«Конфликт в голове у нескольких человек»: интервью о судьбе здания НИИТО и скандале между двумя юрлицами

Краткая предыстория

«Клиника НИИТО» отделилась от Федерального научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Цивьяна в 2018 году, а спустя год подала на него в суд и потребовала вернуть «товарно-материальные ценности» на общую сумму 33 миллиона рублей.

В том же году бывшего руководителя института Михаила Садового обвинили в особо крупных растратах, а летом 2019-го ему вынесли приговор — три года колонии общего режима и штраф 100 тысяч рублей. Впоследствии наказание смягчили, а сумма ущерба по делу о хищениях при закупках выросла с 521 миллиона до 1 миллиарда 307 миллионов.

Осенью 2019 года опальную должность занял Андрей Корыткин — с приставкой «исполняющий обязанности». 30 апреля его должны были утвердить на должности директора, но этого пока не произошло. Параллельно сразу несколько СМИ публиковали информацию, что этот пост может достаться Елене Тоцкой, которая в марте 2020 года пришла на должность замдиректора по развитию.

Несмотря на смену руководства, судебные споры между двумя юрлицами продолжились. Институт и клиника не могли поделить 10-этажное здание на улице Фрунзе, где сейчас располагается клиника. В свое время десятиэтажку построило ООО «ТехинКом», которое полностью принадлежало АНО «Клиника НИИТО» (сейчас доля клиники сильно уменьшилась). Прошлой осенью Андрей Корыткин открыто заявил, что здание необходимо вернуть институту — на его строительство, по словам Корыткина, ушла большая часть похищенных у института средств.