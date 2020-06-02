Евгений Муромов — чемпион по воркауту и мастер спорта международного класса. В свои 25 лет молодой человек имеет множество спортивных достижений и форму, на которую невозможно не засмотреться — девушки караулят его на спортивной площадке и пытаются завести знакомство. Внимание приятно спортсмену и он не против интересного общения, но для своей будущей избранницы у него имеются особые требования — корреспонденту НГС он рассказал подробности.
— Долго приобретали такую спортивную форму?
— Моя форма создавалась в течение 10 лет. Но очень сильно я спрогрессировал за последние полтора месяца. Не нужно думать, что необходимо так много лет, если бы у меня сейчас стояла задача сделать такую же форму с нуля, применив уже имеющиеся знания и опыт, думаю за 2–3 года я бы пришел к этому результату.
— Девушки засматриваются на вас, когда вы занимаетесь на площадке? Проявляют инициативу при знакомстве?
— Да, обращают, это заметно почти всегда. Порой они проявляют инициативу сами, мне это очень приятно, я одобряю такой расклад, не считаю чем-то неправильным, тем более сейчас XXI век. Если хотят познакомиться — надо подходить, хуже от этого никому не будет, начать интересное общение, думаю, все рады. Бывает такое, что подходят познакомиться на улице, иногда открыто, иногда — как бы случайно, на площадках подходят что-нибудь спросить и берут контакт, на мероприятиях. Но не скажу, что такие ситуации случаются часто.
— Где вы сами предпочитаете заводить знакомства?
— Сам я могу познакомиться где угодно, я открытый человек, могу заговорить с любым почти в любой ситуации, не важно — интернет или улица, но, конечно, чаще всего это происходит в соцсетях.
— Вы считаете себя харизматичным парнем?
— Да, могу, но есть куда расти — в харизме.
— Какие девушки вам нравятся?
— Важно, чтобы она была аккуратная, чистоплотная. Цвет глаз и волос не играет решающей роли, но нравится, когда волосы длинные, фигура пропорциональная, талия уже бедер, упругая попа, ноги желательно длинные, ровная осанка, спина должна иметь хотя бы какой-то рельеф мышц, аккуратные, эстетичные пальцы. Я не люблю худобу и сделанные губы (особенно излишне перекачанные), а также не люблю большое количество макияжа. Должна быть здоровая красота, так сказать.
— А характер?
— Добрая, с чувством юмора, умная, с любовью к животным и вообще всей природе. Главное — отсутствие понтов, красивая грамотная устная и письменная речь, честность, отсутствие погони за показной «лакшери» жизнью, воспитанность, целомудрие.
— Какие черты должны быть у женщины, чтобы вы захотели строить с ней длительные отношения, а не просто периодически проводить время?
— Девушка должна хотя бы приблизительно подходить под вышесказанное, но все-таки самое главное, чтобы она была верная, не тусовщица. Семейные ценности для нее должны быть превыше карьеры, путешествий и всего этого, чтобы я был в ней полностью уверен и мог рассчитывать в любой ситуации. Ещё важно, чтобы она мне по запахам подходила, приятная была.
— Что может оттолкнуть вас от девушки в процессе общения, даже если она очень красивая?
— Мне не подходит злая, неопрятная, грубая, не женственная девушка. Любительницы тусоваться и знакомиться с разными мужиками — не мой вариант. Точно нет, если она не любит животных, обижает их. Ненадежная, врущая, меркантильная, с вредными привычками, сильно обидчивая, истеричная, эгоистичная, которая в плохих отношениях с родственниками. Ну а по внешности, если тело своё не уважает и не пытается привести в порядок. Вот это всё очень не нравится, такого мне не надо.
— У вас чаще краткосрочные или длительные отношения? Расскажите про последние, почему они распались?
— Длительные. Короткие, конечно, тоже были, но я их и вспомнить особо не могу. Последние отношения закончились вообще без конкретной причины, была совокупность факторов, которые накопились, и выходом оказалось расставание. Их можно было сохранить, у нас была классная атмосфера, которую сложно понять, мы были почти всё время вдвоем, но оба приняли момент расставания, хоть это было сложно. Отношения длились два с половиной года, но на данный момент мы тоже общаемся. Я не могу назвать точную причину, почему заканчиваются отношения, нет какого-то определенного фактора. Всё-таки — это вина обоих.
— Какой вы в отношениях — требовательный, ревнивый или даете девушке свободу?
— Я нахожу баланс. Ревность, если есть, то обоснованная, а не просто так, хотя бывает и интуитивно можно что-то почувствовать, но в таких моментах я, как правило, не ошибаюсь. Я даю свободу, но не допущу разгульный образ жизни. Если что-то постоянно будет напрягать морально, придется решать эти вопросы.
— Готовы пойти на компромисс, менять привычный образ жизни, если девушка вас об этом попросит?
— Да, на компромиссы идти готов, менять привычный образ жизни тоже готов, но не во всём, только если я сам увижу, что перемены пойдут на пользу. Я не упрямый, считаю, что человек может менять взгляды в каких-то моментах, чтобы становиться лучше. Но от любимого дела отказаться я бы не смог, несмотря ни на какие просьбы.
— Вам хочется семью, детей?
— Хочу, но не сейчас, позже. Сейчас не хочется усложнять свою жизнь. Был момент, когда я задумывался о женитьбе, но меня терзали сомнения насчёт того, что мы не готовы. Я подумал, что лучше это сделать, когда будет полная уверенность во всём для этого необходимом и конкретный план на будущее.
— Есть представление о том, какой будет ваша жена?
— Она должна иметь хорошие гены — то есть сама должна быть из хорошей семьи, чтобы меня уважала, была уравновешенной, чтобы дети не видели и не слышали разборок. В общем, должен в доме быть уют, взаимопонимание, радость и позитив. Насчет работы — желательно, чтобы или работала тоже, или имела полезные увлечения, ведь хуже всего просто сидеть на месте и деградировать, этого нельзя допускать.
— Расскажите о ваших спортивных достижениях?
— Занимаясь воркаутом, практически в любом силовом спорте можно показывать очень высокие результаты. Например, я без опыта и тренировок победил на Кубке мира по армлифтингу (сила хвата), показал огромный результат и мне присвоили мастера международного класса. Благодаря воркауту развиваются удивительная сила и возможности, это ключ ко многим видам спорта, можно всё совмещать. У меня большое количество наград, среди них призовые места на всероссийских соревнованиях, чемпион города и области по воркауту, серебряный призёр Кубка мира, участник мировых чемпионатов.
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