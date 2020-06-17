Марина Баркина поступила с диагнозом «пневмония» и подозрением на коронавирусную инфекцию в 11-ю больницу также на майских праздниках — 9 мая. Но врачи, утверждает сын Иван Баркин, впервые подошли к ней только утром 12 мая.



— Подошли, потому что она потеряла сознание и не могла дышать. Соседи по палате, которые могли ходить, позвали медсестру, тогда маме подключили кислород. Вообще люди с пневмонией должны всё время быть с кислородной поддержкой, а там её нет: один аппарат возят туда-сюда и дают тем, кому стало хуже, — рассказывает Иван Баркин.



Первый тест на ковид (его взяли ещё до госпитализации) пришёл без чёткого результата — отрицательного или положительного. В больнице взяли ещё несколько тестов, но результат пришёл лишь по одному и опять нечёткий. Остальные результаты тестирования где-то потерялись.



— В этой больнице лежат несколько моих коллег со скорой помощи, так они говорят, что некоторые неделями ждут результаты тестов: они или теряются, или просто не приходят, — утверждает врач-реаниматолог Иван Баркин, потерявший маму.



Дозвониться до главврача больницы, в отделение, на пост или на горячую линию Минздрава ему ни разу не удалось: нигде не брали трубку. После такой стены молчания он отправил жалобы в Прокуратуру и приёмную президента России. И через несколько дней в ГКБ № 11 пришла комиссия из Минздрава.



— Думаю, появление комиссии на что-то повлияло. Я в свою очередь писала жалобы в приёмную президента, прокуратуру и на НГС публикация была… Лекарства в больнице сразу нашлись. Началось полноценное лечение, — вспоминает Юлия Баркина, дочь Марины Баркиной.



Подъезд, в котором жила пожилая женщина, полностью вымыли, а работники МЧС обработали его раствором хлорки.



— У нас в подъезде, если не ошибаюсь, с конца апреля четырёх людей увезли с подозрением на ковид. Мы позвонили в ЖЭУ и попросили помыть подъезд: у нас к тому времени его не мыли уже целый месяц. Но в ЖЭУ сказали, что у них нет средств и обработкой вообще не они занимаются. Тогда мы позвонили на горячую линию, где нам дали телефон Роспотребнадзора... В итоге я целый день провисела на телефоне, но так и не смогла дозвониться до этого ведомства. А потом я обратилась к знакомому адвокату, и она добилась, чтобы у нас уже дважды подъезд помыли. Даже стены, — говорит Юлия Баркина.



На фоне двухсторонней пневмонии у Марины Баркиной в последние дни пребывания в больнице появились также сердечно-сосудистые проблемы. У женщины с юности был приобретённый порок сердца в лёгкой форме, но до последнего времени он её никак не беспокоил. 25 мая она умерла. Попрощаться с Мариной Анатольевной родные смогли уже только в крематории. Гроб вскрывать было нельзя, его опечатали: сказали, что прощание разрешено только так.

— В морг 11-й больницы очередь была. Вот у мамы моей пишут: «Пневмония, ковид не подтверждён», и, соответственно, это ни в какую статистику не ушло. А сколько таких человек? Вот нас в очереди стояло человек десять и всем похожие диагнозы выписывают, — рассказывает Иван Баркин.



Почему диагноза «коронавирус» нет, а хоронят как будто есть?

Закрытый гроб во время прощания с умершим от пневмонии — распоряжение Роспотребнадзора, говорит директор новосибирского крематория Борис Якушин.



— Видимо, есть определённый риск и для наших сотрудников. Ведь тело умершего в любом случае нужно подготовить: уложить ровно, что-то поправить. Получается, мы подвергаем опасности нашего сотрудника, который должен произвести манипуляции, возможно, с опасным телом, а также подвергаем опасности участников церемонии, — комментирует руководитель крематория. — Если же сказать от себя, то я считаю эти меры непонятными: много вопросов. Конечно, я считаю, что так (с закрытым гробом) церемония не должна проходить. Но в нынешней ситуации поступить по-другому невозможно. Это не от нас зависит. Возможно, мы станем применять стеклянный купол, которым будем накрывать тело, что позволит нам снять этот вопрос, связанный с пневмонией.



Поговорить с главврачом ГКБ № 11 Алексеем Величко, на которого родственники Марины Баркиной написали заявление в Следственный комитет, не удалось. В приёмной главврача объяснили, что он к телефону подойти не может, так как часто находится в «красной зоне» с больными коронавирусом. Официальный комментарий от больницы дал заместитель Величко и куратор больницы Олег Иваницкий:



— Ситуация в медицине сегодня достаточно стандартная: когда родственники обращаются в Следственный комитет или прокуратуру, изымается история, а потом по итогам всех этих рассмотрений с экспертами принимается решение — кто прав, кто не прав. Сейчас очень большое внимание привлечено к учреждениям, которые оказывают помощь больным COVID-19, и врачи работают в интенсивных условиях.

Городская клиническая больница № 11 не первый раз попадает в коронавирусные скандалы и конфликты. Один из пациентов рассказывал, как сами врачи, которые не могли повлиять на ситуацию, матерились и предлагали больным снимать всё на видео и отправлять в Минздрав, чтобы здесь хоть что-то изменилось.

О том, как справляется с большим потоком людей больница, мы рассказывали в репортаже — публикуем кадры оттуда.