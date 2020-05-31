Наш переднеприводной Tiggo 3 оснащен 1,6-литровым 126-сильным атмосферником и вариаторной коробкой передач. И хотя разгон у машины так себе (14 секунд до сотни) управлять тягой здесь в принципе удобно — реакции на педаль газа быстрые и линейные, ход педали оптимальный. Чтобы начать ускорение не нужно «топать» на акселератор, хватит плавного воздействия на педаль. Вариатор здесь совершенно отказывается имитировать автомат и при долгом интенсивном разгоне доводит обороты двигателя до максимума, впрочем в городской жизни так ездить вы будете редко.