Калории — не самое страшное: диетологи рассказали о пользе и вреде орехов

Главный минус всех орехов — это высокая калорийность, в среднем 600 ккал на 100 граммов.



— 200 граммов орехов в день — это 150 граммов жиров! У некоторых это дневной рацион. У человека, помимо этого, есть еще поисковая активность. Он хочет с утра позавтракать, вечером поесть. Да, орехи полезны, но это очень калорийно. Грубо говоря, горстка орехов — это вам на день, — говорит преподаватель Уральского института фитнеса Игорь Мормиль. — Спортсмены, например, больше 50 граммов не съедают. Для среднего человека 20–25 граммов орехов в день — более чем достаточно. Это половина ладошки. В салат добавить или в другую еду — хорошо, но не наворачивать горстями.



Кроме того, они могут вызывать аллергическую реакцию и относятся к тяжело усваиваемым продуктам, что может стать причиной проблем с пищеварением, особенно у лиц с патологией поджелудочной железы и кишечника.



— Частое употребление большого количество орехов в пище может привести к проблемам со здоровьем, — уточняют в Центре гигиенического образования Роспотребнадзора. — Орехи обладают высоким сенсибилизирующим действием, и употребление их в пищу является причиной аллергии более чем у 1% населения. Орехи могут быть небезопасны по микробиологическим показателям (сальмонелла, бактерии группы кишечной палочки) и плесени. Они хорошо накапливают радионуклиды и пестициды.



— Некоторые орехи могут содержать афлатоксины — плесневые грибы. Они опасны своими канцерогенными свойствами, — добавляет Ирина Бородина. — Производители обязаны проводить исследование сырья на содержание афлатоксинов и их источника, поэтому лучше покупать орехи и сухофрукты не на рынке, россыпью, а в магазине, в промышленной упаковке.

