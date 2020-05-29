Хотя жильё, казалось бы, — одна из основных людских потребностей, посредники на рынке недвижимости оказались не у дел, а небольшие агентства — на грани закрытия. Рынок замер, люди неохотно идут на просмотры (причём как со стороны покупателей, так и со стороны продавцов), а такие большие траты стараются отложить на более стабильные времена. Директор агентства недвижимости «Республика» Дмитрий Холявченко считает, что кризиса можно было избежать, но теперь многие наёмные работники пострадают. Далее — от первого лица.
Сделал вчера сопровождение покупки гаража. Заработал 3000 рублей. Это, собственно, половина выручки компании за май. Сегодня добавил к ним 500 рублей и сдал их в банк. Чтобы вместе с теми копейками, что оставались на счёте, хватило оплатить рекламу хотя бы за 12 дней.
Вернулся в офис, чтобы оплатить счёт, и понял, что нам вырубили электроэнергию за неоплату аренды. ЗАО «Труд» всегда так делало. В этот раз они ещё долго терпели. Забрал ноутбук и портфель, и вот еду домой платить за рекламу.
С утра думал, что эти 12 дней — агония. Сегодня понял, что это оплата переходного периода для переноса риелторами работы на иные площадки. Агентство недвижимости «Республика», похоже, этого рукотворного кризиса не пережило. Во всяком случае, в прежнем формате.
У малого бизнеса в сфере услуг (за редчайшим исключением) все текущие платежи идут с текущего оборота. Основные статьи расходов — зарплата, аренда, реклама, налоги и связь. У кого-то ещё и кредиты. По факту, от таких расходов уйти нельзя. И даже оптимизировать их после «крымнаша» и жести 2015 года уже некуда. А если выручка приблизилась к нулю, то шансов никаких нет.
Нет, небольшая возможность меньшего разгрома была бы, если бы о псевдокарантине объявили за месяц. Но всем на горизонт планирования бизнеса плевать.
«Так было с изменением ставок по налогам, так было при закрытии рынков, так произошло и в случае с пандемией»
При этом выручки не будет 4–5 месяцев. Всё просто: сфера услуг зависит от принятия человеком решения о необходимости ему сейчас совершить действие, сопровождающееся той или иной услугой. Причём во взаимосвязи с приоритетами. Принимать решение человек будет, только если понимает, что происходит. А если человек не понимает, если ему врут каждый день, и все уровни власти в стране не делают ничего, кроме бреда, направленного на сохранение бюрократии и её клиентелы за счёт здоровых сил общества?
Для рынка недвижимости это ещё дополняется и рациональными последствиями того, насколько сильно наше государство изуродовало экономику. Зачем продавать квартиры, если цены падают. Или тем более покупать сейчас, если уже понятно, что кризис — глубочайший в этом веке, а цены должны падать гораздо сильнее. Ну и, в особенности, как можно брать ипотеку, если не только не уверен в сохранении своих доходов, но и не знаешь, сохранится ли у тебя работа вообще.
В самом тяжёлом положении, кстати, даже не предприниматели, которые всегда в нашей стране выживали вопреки, а наёмные работники, которые работают в реальном секторе экономики: сфере услуг, торговле и логистике. Государство своим рабам в бюджете и на пенсии всё равно выплатит зарплату и пенсию. В крайнем случае, обвалит в очередной раз курс рубля и выплатит. С настоящей — коммерческой деятельностью — сложнее.
Пока ехал в трамвае, позвонил администратору и сказал ей, что её 9-летняя работа в агентстве заканчивается 31 мая. Это тяжело морально.
А всё ради чего? Назовите меня тупым или циником, но я не понимаю.
Согласны с автором?
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