Самая странная весна: 19 событий, которые удивили и потрясли Новосибирск в марте, апреле и мае

Смерть двухлетней Аделины



До распространения коронавируса, который захватил внимание людей во всём мире, люди болели и другими болезнями (кстати, и сейчас продолжают). В Новосибирске в марте прогремела история двухлетней Аделины Кинчаровой. Девочка съела йогурт и попала в реанимацию. Врачи сказали, что у неё была редкая врожденная аномалия. А мать настаивала, что врождённых патологий у её дочки не было. Она ссылалась на наблюдение во время беременности, выписку из роддома, УЗИ брюшной полости в два месяца и многочисленные осмотры врачей, которые ничего не выявили.

Границы на замке

В середине марта из-за ситуации с коронавирусом свои границы начали закрывать многие страны мира. Мало кто в современном мире мог себе представить появление не одного, а многочисленных занавесов. Когда в небе снова станет много самолётов — точно сказать сложно.

Концерт LINDEMANN

Помните, когда-то всем можно было не только выходить на улицу, но и собираться огромной толпой на концертах? Приезд в Новосибирск вокалиста группы Rammstein Тилля Линдеманна очень обсуждался. Скандальный концерт пытались отменить общественники, которые были недовольны откровенным клипом певца с участием российских девушек, но мэр Анатолий Локоть заявил, что не может запретить музыканту выступать. В итоге фанаты на концерте устроили драку. А дней через 10 Линдеманна госпитализировали в больницу с подозрением на коронавирус (он в итоге не подтвердился).