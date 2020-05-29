Благодаря полученному иммунитету организм разрабатывает тактику борьбы с вирусом и учится узнавать его при встрече. Он не включает какой-либо блокатор вируса, поэтому подхватить болезнь всё еще можно. Но вот справится организм с ней проще и быстрее, это поможет избежать осложнений и летальных исходов.

Собирают, как конструктор

Теперь о вакцине. Ее разработка — длительное мероприятие. Первый этап — изучение патогена, то есть возбудителя заболевания.



— Мы изучаем его морфологию, генетику, антигены, механизмы взаимодействия с иммунной системой. Процесс изучения проводится как в культуре клеток, так и на лабораторных животных, — рассказывает Людмила Алимбарова.



На втором этапе встает вопрос о разработке конструкции вакцинного препарата. Она зависит от тех особенностей, которые были выявлены на первом этапе.



— Определяя конструкцию, мы понимаем, какой будет вакцина: живой ослабленной, инактивированной или векторной. Первая, как понятно из названия, содержит ослабленный живой вирус, вторая — убитый. Векторная вакцина содержит безопасный для человека вирус, в который встроены антигенные структуры другого вируса-возбудителя, — объясняет Алимбарова.

