— 18 лет исполнилось и забрали и сразу в мясорубку на Курскую битву. Он был комиссован с ранением, когда были окончательные бои. Уже столкнулись танки, пехота, наши прорывали кольцо. И дед рассказывал разные истории. У него прозвище было Бессмертный, потому что на протяжении месяца каждый раз, когда они выходили в бой, собиралась бригада из 100 человек (их смертниками назвали), и они выходили все, а возвращались человек 10, и он в этой десятке всегда возвращался, — рассказал внук героя Максим Дмитриев.



Во время одного из сражений фронтовик получил осколочное ранение. Вынуть осколки из его груди не смогли, потому что они были рядом с сердцем. Мидхат Файзуллин жил с ними всю жизнь.



Под пулеметным огнём вытащили танки из болота



Будущий командир сапёрного взвода Николай Александров ушёл в армию в 1939 году в возрасте 20 лет. Не успел вернуться домой, как началась война. За её годы он неоднократно расчищал минные поля для танков, часто — под пулемётным огнём. За то, что 10 июля 1943 года вместе со взводом фронтовик построил мост под артиллерийским огнем и бомбежкой противника, Николай Александров получил орден Красной Звезды. Материалов для строительства у сапёров тогда не было.



— Во время наступления немцев в июле месяце 1943 года наши танкисты попали в затруднительное положение: срочно нужно было навести переправу через заболоченную местность, чтобы дать возможность нашим танкам переправиться на другой берег. Навести переправу — с таким боевым заданием сапёры выехали на место. Сапёрами под огнём противника быстро была наведена переправа из подручных средств, — написал в своих воспоминаниях ветеран.

