В рубрике «Куда ты рулишь?» — новое в этом мотосезоне ДТП с участием байкера. На улице Станционной мотоциклом был сбит пешеход, который пытался перебежать дорогу в неположенном месте. Понятно, что это нарушение самого пешехода, но насколько на такой исход повлияла скорость мотоциклиста — ведь известно, что медленно они не ездят. Подробнее — в материале Дмитрия Косенко.

Вечер 26 мая, улица Станционная, 83 — в этом месте проезжая часть имеет 4 полосы движения. Через все эти 4 полосы пытается перебежать мужчина — перед машиной в левой полосе ему проскочить удалось, но в правой полосе в этот момент стремительно движется мотоцикл. Через мгновение удар — пешеход отлетает, мотоциклист теряет управление и падает — смотрите видео.