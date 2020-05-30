В рубрике «Куда ты рулишь?» — новое в этом мотосезоне ДТП с участием байкера. На улице Станционной мотоциклом был сбит пешеход, который пытался перебежать дорогу в неположенном месте. Понятно, что это нарушение самого пешехода, но насколько на такой исход повлияла скорость мотоциклиста — ведь известно, что медленно они не ездят. Подробнее — в материале Дмитрия Косенко.
Вечер 26 мая, улица Станционная, 83 — в этом месте проезжая часть имеет 4 полосы движения. Через все эти 4 полосы пытается перебежать мужчина — перед машиной в левой полосе ему проскочить удалось, но в правой полосе в этот момент стремительно движется мотоцикл. Через мгновение удар — пешеход отлетает, мотоциклист теряет управление и падает — смотрите видео.
Видео: АСТ-54
Официально: по данным сводки УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, 26 мая в 19.45 водитель мотоцикла Honda CBR 900 1985 года рождения двигался по улице Станционной со стороны улицы Порт-Артурской и напротив дома 83 совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Пострадали водитель мотоцикла (закрытый перелом надколенника) и пешеход 1971 года рождения (вывих голеностопного сустава, перелом бедренной кости, шок). Виновен пешеход, переходивший дорогу в неустановленном месте при наличии в зоне видимости перехода, — возбуждено административное дело. Водитель мотоцикла был трезв, ПДД не нарушал.
Пункт 4.3 ПДД. Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.
Действительно, в 200 метрах на Станционной установлен светофор и оборудован пешеходный переход — мужчина мог бы и дойти до него, но предпочел сэкономить время. Его вина не вызывает сомнений, но всё же — насколько повлияла скорость мотоцикла на печальный исход ДТП? Определить скорость по видеозаписи затруднительно, можно лишь предположить, что байкер двигался довольно резво — быстрее машины с регистратором и быстрее впереди идущего автомобиля.
— Пешеходный переход отсутствует, значит пешеход однозначно не должен был там переходить дорогу. В данном случае не понятно с какой скоростью двигался мотоциклист, но то, что пешеход не прав, очевидно, — комментирует руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.
Новый мотосезон в самом разгаре, город наводнили сотни мчащихся и рычащих байков. Следить за ними нужно не только пешеходам, переходящим дорогу даже по переходам, но и водителям, совершающим маневры перестроения — мотоциклы появляются и исчезают из зоны видимости очень быстро.