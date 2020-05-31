Обновленный Chery Tiggo 3 остается самой доступной моделью китайской марки — в топовой версии цена кроссовера не превышает миллиона рублей. Да, это устаревшая по сути машина, скопированная в свое время с Toyota RAV4, но вкупе с невысокой стоимостью и современными опциями Tiggo 3 еще имеет право на существование в бюджетном сегменте. Пять плюсов и пять минусов модели — в обзоре авторедактора НГС Дмитрия Косенко.
Называемый ныне Chery Tiggo 3 (предоставлен дилером «Луна Авто») существует с середины 2000-х годов, когда китайцы сделали копию Toyota RAV4 второго поколения. Копия оказалось удачной, машина получила большое распространение.
В нынешнем обновленном варианте это кроссовер с подправленной внешностью, современными опциями и заманчивой ценой — чем не вариант для бюджетной покупки.
Кузов в целом конечно выглядит устаревшим, но не отталкивает своим дизайном. Внешний вид передней части удалось сделать достаточно современным — с узкими фарами, светодиодами и агрессивным бампером.
Итак, основные достоинства автомобиля.
Просторный салон
Несмотря на скромные габариты (4419 мм длины, 1765 мм ширины), Tiggo 3 достаточно просторен и удобен в салоне, а высокая крыша добавляет воздуха. На задних местах можно разместиться без стеснения в коленях и ступнях, над головой остается запас места более кулака.
Внятное управление тягой
Наш переднеприводной Tiggo 3 оснащен 1,6-литровым 126-сильным атмосферником и вариаторной коробкой передач. И хотя разгон у машины так себе (14 секунд до сотни) управлять тягой здесь в принципе удобно — реакции на педаль газа быстрые и линейные, ход педали оптимальный. Чтобы начать ускорение не нужно «топать» на акселератор, хватит плавного воздействия на педаль. Вариатор здесь совершенно отказывается имитировать автомат и при долгом интенсивном разгоне доводит обороты двигателя до максимума, впрочем в городской жизни так ездить вы будете редко.
Удобные сиденья
Хоть кресла и сделаны из простеньких материалов, но выглядят они неплохо — по краям экокожа, в середине тряпочка. Регулировок минимум, но подобрать посадку под себя удалось вполне оптимально. Умеренные боковая поддержка и жесткость позволяют надежно и без стеснений зафиксироваться в кресле.
Задние места тоже неплохи, с удобными центральным и дверными подлокотниками, расположенными на одном уровне.
Большой багажник с калиточной дверью
Объем багажника 550 литров, а со сложенными задними сиденьями вы получаете 1800 литров. Багажное отделение правильной формы, с низким полом и большим проемом — сюда можно без труда поместить габаритные грузы сложной формы. Дверь калиточного типа — на любителя, но кому-то проще пользоваться именно такой, нежели поднимать и опускать багажную крышку.
Цена
В топовой версии наш кроссовер стоит 949 900 рублей — в комплектацию входят кожаный мульти-руль, мультимедийная система с Bluetooth, подогрев сидений, климат-контроль, круиз, парктроник, ходовые огни, противотуманки, электрозеркала, рейлинги на крыше. В минималке на механике цена автомобиля составляет 749 900 рублей.
Теперь поговорим о минусах кроссовера.
Невнятная рулежка
На парковке руль неоправданно тяжел, а в движении эта тяжесть никак не оборачивается ни остротой управления, ни информативностью. Нащупывать курс автомобиля приходится значительными поворотами баранки, сложно понять, куда он едет. Неравномерное реактивное действие — руль возвращается в ноль не полностью, его нужно докручивать.
Эргономические просчеты
Кнопки включения подогрева сидений, спрятанные в центральный подлокотник — как вам такое решение. И это еще нужно постараться, чтобы их найти. Каждый раз открывать крышку, чтобы включить подогрев?
А кругляш регулировки громкости на панели климатического блока — ему место не там, а поближе к мультимедийке.
Мультимедийная система
Ей не хватает насыщенности цветов и яркости, хотя в плане быстродействия особых претензий нет. Потерянный кругляш регулировки громкости, о котором уже говорили, отсутствие русского языка, небольшие размеры дисплея, простенький дизайн — вот еще её недостатки. Ну и звучание штатной акустики оставляет желать лучшего.
Жесткий пластик
Сам по себе дизайн передней панели и дверных карт неплох, но исполнение хромает. Всё жесткое, звонкое, на вид невзрачное да еще и сильно блестящее. Не хватает каких-то нарядных материалов, декоративных вставок для оживления интерьера.
Шумоизоляция
Сложно сказать, что солирует в салоне на скорости — аэродинамические шумы, двигатель или покрышки. Все это складывается в единый мощный шумовой фон, который заметен уже на небольших скоростях. Дополнительная шумоизоляция после покупки автомобилю явно не помешает.