходят без масок, все расслабились. Даже по официальной статистике, растет число заболевающих, уже больше 100 каждый день. Статистика по смертности тоже занижена, я лично видела 5 катафалков, которые заезжали на территорию ковидного госпиталя, одного из многих в Новосибирске. Нужны медики, чтобы лечить, нужны средства защиты, чтобы защитить медиков. При этом и наш проект, и многие аналогичные отмечают, что поступления средств заметно уменьшились. Мы не можем удовлетворять заявки, хотя сейчас мы нашли несколько надежных поставщиков и снизили цены на респираторы. А заявок всё больше, вирус действительно просто везде. Например, сейчас многих больных оставляют дома, к ним приходят участковые терапевты, которые по вызову должны прийти и дать направление на КТ, как-то помочь, если появляются симптомы, у них нет никакой защиты, — печалится Наталья Одегова.

Как добавляет Евгений Кашменский, даже в скорой полноценную защиту от Минздрава получают только ковидные бригады, а линейные — нет:



— Такое разделение на чёрных и белых приводит к тому, что врачи не защищены. Поликлиники никак не защищены и у нас сейчас нет ресурсов, чтобы их качественно защитить. По умолчанию у врачей есть медицинские маски. Но даже трехслойные от вирусного аэрозоля не защищают совершенно. То, чем они защищены по умолчанию, это фактически ничем, — говорит Евгений Кашменский.



Это мнение разделяет доктор из второй больницы скорой помощи. Она уверена, что медикам нужны респираторы c классом защиты FFP3, комбинезоны, очки, бахилы. И этот комплект должны иметь врачи в любой больнице и поликлинике.

Что говорит Минздрав



На вопрос, есть ли разница в защите медиков в коронавирусных госпиталях и больницах и в тех, что официально с коронавирусом не работают, кому положены респираторы и противочумные костюмы, а кому марлевые маски раз в смену, в Минздраве Новосибирской области не ответили. Ограничились заверением, что все подведомственные медицинские организации обеспечены средствами индивидуальной защиты в достаточном количестве.



Про ситуацию с защитой только одной марлевой маской на смену во второй больнице скорой помощи в Минздраве сообщили, что информация не соответствует действительности, и там есть двухнедельный запас необходимых СИЗ.



Как рассказал источник НГС во второй больнице скорой помощи, у них действительно появились респираторы, лицевые щитки и сменные халаты с фартуками, но это произошло после того, как там массово заболели врачи. До этого момента медики защищались марлевыми масками.



В ответе, подписанном министром здравоохранения Константином Хальзовым, также говорится о том, что медиков тестируют на COVID-2019 раз в неделю, а при признаках ОРВИ, даже при отсутствии повышенной температуры, медицинский работник не допускается к работе, его отправляют на самоизоляцию под медицинское наблюдение по месту жительства.



В Минздраве рассказали, что на 7 мая 2020 года, они заключили контракты на дополнительную поставку средств индивидуальной защиты в размере — 125 332 910 рублей, в том числе маски — 21 000 000. В ведомстве добавили, что сами больницы тоже закупают СИЗ, но им сложно подсчитать траты на средства индивидуальной защиты по всем медицинским организациям за 7 дней, отведенные на ответ журналисту, и порекомендовали обратиться с запросом в каждое лечебное учреждение.



На прошлой неделе Минздрав опровергал заявление Росздравнадзора о том, что у медиков Новосибирской области остался только недельный запас защитных костюмов. По их информации, средств индивидуальной защиты достаточно более чем на 40 дней, а среди свежих контрактов поставка хирургических масок и других СИЗ почти на 3,5 миллиона рублей.



— В настоящее время в Новосибирской области имеется запас защитных комплектов для работы с возбудителями I-II групп патогенности в количестве 85 тысяч штук. Нормативный расход средств индивидуальной защиты Минздрав РФ определяет, исходя из максимальной расчетной нагрузки на систему здравоохранения. Для Новосибирской области это 31 000 костюмов в неделю. Фактически в настоящее время в регионе расход комплектов СИЗ — 2 016 в сутки, 14 112 в неделю. Таким образом текущего запаса средств индивидуальной защиты в Новосибирской области достаточно на 42 дня, — заявили в Минздраве.



Что отвечают самим медикам на жалобы на плохую защиту



Ещё 24 апреля фельдшер скорой помощи и председатель первичной организации профсоюза «Действие» в Новосибирске Сергей Комлев отправил губернатору жалобу о нехватке средств защиты. Ответ он получил спустя почти месяц. 21 мая ему сообщили, что проверка регионального Минздрава, прокуратуры и Роспотребнадзора никаких нарушений не обнаружила.



— В Багдаде всё спокойно. И СИЗы есть. Только почему-то линия (линейные бригады, которые выезжают на стандартные вызовы, — прим. ред.) использует респираторы, которые подарили жители Новосибирска. И очага на центральной подстанции не было. И машины моют не на центральной подстанции в гараже. И приказ главврача № 260 тоже не нарушение. Учет учетом, но приказом определять везти использованные средства защиты на станцию — это прямое нарушение, — прокомментировал ответ регионального Минздрава Сергей Комлев.



Что подозрительного обнаружила в госзакупках Юлия Дрокова



27 мая Юлия Дрокова закончила анализировать госзакупки 10 больниц, которые в числе первых столкнулись с коронавирусом По её подсчётам, совокупные закупки СИЗ в проанализированных учреждениях составили — 277,6 миллионов рублей. Областной Минздрав заключил контракты на 180 386 832 рублей (часть из этих закупок предназначены для нужд конкретных больниц и тогда учтены в разделах соответствующих больниц).



По наблюдениям Юлии Дроковой, все закупки Минздрав провел по бесконкурсной схеме закупки у единственного поставщика. Среди поставщиков она обнаружила сомнительные компании, а в ценах на закупаемые маски и защитные костюмы интересный рост. Корреспондент НГС отправила в Минздрав Новосибирской области запрос с просьбой прокомментировать этот анализ.



Почему в России врачи чаще умирают от коронавируса



19 мая «Медиазона» опубликовала большое исследование смертности врачей от коронавируса в России. По их подсчетам, в нашей стране от коронавируса погибли по меньшей мере 186 медицинских сотрудников. Если верить официальной статистике, то получается, что каждый 15-й умерший от COVID-19 в стране — это медик. Это в 16 раз больше, чем в шести странах, где эпидемия приобрела сопоставимые масштабы.



Около половины погибших — это младший и средний медицинский персонал. Чаще всего в России от COVID-19 умирают медсестры, хирурги и терапевты.



Первое из возможных объяснений: российская статистика смертности от COVID-19 занижена, пишет «Медиазона». Медики — относительно небольшая группа, где есть возможность учесть каждую жертву пандемии, пересчитать и перепроверить все случаи. Поэтому их доля относительно общих данных по смертности получается непропорционально большой.



Второе объяснение: очень высокий профессиональный риск из-за нехватки средств индивидуальной защиты — перчаток, костюмов, респираторов. По данным соцопроса среди медиков, около 80% российских врачей сталкивались с нехваткой СИЗ. Чиновники и руководители больниц раз за разом отрицали существование этой проблемы.



Как умирали медики в Новосибирске



В Новосибирске от коронавируса умерла врач-рентгенолог Неля Щеглова. Мы поговорили с людьми, которые хорошо знали Нелю Николаевну. Её соседка по палате рассказала, что за неделю до смерти врача писала жалобу о том, что она плохо себя чувствует — текст жалобы можно почитать здесь.



Также в нашем городе от коронавируса умерла диспетчер скорой — ей было 38 лет.