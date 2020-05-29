Сделал вчера сопровождение покупки гаража. Заработал 3000 рублей. Это, собственно, половина выручки компании за май. Сегодня добавил к ним 500 рублей и сдал их в банк. Чтобы вместе с теми копейками, что оставались на счёте, хватило оплатить рекламу хотя бы за 12 дней.



Вернулся в офис, чтобы оплатить счёт, и понял, что нам вырубили электроэнергию за неоплату аренды. ЗАО «Труд» всегда так делало. В этот раз они ещё долго терпели. Забрал ноутбук и портфель, и вот еду домой платить за рекламу.



С утра думал, что эти 12 дней — агония. Сегодня понял, что это оплата переходного периода для переноса риелторами работы на иные площадки. Агентство недвижимости «Республика», похоже, этого рукотворного кризиса не пережило. Во всяком случае, в прежнем формате.



У малого бизнеса в сфере услуг (за редчайшим исключением) все текущие платежи идут с текущего оборота. Основные статьи расходов — зарплата, аренда, реклама, налоги и связь. У кого-то ещё и кредиты. По факту, от таких расходов уйти нельзя. И даже оптимизировать их после «крымнаша» и жести 2015 года уже некуда. А если выручка приблизилась к нулю, то шансов никаких нет.