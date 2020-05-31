Самая странная весна: 19 событий, которые удивили и потрясли Новосибирск в марте, апреле и мае

Только ленивый ещё не сказал, что наша жизнь никогда уже не будет прежней. И это логично: весна-2020 выдалась уж очень необычной. Мы составили список из 19 самых запоминающихся событий — смотрите, как менялась повестка и как мир стал коронацентричным.
Март-2020
Чёрные понедельник и вторник
Начало марта потрясло россиян новостями о рухнувшей цене на нефть и, следовательно, рубле. Цены на доллар и евро подскочили: например, евро одно время продавали за 90 рублей. Нельзя сказать, что сейчас ситуация стабилизировалась, просто все отвлечены информацией о заражениях коронавирусом, сокращением доходов или потерей работы.
Смерть двухлетней Аделины
До распространения коронавируса, который захватил внимание людей во всём мире, люди болели и другими болезнями (кстати, и сейчас продолжают). В Новосибирске в марте прогремела история двухлетней Аделины Кинчаровой. Девочка съела йогурт и попала в реанимацию. Врачи сказали, что у неё была редкая врожденная аномалия. А мать настаивала, что врождённых патологий у её дочки не было. Она ссылалась на наблюдение во время беременности, выписку из роддома, УЗИ брюшной полости в два месяца и многочисленные осмотры врачей, которые ничего не выявили.
Границы на замке
В середине марта из-за ситуации с коронавирусом свои границы начали закрывать многие страны мира. Мало кто в современном мире мог себе представить появление не одного, а многочисленных занавесов. Когда в небе снова станет много самолётов — точно сказать сложно.
Концерт LINDEMANN
Помните, когда-то всем можно было не только выходить на улицу, но и собираться огромной толпой на концертах? Приезд в Новосибирск вокалиста группы Rammstein Тилля Линдеманна очень обсуждался. Скандальный концерт пытались отменить общественники, которые были недовольны откровенным клипом певца с участием российских девушек, но мэр Анатолий Локоть заявил, что не может запретить музыканту выступать. В итоге фанаты на концерте устроили драку. А дней через 10 Линдеманна госпитализировали в больницу с подозрением на коронавирус (он в итоге не подтвердился).
Нерабочая неделя
Впервые объявление целой недели нерабочей было чем-то новым и ошеломляющим — об этом сообщил президент России Владимир Путин 25 марта. Речь шла о неделе с 30 марта по 5 апреля, но в итоге нерабочее время растянулось на несколько месяцев. В итоге каждое новое продление режима изоляции было возмутительным, но не внезапным.
Застрявшие в аэропорту
В новосибирском аэропорту Толмачево на несколько суток застряли около 300 граждан Узбекистана. Все они находились на заработках в России, а когда решили вернуться на родину, то обнаружили, что это невозможно. В то время рейсы в Ташкент отменяли один за другим. Некоторые потратили все заработанные деньги, у других истекали сроки документов, а кто-то опоздал на похороны родни. Фотографии из аэропорта впечатлили многих.
Трагическая гибель журналиста
Тележурналиста Антона Лучанского сбила машина, когда он выходил из трамвая. Он погиб в машине скорой помощи. У Антона остались жена и дочь. Позже стало известно, что в крови водителя, сбившего его, нашли наркотики.
Апрель-2020
Фотография, волнующая итальянцев
В апреле внимание новосибирцев, а также и жителей других городов мира, привлекла странная фотография девушки в бассейне. Фото, сделанное сибирячкой, попало в итальянский Vogue.
Давай поженимся
Королева красоты и мама двоих детей из Новосибирска устроила постельную сцену в эфире Первого канала. Анастасия Воеводина участвовала в передаче «Давай поженимся». Анастасия — фотомодель, блогер и актриса. Девушка получила корону и титул «Леди Сибири» и гордится этим. Сибирячка ездила бороться за расположение бизнесмена из Барнаула и эффектно появилась в зале в образе королевы красоты, не забыв надеть корону, которая смутила других участниц.
Первая жертва коронавируса
Первая смерть от коронавируса в Новосибирске произошла в середине весны. Вечером 14 апреля стало известно, что в Новосибирске скончался пожилой мужчина. Умершему было 68 лет, он входил в число 46 пациентов, у которых диагностировали коронавирус. По данным оперативного штаба Новосибирской области, у пенсионера были сахарный диабет, ожирение и ишемическая болезнь сердца. Мужчина заболел 1 апреля, но почти неделю лечился сам, и только 7 апреля в крайне тяжелом состоянии его увезли в больницу с двусторонней пневмонией. На следующий день в реанимации из-за ухудшения состояния его перевели на ИВЛ.
Май-2020
Пылесибирск во всей красе
Этой весной в городе снова поднялся вопрос пыли. Пыль возвращается в город с такой завидной регулярностью, что жителей это совсем не удивляет, а, скорее, злит и расстраивает. Читатели НГС уверены, что в загрязнённости Новосибирска виновата плохая уборка. И в начале мая мы передали претензии горожан вице-мэру Олегу Клемешову и заодно выяснили у него, когда наш город очистят от грязи.
Плачущий бизнес
Бизнесу, особенно малому и среднему, сейчас приходится не сладко: он разоряется, закрывается, продаётся и просто страдает. В этот момент мы решили возобновить нашу рубрику «Маленький, но гордый бизнес», чтобы поддержать начинающих предпринимателей и рассказать, каково им приходится на самом деле. Кто-то открылся прямо в разгар пандемии!
Опасная работа
Журналист НГС Ксения Лысенко побывала в красной зоне больницы, в которой находятся пациенты с коронавирусом. И посмотрела, что происходит с пациентами, у которых диагноз подтвердился.
Переполненные госпитали
По официальным данным, пока мест в учреждениях региона для пациентов с коронавирусом или с подозрением на него хватает, но почему-то сами пациенты рассказывают о том, как им приходится лежать в коридорах или ехать домой без получения помощи. И шлют фото.
Майские грибы
Этот май поражает своей непредсказуемостью и тёплой погодой. Раньше, чем обычно, зацвели яблони и сирень, но что наиболее удивительное — пошли грибы. Показываем, что уже удалось собрать новосибирцам.
Пир во время чумы
На выходных новосибирцы вдруг решили устроить сразу несколько вечеринок, забыв о безопасности. Две из них были прямо в центре города. Сначала полиция сказала, что видео, опубликованное в СМИ, частично фейковое, а на вечеринке было человек 50–60 (а не более 200, как мы насчитали в одном месте). А потом всех организаторов начали штрафовать, а ресторанный дворик в центре города закрыли.
Мы публиковали кадры с высоты, как это было.
А после вечеринки много эмоций вызвала колонка врача, которая прочитала о тусовках в центре города, не сдержалась и откровенно рассказала, как проходит из-за коронавируса её рабочий день.
Внезапный ураган
Май так разбаловал всех жарой, а потом резко напугал ураганом. Падало от него всё, что только могло упасть, — рекламные конструкции, остановки, деревья. Смотрите 10 разрушительных фото с последствиями ураганного ветра. Не обошлось в этот вечер и без трагедий. Упавшей веткой убило мужчину. Криминальный журналист НГС побывала на месте происшествия.
Больше ста
не предвидитсяЕсли в целом в стране говорят о плато, а Московская область и вовсе начала ослаблять ограничения, то у нас этого пока не предвидится, потому что количество заражений, которое держалось в районе 70–80 человек в сутки, начало дальше расти. И даже превысило сотню. Почему у нас так много заболевших и к чему это может привести — подробно рассказал вирусолог из Новосибирска.
А какой это весна была для вас? Расскажите нам, что хорошего, странного и необычного случилось именно в вашей жизни. Ответ можно написать прямо в этой форме: