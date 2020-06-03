«Конфликт в голове у нескольких человек»: интервью о судьбе здания НИИТО и скандале между двумя юрлицами

Вокруг НИИТО не стихают скандалы — тут и спор двух юридических лиц из-за здания на улице Фрунзе, и домыслы о возможных кадровых назначениях, и неразбериха с трудоустройством медиков. На фоне этого сотрудники института продолжают заниматься научной деятельностью и ставить людей на ноги. Какая судьба ждёт спорное здание, рискует ли коллектив «Клиники НИИТО» остаться без работы и могут ли медучреждение перепрофилировать под госпиталь для лечения больных коронавирусом — об этом мы поговорили с Андреем Корыткиным, который возглавляет «НИИТО имени Цивьяна» с октября 2019 года.
Краткая предыстория
«Клиника НИИТО» отделилась от Федерального научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Цивьяна в 2018 году, а спустя год подала на него в суд и потребовала вернуть «товарно-материальные ценности» на общую сумму 33 миллиона рублей.
В том же году бывшего руководителя института Михаила Садового обвинили в особо крупных растратах, а летом 2019-го ему вынесли приговор — три года колонии общего режима и штраф 100 тысяч рублей. Впоследствии наказание смягчили, а сумма ущерба по делу о хищениях при закупках выросла с 521 миллиона до 1 миллиарда 307 миллионов.
Осенью 2019 года опальную должность занял Андрей Корыткин — с приставкой «исполняющий обязанности». 30 апреля его должны были утвердить на должности директора, но этого пока не произошло. Параллельно сразу несколько СМИ публиковали информацию, что этот пост может достаться Елене Тоцкой, которая в марте 2020 года пришла на должность замдиректора по развитию.
Несмотря на смену руководства, судебные споры между двумя юрлицами продолжились. Институт и клиника не могли поделить 10-этажное здание на улице Фрунзе, где сейчас располагается клиника. В свое время десятиэтажку построило ООО «ТехинКом», которое полностью принадлежало АНО «Клиника НИИТО» (сейчас доля клиники сильно уменьшилась). Прошлой осенью Андрей Корыткин открыто заявил, что здание необходимо вернуть институту — на его строительство, по словам Корыткина, ушла большая часть похищенных у института средств.
В итоге здание передали на ответственное хранение институту. Что это значит и что с ним будет дальше — об этом мы также поговорили в интервью.
О конфликте с клиникой, судьбе здания и будущем коллектива
— Как вы прокомментируете ситуацию с АНО «Клиника НИИТО»?
— Я не считаю, что это конфликтная ситуация. Мы никогда никаких конфликтов ни с кем не инициировали. Мы всегда очень осторожны в суждениях, никаких провокационных высказываний не делаем. Конфликт есть в голове у нескольких человек, и всё. Мне сложно судить, почему эта ситуация произошла.
— Помещение на Фрунзе, 19а, которое сейчас занимает клиника, передано вам. Из-за этого сотрудники клиники переживают, что остаются без оборудования и работы. Какая судьба ждёт здание?
— Мы работаем в рамках тех процессуальных действий, участниками которых являемся. Вынесено постановление следствия о том, что здание и поименованное оборудование передаётся нам на ответственное хранение. Вам дают что-то, а вы берёте и храните до того момента, когда должны будете кому-то это передать. Мы получаем дополнительное финансирование для содержания этого имущества.
У нас работает инвентаризационная комиссия, которая оценивает состояние того, что передаётся. Есть, конечно, определённые социальные возмущения в настоящий момент, мне кажется, что они происходят в интересах конкретных лиц, а коллектив всегда используется как щит. Так проще манипулировать ситуацией.
Я как представитель института, которому передали имущество на хранение, не могу не выполнить постановление следствия, потому что так определено законодательством. И мы должны работать в рамках этого постановления. Я не могу комментировать ни действия следствия, ни действия АНО. Несмотря на то, что мы являемся учредителем «Клиники НИИТО», у нас два разных юридических лица.
— Получается, с 4 июня деятельность клиники прекращается?
— Насколько нам известно, это так. С четвертого июня прекращается договор аренды. Конечно, институт заинтересован в сохранении медицинских работников, персонала, чтобы люди спокойно работали и были уверены в своём завтрашнем дне. Мы постараемся приложить все усилия для этого.
— Позже здание и оборудование передадут вам во владение?
— Я не знаю. Это возможно только по решению суда.
— Если сотрудники АНО «Клиника НИИТО» останутся без работы, то вы готовы принять их к себе?
— Мы будем прикладывать все усилия, чтобы сохранить высокопрофессиональный коллектив.
— У института вообще есть возможность принять всех в штат?
— Ещё раз повторю — мы будем прикладывать все усилия. Институт имеет своё штатное расписание, которое мы вправе менять под наши нужды. Мы постараемся сохранить коллектив, но насильно никого забирать не планируем. У нас же не феодальный строй. Там есть прекрасные медицинские работники, и потерять эти кадры будет неправильно и глупо. Я понимаю, что сейчас — время перемен, и они должны пройти максимально спокойно и конструктивно.
— Каких специалистов институту сейчас не хватает?
— Это один из показателей, который оценивается в работе руководителя медицинской организации. Наша укомплектованность персоналом — 97,7%, то есть достаточно высокая. Но ведь всё зависит от того, какие задачи мы ставим. Если задача — добиваться лучших результатов, то штатное расписание можно менять.
О кадровых перестановках, главных задачах и проблемах
— В апреле появлялась информация, что на место директора института претендует Елена Тоцкая и что в последнее время её влияние в клинике возросло. Как вы относитесь к таким заявлениям?
— Я на эти слухи внимания не обращаю. Елена Геннадьевна — это член моей команды. Я пригласил её на работу, наделил полномочиями, которые она грамотно использует как администратор, имеющий большой опыт. Она является заместителем директора по развитию и в этой должности действительно решает задачи, которые ей делегированы.
— А вы, как исполняющий обязанности директора, какие задачи перед собой ставите?
— Эффективность работы руководителя института оценивается в виде определённых показателей, регламентированных нашим учредителем — Минздравом РФ. Мы ежеквартально отчитываемся по достижению этих показателей — медицинская и научная деятельность, финансово-хозяйственная деятельность, количество научных сотрудников и так далее.
Свою эффективность я оцениваю так: в институте, безусловно, происходят позитивные изменения, благодаря которым мы скоро увидим улучшение результатов хирургического лечения, повышение удовлетворённости пациентов и новые научные разработки. Хотим увеличить количество оперируемых пациентов и улучшить качество лечения. Также мы занимаемся образованием: готовим специалистов в области травматологии и ортопедии, нейрохирургии, вертебрологии, анестезиологии и реаниматологии. Причём готовим высококлассных специалистов не только для себя, но и для ведущих профильных учреждений Новосибирска и других городов России, ближнего зарубежья. У нас проходят обучение ординаторы, приезжающие со всей страны и зарубежья, например, сейчас обучаются врачи из Казахстана и Киргизии.
— А можете привести конкретные примеры?
— При назначении нового руководителя организации управление чаще всего — антикризисное. Да, определённые кризисные явления в институте были, в первую очередь связанные с финансово-хозяйственной деятельностью. Я считаю, что в этом вопросе мы постепенно наводим порядок: выплачиваем долги, совершенствуем материально-техническую базу, потому что долгие годы этого не происходило, а износ ряда единиц оборудования был существенным. Оптимизируем свою работу, экономим деньги и прежде всего закрываем наиболее проблемные позиции. И будем продолжать это делать.
— Расскажите подробнее о проблемных точках.
— Мы находимся в приспособленном здании 1937 года постройки, в котором раньше располагался книготорговый техникум. Поэтому, конечно, у нас есть потребности в ремонте — здание нуждается в переоснащении, кровля и внутренние помещения требуют реконструкции.
— Если до этого было антикризисное управление, то как поменялась приоритетность задач сейчас?
— Приоритетным направлением для нас является статус национального медицинского исследовательского центра, получить этот статус — дорогого стоит. Мы будем прилагать все усилия, чтобы выйти на тот уровень, который у нас был, и даже стараться превзойти его.
«Люди по-прежнему получают тяжёлые травмы»
— Если говорить о научной деятельности, то какие направления сейчас наиболее перспективны?
— Институт — это одно из старейших и статусных медицинских учреждений Новосибирска и России, это крупнейший центр хирургии позвоночника Минздрава РФ за Уралом. Поэтому научные направления, связанные с хирургией позвоночника, развивались с момента основания института. У нас профессиональные научные группы, которые занимаются реконструктивной хирургией крупных суставов, стопы и кисти.
Интересную работу проводит наша лаборатория заготовки и консервации тканей, связанную прежде всего с решением проблем костного дефицита у наших пациентов. Потому что реконструктивная хирургия, особенно ревизионные операции, подразумевает серьёзные разрушения костей скелета. Занимаемся совершенствованием свойств костных материалов, которые мы используем в своей работе.
Серьёзную работу проводят наши нейрохирурги и вертебрологи, которые занимаются травмами и поражениями позвоночника, ведутся большие исследования в области нейроонкологии.
Да, сейчас пандемия подразумевает ограничительные мероприятия, люди сидят дома, но тем не менее не заканчивается процесс оказания специализированной высокотехнологичной помощи. Люди по-прежнему страдают онкологическими заболеваниями, по-прежнему получают тяжёлые травмы позвоночника и повреждения костей скелета.
— Как изменилась работа института из-за коронавируса?
— Мы вынуждены были оптимизировать пациентопоток, чтобы серьёзно подойти к безопасности пациентов и сотрудников института. Мы тестируем пациента на коронавирусную инфекцию и только когда уверены в том, что он не является носителем такого вируса, допускаем к госпитализации. Безусловно, всё это сказывается на нашей работе.
— Могут ли институт перепрофилировать под пациентов с COVID?
— Не исключено, что институт будет перепрофилирован под пациентов с коронавирусом, но такой вариант возможен только по согласованию с нашим учредителем, Минздравом РФ, и руководством области. Мы находимся в контакте с правительством региона, чтобы при необходимости оказать полноценную медицинскую помощь пациентом с коронавирусом.
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