Запрет на работу предприятий общепита в Новосибирске продлили до 30 июня. Власти не пошли даже на компромиссный вариант — открыть хотя бы летние веранды, о чем их просили участники отрасли. Ко всему прочему заведения в центре активно начали проверять инспекторы Роспотребнадзора. Всё это случилось на фоне буйного веселья, которое устроили новосибирцы на минувших выходных. Ресторатор Григорий Морозов (сеть «Шульц», бары Old Pub, FRY) считает, что участники этой вечеринки перешли черту, после которой ждать какой-то иной реакции от властей было бессмысленно. Публикуем его мнение.
Для начала хотел бы отметить, что местные власти у нас до сих пор вели себя довольно лояльно, не впадая в крайности. Ситуация непростая для всех, областное правительство и мэрия тоже находятся под давлением, но те ограничительные меры, которые у нас были реально реализованы, не рассадили людей в «самоизоляцию» по своим квартирам, позволяли большей части работать, спокойно передвигаться по городу, гулять в парках. В общем, жить относительно полноценной жизнью.
Конечно, многие потеряли работу, бизнес несет убытки, но это, к сожалению, происходит сейчас по всему миру. По-крайней мере, нас пока не коснулись массовые штрафы просто за нахождение в неположенном месте, задержания и прочие неприятные вещи. Если коснуться темы общепита, то такая ситуация позволила в Новосибирске расцвести гибридным форматам, когда формально люди берут блюдо навынос, но в реальности, конечно, идут куда-то на ближайшую лавочку, чтобы съесть его на месте. И самым крупным центром такой торговли стал «ресторанный дворик».
Возникла даже парадоксальная ситуация, когда работающие здесь заведения в условиях ограничений чувствовали себя лучше, чем в прошлом году в обычном режиме. Сейчас в центре осталось мало мест для перекуса, а спрос на эту услугу сохраняется, потому что многие вышли на работу, это видно по тому, сколько людей на улицах, в общественном транспорте. Это давало части рестораторов (если место, где расположено заведение, позволяло работать навынос) возможность не просто выживать, а даже немного зарабатывать. И возможность эту мы все, безусловно, ценили. Тем более, май выдался необычно теплым, и люди вечерами шли гулять в центр. Но вплоть до минувших выходных это была не какая-то массовая тусовка — нет, просто гости приходили, брали какую-то еду и садились на лавочки вокруг, не создавая толпы и сутолоки.
В прошлую субботу наши коллеги из бара, находящегося во «дворике», почему-то решили, что эпидемия кончилась, все ограничения отменены, и устроили дискотеку. У бара стоял диджей, гремела музыка, что, конечно же, собрало приличную толпу. Примерно в то же время импровизированная дискотека возникла на площади Ленина. Это вообще уже не имело отношения к работающим здесь заведениям — люди просто включили автозвук и начали танцевать. И здесь все — и бар с диджеем, и просто горожане, которые приняли в этом участие, — перешли некую черту.
Дело даже не в том, что в одном месте собралось много народу. Толпу людей можно встретить и в больнице, и в общественном транспорте, и даже у той же кофейни днем. Но, видимо, общественность и власти возмутило то, как это было сделано — напоказ, с вызовом. Дескать, мы тут делаем что хотим и никто нам не указ. Так нельзя. Ребята потеряли берега.
Нет ничего удивительного, что этим сразу заинтересовались сначала местные СМИ, потом сюжеты вышли на федеральных телеканалах. И тут уже и власти не могли не начать предпринимать какие-то жесткие меры. Обижаться на это теперь как-то странно. Проблема в том, что под удар попали все заведения в центре. Все, кто работал в разрешенном формате. «Прилетело» даже точкам с чебуреками, хот-догами или пончиками, хотя они-то точно меньше, чем кто-либо, виноваты в том, что рядом с ними кто-то решил организовать дискотеку.
На этой неделе заведения в центре проверяет Роспотребнадзор. А проверки этой организации так устроены, что инспектор никогда не уйдёт, не зафиксировав хотя бы какие-то нарушения. Такова сложившаяся практика. Но в условиях эпидемии мелкие нарушения, которые можно было бы устранить по ходу работы, приобретают совсем другой вес. И сейчас заведения, которые не устраивали никаких шумных тусовок, могут попасть под серьезные штрафы только за то, что в их помещении, условно, не была подписана швабра или отсутствовала инструкция на пользование санитайзером. И всё потому, что кто-то решил, воспользовавшись случаем, и повеселиться, и заработать дополнительных денег.
Мне хотелось бы обратиться и к простым новосибирцам, тем, кто хотел бы иметь возможность гулять, куда-то выйти вечером или в обед. Нужно ценить те сравнительно вольготные условия, которые сохранились в городе. Не стоит устраивать демонстративных дискотек, даже если вы соскучились по музыке и танцам. Как бы не вышло так, что и для простой прогулки нужно будет просить разрешения.
Согласны с мнением?
Своим мнением о вечеринках в центре Новосибирска делилась и участковый терапевт Людмила Овчинникова. Когда она прочитала новости, что на Ленина собрались сотни людей, позабыв про пандемию, то сильно расстроилась. Врач откровенно рассказала, как сейчас проходит её рабочий день.
В эту пятницу, 29 мая, в 13:00 мы поговорим с Людмилой в прямом эфире нашего Instagram (позже запись разговора будет опубликована отдельным постом).
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