Вы не знаете, что происходит в больницах: 10 фактов от врача, возмущенной вечеринками на Ленина

О страхе заразить пациентов. Я не отношусь к группе риска, поэтому мне не страшно выезжать на вызовы к пациентам с температурой. Больше меня беспокоит то, что я могу стать бессимптомным носителем вируса и заражать своих пациентов из группы риска. Потому что основные посетители поликлиники — это пациенты от 65 лет и старше со стандартным букетом заболеваний (гипертония, сахарный диабет, болезнь почек).

О тестировании врачей. Медиков тестируют на COVID-19 раз в неделю. Если был контакт с коронавирусным пациентом, то берется дополнительный мазок. Я сдаю мазки, результаты пока отрицательные. Но я всё равно боюсь стать источником инфекции. Плюс я работаю в онкологическом отделении, заканчиваю обучение на онколога. И сейчас стараюсь минимизировать контакты с пациентами, чтобы случайно кого-нибудь не заразить. Это безысходная ситуация, от которой никуда не деться. Онкология не ждёт, гипертония не ждет.

О скандальной вечеринке. Для молодых людей коронавирус, может, и не опасен. Если они заболеют, то перенесут болезнь в легкой степени и даже не заметят этого. Может быть, из группы пара человек умрет, кто-то получит осложнение, но на фоне основных выздоровевших это будет незаметно. Проблема в том, что эти молодые люди после тесного контакта друг с другом (танцы и разговоры в толпе без соблюдения социальной дистанции), обмена общими бутылки, приходят домой и дарят эти бациллы своим дедушкам, бабушкам, родителям. И вирус может стать причиной смерти чьей-то бабушки. Поэтому их и просили: «Воздержитесь!». Это же не так сложно.