Вы не знаете, что происходит в больницах: 10 фактов от врача, возмущенной вечеринками на Ленина

К каким фатальным последствиям могут привести массовые вечеринки и что сейчас происходит в больницах — об этом и многом другом мы поговорили в прямом эфире нашего Instagram с врачом Людмилой Овчинниковой. Девушка работает участковым терапевтом. На прошлых выходных она увидела новости про антикарантинную вечеринку на площади Ленина, сильно расстроилась и решила откровенно описать один день своей работы — многие новосибирцы не представляют, в каких непростых условиях сейчас работают врачи. Запись разговора можно посмотреть тут. А здесь мы публикуем 10 интересных фактов, о которых рассказала терапевт.
О страхе заразить пациентов. Я не отношусь к группе риска, поэтому мне не страшно выезжать на вызовы к пациентам с температурой. Больше меня беспокоит то, что я могу стать бессимптомным носителем вируса и заражать своих пациентов из группы риска. Потому что основные посетители поликлиники — это пациенты от 65 лет и старше со стандартным букетом заболеваний (гипертония, сахарный диабет, болезнь почек).
О тестировании врачей. Медиков тестируют на COVID-19 раз в неделю. Если был контакт с коронавирусным пациентом, то берется дополнительный мазок. Я сдаю мазки, результаты пока отрицательные. Но я всё равно боюсь стать источником инфекции. Плюс я работаю в онкологическом отделении, заканчиваю обучение на онколога. И сейчас стараюсь минимизировать контакты с пациентами, чтобы случайно кого-нибудь не заразить. Это безысходная ситуация, от которой никуда не деться. Онкология не ждёт, гипертония не ждет.
О скандальной вечеринке. Для молодых людей коронавирус, может, и не опасен. Если они заболеют, то перенесут болезнь в легкой степени и даже не заметят этого. Может быть, из группы пара человек умрет, кто-то получит осложнение, но на фоне основных выздоровевших это будет незаметно. Проблема в том, что эти молодые люди после тесного контакта друг с другом (танцы и разговоры в толпе без соблюдения социальной дистанции), обмена общими бутылки, приходят домой и дарят эти бациллы своим дедушкам, бабушкам, родителям. И вирус может стать причиной смерти чьей-то бабушки. Поэтому их и просили: «Воздержитесь!». Это же не так сложно.
О прогулках. Чтобы побороть коронавирус, нам не нужно сидеть взаперти на строгом карантине. Достаточно соблюдать простые правила: носите маски, мойте руки и не общайтесь друг с другом. Каждый должен думать о себе не так, что его может кто-то заразить, а так, что он может кого-то заразить! Если подходить с такой стороны, то тогда появится больше ответственности. Никому не хочется брать грех на душу и становится смертью другого человека, даже тебе незнакомому.
О безалаберности людей. Я заметила, что люди, которые так безалаберно относятся к коронавирусу, как правило, отвергают прививки, верят в теорию плоской земли и в то, что Билл Гейтс хочет всех чипировать и заставить купить лицензионный Windows. Но я не знаю, какие ещё им нужны доказательства — миллионы заболевших, десятки тысяч смертей. Есть идея отправлять таких людей в ковидные госпитали, чтобы они увидели и на своей шкуре почувствовали, что значит ходить 12 часов в защитном костюме, когда нечем дышать, нельзя трогать руками лицо, а нос при этом чешется ужасно. Когда приходится носить памперсы, потому что терпеть 12 часов и не ходить в туалет — физиологически тяжело.
Про игнорирование режима самоизоляции. Большей фикции, чем режим самоизоляции в Новосибирске, я не встречала. Когда всё началось в конце марта, то первую неделю на улицах действительно было пустовато. Но когда тебе каждый день приходят одни и те же новости: 60 человек заболело, 70 заболело — на 10-й день перестаешь воспринимать это как опасность. Думаешь, что знакомые не болеют, я не болею, пойду-ка схожу в магазин. Один так думает, второй так думает, а третий думает, что его ребенок одичал и надо скорее пойти с ним погулять. Через неделю на улице были толпы. Весь апрель Новосибирск гулял от души. У нас была тёплая погода, а майские праздники стали апогеем всей нашей самоизоляции. Я думаю, что здесь виноваты не власти, а люди со своей безответственностью, которые просто не захотели посидеть дома.
Как изменилась работа терапевтов. Основная сложность в том, что все пациенты сейчас подозревают у себя коронавирус. Если у человека повышается температура до 37 градусов, то он делает правильно, когда вызывает врача на дом. В такой ситуации идти в поликлинику не надо. Так как кроме коронавируса остальные вирусные инфекции у нас не отменялись — все эти наши любимые ОРВИ остались. Сложность в том, что приходится контактировать с большим количеством людей, у которых есть температура, проявления респираторной инфекции. И нужно быстро решить, болеет ли он, есть ли у него показания для взятия мазка на коронавирус, нужно ли его госпитализировать, действительно ли он болеет. Кроме того, страдают больные с онкологическими, сердечно-сосудистыми и экндокринологическими заболеваниями — они тоже никуда не делись. Просто на нас сверху ещё навалился коронавирус.
Почему анализы берут не у всех. Я сначала измеряю пациентам температуру. Если она выше 38,5 градусов, то это один балл в пользу того, что необходимо сдать мазок. Потом я замеряю концентрацию кислорода в крови. Если этот показатель меньше 95 процентов, то мазок также необходимо взять (Людмила Овчинникова в прямом эфире показала, как это работает, и замерила у себя уровень кислорода — у неё он оказался 99%. — Прим. ред.). Дальше необходимо проверить состояние легких, если есть хрипы, то это еще один плюс в пользу того, что у человека пневмония. И значит мы берем у человека мазок. Многие спрашивают, почему нельзя брать анализы у всех подряд. Но если мы будем делать тесты всем желающим без показаний, то наши лаборатории просто не справятся с таким огромным потоком. Поэтому мы и не делаем тесты всем температурящим. Должны быть чёткие показания.
О двух способах защитить себя. Здесь изобретать велосипед не нужно. Обязательная гигиена рук — мыть не меньше 20 секунд с мылом. С собой всегда нужно иметь санитайзер, в котором от 66% спирта и больше, тогда он убьет вирус, даже если вы взялись за грязную зараженную ручку. Достаточно протереть руки, и на вашей коже больше нет никакого коронавируса. Также необходимо стирать уличную одежду. Если вы сходили на улицу, то необходимо постирать эту одежду. Маски — даже обычная тканевая маска, которая состоит из 3 слоев — достаточно эффективны. Больным людям необходимо носить маски, чтобы не заражать здоровых. Здоровые люди должны носить маску, потому что, во-первых, они не знают, больны они или нет, во-вторых, если больной человек на него накашляет, то это попадет на маску, а не сразу на слизистую.
О бесполезных витаминах. Всё, что рекомендуют нам с экранов — витамины, противовирусные — не имеет никакого отношения к профилактике коронавируса. Прививка — вот главная прокачка иммунитета. Нам вводят небольшой кусочек коронавируса, которым невозможно заболеть, и наш иммунитет вырабатывает антитела. Так что нам нужна прививка, другой профилактики нет. Пить «Арбидол», «Кагоцел», «Ингавирин» и другие препараты бесполезно. Они не обладают доказанной эффективностью в борьбе с коронавирусом. И витамины горстями пить также не стоит. Это не поможет.
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