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Тема дня Список улиц, где с 1 июня надолго отключат воду

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В новом, 178-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: стоянка прямо на перекрестке, занятые инвалидные места и новые уничтожители газонов.

Lexus на перекрестке

Lexus на перекрестке

Lexus с шикарными номерами Н003НН стоит одновременно на перекрестке, на тротуаре и задевает пешеходную зебру.

Стоянка на инвалидном месте

Стоянка на инвалидном месте

— Чудак у «Рембыттехники» на Фабричной, — пишет читатель Илья.

Парковка под знаком

Парковка под знаком

На знаки внимания не обращаем, эвакуаторов не боимся.

Занял инвалидное место

Занял инвалидное место

— Вместо того, чтобы выпустить меня и встать на освободившееся место (я как раз выезжал), таксист из Uber решил просто встать на инвалидное место, — рассказывает Дмитрий.

«Кайен» на тротуаре

«Кайен» на тротуаре

«Кайен» уютно обосновался на тротуаре. Еще и номера проклеил каким-то скотчем.

Стоянка посреди дороги

Стоянка посреди дороги

— Номера три 666 с инициалами САН дают неоспоримое преимущество, когда нужно просто бросить авто. Тут куча нарушений — до перекрестка менее 5 метров, парковка запрещена и вообще по виду даже не удосужился ближе к поребрику встать, — возмущен читатель Александр.

Заехал на тротуар

Заехал на тротуар

Обязательно хоть одним колесом да заехать на тротуар.

Стоянка на пешеходной дорожке

Стоянка на пешеходной дорожке

Еще один любитель стоять на пешеходной дорожке.

Растоптали газон

Растоптали газон

— Ул. Ленина, 18. Нет слов, и такое там происходит регулярно. Полиции на эвакуаторах нет до этого дела, — информирует Лев.

Забрался на бордюр

Забрался на бордюр

— Перекрёсток Плановой и Дуси Ковальчук, — уточняет наш читатель.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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Я паркуюсь как чудак
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