В новом, 178-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: стоянка прямо на перекрестке, занятые инвалидные места и новые уничтожители газонов.
Lexus с шикарными номерами Н003НН стоит одновременно на перекрестке, на тротуаре и задевает пешеходную зебру.
— Чудак у «Рембыттехники» на Фабричной, — пишет читатель Илья.
На знаки внимания не обращаем, эвакуаторов не боимся.
— Вместо того, чтобы выпустить меня и встать на освободившееся место (я как раз выезжал), таксист из Uber решил просто встать на инвалидное место, — рассказывает Дмитрий.
«Кайен» уютно обосновался на тротуаре. Еще и номера проклеил каким-то скотчем.
— Номера три 666 с инициалами САН дают неоспоримое преимущество, когда нужно просто бросить авто. Тут куча нарушений — до перекрестка менее 5 метров, парковка запрещена и вообще по виду даже не удосужился ближе к поребрику встать, — возмущен читатель Александр.
Обязательно хоть одним колесом да заехать на тротуар.
Еще один любитель стоять на пешеходной дорожке.
— Ул. Ленина, 18. Нет слов, и такое там происходит регулярно. Полиции на эвакуаторах нет до этого дела, — информирует Лев.
— Перекрёсток Плановой и Дуси Ковальчук, — уточняет наш читатель.