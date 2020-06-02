Евгений Муромов — чемпион по воркауту и мастер спорта международного класса. В свои 25 лет молодой человек имеет множество спортивных достижений и форму, на которую невозможно не засмотреться — девушки караулят его на спортивной площадке и пытаются завести знакомство. Внимание приятно спортсмену и он не против интересного общения, но для своей будущей избранницы у него имеются особые требования — корреспонденту НГС он рассказал подробности.



— Долго приобретали такую спортивную форму?

— Моя форма создавалась в течение 10 лет. Но очень сильно я спрогрессировал за последние полтора месяца. Не нужно думать, что необходимо так много лет, если бы у меня сейчас стояла задача сделать такую же форму с нуля, применив уже имеющиеся знания и опыт, думаю за 2–3 года я бы пришел к этому результату.