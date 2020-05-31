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Калории — не самое страшное: диетологи рассказали о пользе и вреде орехов

Разбираем на самых популярных и доступных примерах

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Берите пример с белок — они точно знают толк в орехах

Берите пример с белок — они точно знают толк в орехах

Растительный белок, полезные жиры, витамины, микроэлементы и растительные волокна — всё это есть в орехах, и желательно, чтобы они были в рационе хотя бы два раза в неделю. Что ещё такого полезного в орехах, что не стоит от них отказываться, и когда им надо сказать решительное «нет», нам рассказали врач-диетолог и фитнес-тренер на пяти самых популярных и доступных примерах.

1

Основные минусы всех орехов

Главный минус всех орехов — это высокая калорийность, в среднем 600 ккал на 100 граммов.

200 граммов орехов в день — это 150 граммов жиров! У некоторых это дневной рацион. У человека, помимо этого, есть еще поисковая активность. Он хочет с утра позавтракать, вечером поесть. Да, орехи полезны, но это очень калорийно. Грубо говоря, горстка орехов — это вам на день, — говорит преподаватель Уральского института фитнеса Игорь Мормиль. — Спортсмены, например, больше 50 граммов не съедают. Для среднего человека 20–25 граммов орехов в день — более чем достаточно. Это половина ладошки. В салат добавить или в другую еду — хорошо, но не наворачивать горстями.

Кроме того, они могут вызывать аллергическую реакцию и относятся к тяжело усваиваемым продуктам, что может стать причиной проблем с пищеварением, особенно у лиц с патологией поджелудочной железы и кишечника.

— Частое употребление большого количество орехов в пище может привести к проблемам со здоровьем, — уточняют в Центре гигиенического образования Роспотребнадзора. — Орехи обладают высоким сенсибилизирующим действием, и употребление их в пищу является причиной аллергии более чем у 1% населения. Орехи могут быть небезопасны по микробиологическим показателям (сальмонелла, бактерии группы кишечной палочки) и плесени. Они хорошо накапливают радионуклиды и пестициды.

— Некоторые орехи могут содержать афлатоксины — плесневые грибы. Они опасны своими канцерогенными свойствами, — добавляет Ирина Бородина. — Производители обязаны проводить исследование сырья на содержание афлатоксинов и их источника, поэтому лучше покупать орехи и сухофрукты не на рынке, россыпью, а в магазине, в промышленной упаковке.

К орехам на рынке стоит присмотреться особенно внимательно

К орехам на рынке стоит присмотреться особенно внимательно

В Роспотребнадзоре также советуют обращать внимание на внешние данные орехов: у них не должно быть прогорклого запаха или вкуса, следов плесени или порчи на ядрах и скорлупе. Скорлупа должна быть без трещин, дырочек и сколов. Если вам необходимо купить очищенные орехи, берите объемные, хрустящие ядра. От вялых и сморщенных лучше отказаться.

Не забывайте и о правилах хранения орехов. Хранить их нужно в прохладном, тёмном и сухом месте. Высокая влажность и тепло — идеальные условия для размножения плесени. Если же вы заметите признаки явной плесени, не пытайтесь отмыть или счистить ее. Этот продукт уже не годен к употреблению.

2

Грецкие орехи

Восстановить силы и повысить иммунитет, улучшить память и справиться со стрессами, укрепить сосуды и снизить уровень холестерина — это всё про грецкие орехи.

— Грецкие орехи не зря по форме напоминают головной мозг: в них содержатся незаменимые омега-3 жирные кислоты, полифенолы, витамин Е, помогающие улучшать память и концентрацию внимания, — говорит врач-диетолог екатеринбургского Городского центра медицинской профилактики Ирина Бородина. — Масло грецкого ореха — отличная заправка для салата как по полезным свойствам, так и по своему аромату.

Грецкий орех восстановит память (пусть и не сразу)

Грецкий орех восстановит память (пусть и не сразу)

Благодаря седативному эффекту жирные кислоты в составе грецких орехов снижают влияние нервного перенапряжения и стрессов, железо помогает бороться с малокровием и анемией, а цинк и йод полезны для кожи, ногтей, волос и щитовидной железы. А вот питательность и калорийность грецкого ореха могут сыграть с вами злую шутку. 100-граммовая горстка по своей питательности превосходит даже литр молока 3,2% — 654 ккал против 600 ккал. Особенно внимательно к этим цифрам нужно отнестись людям с ожирением. Также осторожнее с грецкими орехами надо быть людям с заболеваниями ЖКТ.

3

Кедровые орехи

Если посмотреть на советы народной медицины, то здесь в ход идут не только кедровые орехи, но также масло, скорлупа, кедровый жмых, а спиртовые настойки на неочищенных орехах используют как отхаркивающее и повышающее иммунитет средство. Такую любовь к кедровым орехам понять можно. В их уникальном составе — витамины группы В, Е, РР и минеральные вещества: калий, фосфор, марганец, медь и многие другие.

— В кедровых орешках много магния и фосфора, которые укрепляют кости, а также цинка — минерала, который играет важную роль в работе иммунной системы, — говорит Ирина Бородина.

Олеиновая кислота в составе кедровых орехов полезна при профилактике атеросклероза, гормон сна триптофан помогает избавиться от бессонницы, тиамин отвечает за память, а рибофлавин — за образование антител и эритроцитов, он же добавляет здоровья коже и волосам. Кедровые орехи поставляют высококачественный белок растительного происхождения, который быстро и практически полностью усваивается организмом. Грубые пищевые волокна, содержащиеся в продукте, способствуют нормализации деятельности ЖКТ, мягко очищают стенки кишечника.

По калорийности кедровый орех заметно опережает тёмный шоколад —&nbsp;<nobr class="_">673 ккал</nobr> против&nbsp;546<br>

По калорийности кедровый орех заметно опережает тёмный шоколад — 673 ккал против 546

Вместе с тем кедровые орехи более калорийны, чем грецкие, в 100-граммовой горстке содержится 673 ккал и порядка 60 граммов масла. Специалисты не советуют увлекаться ими людям с холециститом, заболеваниями желчевыводящих путей и желчекаменной болезнью. Встретили несвежий и прогорклый орех? Выкидывайте его без сожаления — они вообще могут спровоцировать токсичный гепатит.

4

Миндаль

Чтобы получить здоровую пользу из миндаля, эксперты советуют съедать 20 орехов в день. А если переборщить с ними, ни к чему хорошему это не приведёт. Но сначала посмотрим, зачем он вообще нужен? Диабетикам он помогает избежать чрезмерного поступления глюкозы в кровь (за счёт жирных кислот), людям старшего поколения — слабоумия, Альцгеймера и бессонницы (привет, растительные антиоксиданты). Если вы занимаетесь спортом, орех поможет быстро утолить голод, не повышая уровень сахара в крови, активирует метаболизм (магний), поспособствует наращиванию мышечной массы (цинк).

— Миндаль помогает улучшать состояние микрофлоры и повышать рост полезных бифидо- и лактобактерий, из миндаля получается вкусное и питательное молоко, — добавляет Ирина Бородина. — Однако миндаль содержит много оксалатов, что нежелательно для людей с мочекаменной болезнью и патологией почек.

Самая большая опасность миндаля —&nbsp;амигдалин

Самая большая опасность миндаля — амигдалин

Также не стоит засматриваться на миндаль некоторым сердечникам. В этом орехе содержится достаточно внушительное количество калия — 5% суточной нормы в одной порции, а калий снижает артериальное давление. Гипертоникам это может быть и полезно, а вот гипотоников, например, просто добьёт. Ну и как все орехи, миндаль высококалорийный (645 ккал на 100 граммов), а значит — переизбыток жиров, лишние килограммы, метеоризм, диарея и головная боль.

И ни в коем случае не ешьте горький миндаль. В нём содержится амигдалин. Расщепляясь, он образует ядовитую синильную кислоту, которая в больших дозах может вызвать сильное отравление у взрослых, а ребёнка вообще убить.

5

Кешью

В горстке орехов кешью содержится больше трети суточной нормы меди, которая обеспечивает мощную антиоксидантную защиту и улучшает состояние кожи. Также в этих орехах — 73% суточной нормы магния, нехватка которого может привести к спазмам и судорогам в конечностях. Чтобы это предотвратить, достаточно десяти орехов кешью в день. Состав орехов помогает бороться с холестериновыми бляшками, регулирует уровень просвета сосудов и защищает от развития атеросклероза.

Кешью — один из самых безопасных орехов

Кешью — один из самых безопасных орехов

Да и из всей подборки это, похоже, самый безопасный орех. В нём меньше всего калорий (554 ккал на 100 граммов), а кроме жира, который есть во всех орехах (этот вопрос, кстати, легко решить обжаркой), кешью противопоказан разве что людям с индивидуальной непереносимостью.

6

Фундук

Нужно много энергии — берите фундук. Всего горстка этого ореха поможет пополнить запас сил. Также фундук полезен для сердца и сосудов, а в косметологии масло из фундука используют для питания кожи, волос ногтей.

— В фундуке много биотина (витамина-катализатора, который помогает организму выделять энергию из белков, жиров и углеводов) и рекордное для орехов количество магния — в 50 граммах фундука порядка 85% дневной нормы. Однако фундук — наиболее тяжело усваиваемый вид из вышеперечисленных орехов, что может вызывать проблемы с пищеварением, — отмечает Ирина Бородина.

Съедать больше <nobr class="_">20 орехов</nobr> фундука в день не рекомендуют

Съедать больше 20 орехов фундука в день не рекомендуют

Здоровым людям рекомендуют съедать не больше 20 орехов в день. Для людей с заболеваниями печени фундук может стать слишком тяжелым, а при обострениях патологий ЖКТ специалисты вообще не советуют его есть, чтобы не раздражать слизистую.

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