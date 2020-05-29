Возникла даже парадоксальная ситуация, когда работающие здесь заведения в условиях ограничений чувствовали себя лучше, чем в прошлом году в обычном режиме. Сейчас в центре осталось мало мест для перекуса, а спрос на эту услугу сохраняется, потому что многие вышли на работу, это видно по тому, сколько людей на улицах, в общественном транспорте. Это давало части рестораторов (если место, где расположено заведение, позволяло работать навынос) возможность не просто выживать, а даже немного зарабатывать. И возможность эту мы все, безусловно, ценили. Тем более, май выдался необычно теплым, и люди вечерами шли гулять в центр. Но вплоть до минувших выходных это была не какая-то массовая тусовка — нет, просто гости приходили, брали какую-то еду и садились на лавочки вокруг, не создавая толпы и сутолоки.



В прошлую субботу наши коллеги из бара, находящегося во «дворике», почему-то решили, что эпидемия кончилась, все ограничения отменены, и устроили дискотеку. У бара стоял диджей, гремела музыка, что, конечно же, собрало приличную толпу. Примерно в то же время импровизированная дискотека возникла на площади Ленина. Это вообще уже не имело отношения к работающим здесь заведениям — люди просто включили автозвук и начали танцевать. И здесь все — и бар с диджеем, и просто горожане, которые приняли в этом участие, — перешли некую черту.