Калории — не самое страшное: диетологи рассказали о пользе и вреде орехов

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Основные минусы всех орехов
Главный минус всех орехов — это высокая калорийность, в среднем 600 ккал на 100 граммов.
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Кроме того, они могут вызывать аллергическую реакцию и относятся к тяжело усваиваемым продуктам, что может стать причиной проблем с пищеварением, особенно у лиц с патологией поджелудочной железы и кишечника.
— Частое употребление большого количество орехов в пище может привести к проблемам со здоровьем, — уточняют в Центре гигиенического образования Роспотребнадзора. — Орехи обладают высоким сенсибилизирующим действием, и употребление их в пищу является причиной аллергии более чем у 1% населения. Орехи могут быть небезопасны по микробиологическим показателям (сальмонелла, бактерии группы кишечной палочки) и плесени. Они хорошо накапливают радионуклиды и пестициды.
— Некоторые орехи могут содержать афлатоксины — плесневые грибы. Они опасны своими канцерогенными свойствами, — добавляет Ирина Бородина. — Производители обязаны проводить исследование сырья на содержание афлатоксинов и их источника, поэтому лучше покупать орехи и сухофрукты не на рынке, россыпью, а в магазине, в промышленной упаковке.
В Роспотребнадзоре также советуют обращать внимание на внешние данные орехов: у них не должно быть прогорклого запаха или вкуса, следов плесени или порчи на ядрах и скорлупе. Скорлупа должна быть без трещин, дырочек и сколов. Если вам необходимо купить очищенные орехи, берите объемные, хрустящие ядра. От вялых и сморщенных лучше отказаться.
Не забывайте и о правилах хранения орехов. Хранить их нужно в прохладном, тёмном и сухом месте. Высокая влажность и тепло — идеальные условия для размножения плесени. Если же вы заметите признаки явной плесени, не пытайтесь отмыть или счистить ее. Этот продукт уже не годен к употреблению.
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Грецкие орехи
Восстановить силы и повысить иммунитет, улучшить память и справиться со стрессами, укрепить сосуды и снизить уровень холестерина — это всё про грецкие орехи.
— Грецкие орехи не зря по форме напоминают головной мозг: в них содержатся незаменимые
Благодаря седативному эффекту жирные кислоты в составе грецких орехов снижают влияние нервного перенапряжения и стрессов, железо помогает бороться с малокровием и анемией, а цинк и йод полезны для кожи, ногтей, волос и щитовидной железы. А вот питательность и калорийность грецкого ореха могут сыграть с вами злую шутку. 100-граммовая горстка по своей питательности превосходит даже литр молока 3,2% —
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Кедровые орехи
Если посмотреть на советы народной медицины, то здесь в ход идут не только кедровые орехи, но также масло, скорлупа, кедровый жмых, а спиртовые настойки на неочищенных орехах используют как отхаркивающее и повышающее иммунитет средство. Такую любовь к кедровым орехам понять можно. В их уникальном составе — витамины группы В, Е, РР и минеральные вещества: калий, фосфор, марганец, медь и многие другие.
— В кедровых орешках много магния и фосфора, которые укрепляют кости, а также цинка — минерала, который играет важную роль в работе иммунной системы, — говорит Ирина Бородина.
Олеиновая кислота в составе кедровых орехов полезна при профилактике атеросклероза, гормон сна триптофан помогает избавиться от бессонницы, тиамин отвечает за память, а рибофлавин — за образование антител и эритроцитов, он же добавляет здоровья коже и волосам. Кедровые орехи поставляют высококачественный белок растительного происхождения, который быстро и практически полностью усваивается организмом. Грубые пищевые волокна, содержащиеся в продукте, способствуют нормализации деятельности ЖКТ, мягко очищают стенки кишечника.
Вместе с тем кедровые орехи более калорийны, чем грецкие, в
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Миндаль
Чтобы получить здоровую пользу из миндаля, эксперты советуют съедать
— Миндаль помогает улучшать состояние микрофлоры и повышать рост полезных бифидо- и лактобактерий, из миндаля получается вкусное и питательное молоко, — добавляет Ирина Бородина. — Однако миндаль содержит много оксалатов, что нежелательно для людей с мочекаменной болезнью и патологией почек.
Также не стоит засматриваться на миндаль некоторым сердечникам. В этом орехе содержится достаточно внушительное количество калия — 5% суточной нормы в одной порции, а калий снижает артериальное давление. Гипертоникам это может быть и полезно, а вот гипотоников, например, просто добьёт. Ну и как все орехи, миндаль высококалорийный (
И ни в коем случае не ешьте горький миндаль. В нём содержится амигдалин. Расщепляясь, он образует ядовитую синильную кислоту, которая в больших дозах может вызвать сильное отравление у взрослых, а ребёнка вообще убить.
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Кешью
В горстке орехов кешью содержится больше трети суточной нормы меди, которая обеспечивает мощную антиоксидантную защиту и улучшает состояние кожи. Также в этих орехах — 73% суточной нормы магния, нехватка которого может привести к спазмам и судорогам в конечностях. Чтобы это предотвратить, достаточно десяти орехов кешью в день. Состав орехов помогает бороться с холестериновыми бляшками, регулирует уровень просвета сосудов и защищает от развития атеросклероза.
Да и из всей подборки это, похоже, самый безопасный орех. В нём меньше всего калорий (
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Фундук
Нужно много энергии — берите фундук. Всего горстка этого ореха поможет пополнить запас сил. Также фундук полезен для сердца и сосудов, а в косметологии масло из фундука используют для питания кожи, волос ногтей.
— В фундуке много биотина (витамина-катализатора, который помогает организму выделять энергию из белков, жиров и углеводов) и рекордное для орехов количество магния — в
Здоровым людям рекомендуют съедать не больше