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Город Фоторепортаж

Потерянный город: 15 мрачных фотографий с окраин Новосибирска

Фотограф прогулялась по задворкам города и показала, что увидела

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Заброшенная стройка с граффити на Чигорина, 8, примечательна тем, что несколько лет назад в двух шагах от этого места&nbsp;<a href="https://news.ngs.ru/articles/50609971/?utm_source=fb&amp;utm_medium=socialNGS&amp;utm_campaign=smm&amp;fbclid=IwAR2C6Rad25zqVZdvJGQ-9BxfliZ6C37vEQk7K1Z7GfA7XDekvwwk3f8BS7w" target="_blank" class="_">40-летнего глухонемого зарезал ухажер его сестры</a>&nbsp;— это было очень странное и тихое убийство, жители подъезда, возле которого всё произошло, не слышали ни одного звука&nbsp;

Заброшенная стройка с граффити на Чигорина, 8, примечательна тем, что несколько лет назад в двух шагах от этого места 40-летнего глухонемого зарезал ухажер его сестры — это было очень странное и тихое убийство, жители подъезда, возле которого всё произошло, не слышали ни одного звука 

Новосибирск — город контрастов. Помимо ухоженного Первомайского сквера, известного на весь мир Оперного театра и цветущей набережной есть места, которые подходят для иллюстрации нищеты и бытовых преступлений. Мы решили устроить для вас виртуальную экскурсию по непопулярным «достопримечательностям» Новосибирска — для того, чтобы показать романтику полузаброшенных мест. Ведь настоящая красота — в деталях. Для того, чтобы увидеть изнанку столицы Сибири, нам не пришлось ехать в отдалённые районы — обшарпанные здания, требующие ремонта ещё со времён СССР, гораздо ближе, чем кажется на первый взгляд.

Дом № 84 на улице Декабристов попадает в список объектов культурного наследия — он остаётся нетронутым уже много лет, тогда как ближайшие здания мэрия <a href="https://news.ngs.ru/more/51164501/" target="_blank" class="_">разрешила сносить ещё три года назад</a><br>

Дом № 84 на улице Декабристов попадает в список объектов культурного наследия — он остаётся нетронутым уже много лет, тогда как ближайшие здания мэрия разрешила сносить ещё три года назад

Знаменитый дом возле шоколадной фабрики уже <a href="https://news.ngs.ru/more/51164501/" target="_blank" class="_">отдан под снос</a> — но, как мы видим, люди всё ещё живут в доме № 103 на улице Декабристов

Знаменитый дом возле шоколадной фабрики уже отдан под снос — но, как мы видим, люди всё ещё живут в доме № 103 на улице Декабристов

Брошенный мусор возле заброшенных построек на фоне иномарок и кукольных домов на улице Зыряновской — весь Новосибирск в одной фотографии&nbsp;

Брошенный мусор возле заброшенных построек на фоне иномарок и кукольных домов на улице Зыряновской — весь Новосибирск в одной фотографии 

Как-то лампово и неожиданно для Расточки, не правда ли? Дом № 26 на Горбане. Кстати, вы знали, что название этой улицы происходит не от городской бани, как думают многие, а от фамилии руководителя новониколаевского ЧК Фёдора Горбани?&nbsp;

Как-то лампово и неожиданно для Расточки, не правда ли? Дом № 26 на Горбане. Кстати, вы знали, что название этой улицы происходит не от городской бани, как думают многие, а от фамилии руководителя новониколаевского ЧК Фёдора Горбани? 

За удивительно уютным когда-то районом под названием Расточка с 90-х годов плотно закрепилась слава <a href="https://news.ngs.ru/more/65427571/" target="_blank" class="_">криминального района</a>. Сейчас этот район —&nbsp;не тронутый временем уголок СССР. Любой снимок оттуда подходит для декораций, например, 60-х годов прошлого века

За удивительно уютным когда-то районом под названием Расточка с 90-х годов плотно закрепилась слава криминального района. Сейчас этот район — не тронутый временем уголок СССР. Любой снимок оттуда подходит для декораций, например, 60-х годов прошлого века

И ещё немного Расточки.&nbsp;Своим <a href="https://news.ngs.ru/more/1789341/" target="_blank" class="_">появлением, названием и развитием</a> этот район обязан заводу, который сейчас называется «Тяжстанкогидропресс». В 1939 году, когда он только появился, он назывался «Завод расточных станков»

И ещё немного Расточки. Своим появлением, названием и развитием этот район обязан заводу, который сейчас называется «Тяжстанкогидропресс». В 1939 году, когда он только появился, он назывался «Завод расточных станков»

Удивительные <a href="https://news.ngs.ru/more/69106012/" target="_blank" class="_">вещи можно найти</a>, если пройтись по закоулкам улиц. И можно только фантазировать на тему, почему здесь валяется брошенная Барби: отобрала старшая сестра, игрушка поломалась и стала неугодной или ребёнок её потерял по пути домой?&nbsp;

Удивительные вещи можно найти, если пройтись по закоулкам улиц. И можно только фантазировать на тему, почему здесь валяется брошенная Барби: отобрала старшая сестра, игрушка поломалась и стала неугодной или ребёнок её потерял по пути домой? 

Брошенные пустые бутылки на детской площадке возле дома № 24 на улице Мира. Просто это Кировский район — тут и сейчас можно часто встретить пацанов в спортивках и банкой пенного. Но если они вдруг попросят сигарету, то чаще всего это не повод для драки, а у ребят действительно нет закурить. Кризис!

Брошенные пустые бутылки на детской площадке возле дома № 24 на улице Мира. Просто это Кировский район — тут и сейчас можно часто встретить пацанов в спортивках и банкой пенного. Но если они вдруг попросят сигарету, то чаще всего это не повод для драки, а у ребят действительно нет закурить. Кризис!

Октябрьский район примечателен тем, что именно там <a href="https://news.ngs.ru/more/50078743/" target="_blank" class="_">жили строители железнодорожного моста через Обь</a>. До 1929 года район назывался Закаменским — относительно центра города он находился за рекой Каменкой, по руслу которой сейчас проходит скоростная магистраль

Октябрьский район примечателен тем, что именно там жили строители железнодорожного моста через Обь. До 1929 года район назывался Закаменским — относительно центра города он находился за рекой Каменкой, по руслу которой сейчас проходит скоростная магистраль

Ещё немного и такие машины можно будет продавать втридорога, как раритетные. Или владелец этого и ждёт?&nbsp;

Ещё немного и такие машины можно будет продавать втридорога, как раритетные. Или владелец этого и ждёт? 

Уголок спортивного союза в отдельно взятом Октябрьском районе, как вам?&nbsp;

Уголок спортивного союза в отдельно взятом Октябрьском районе, как вам? 

Внутри домов тоже атмосферно и мрачно, а кто-то видит это и живет в таких условиях каждый день

Внутри домов тоже атмосферно и мрачно, а кто-то видит это и живет в таких условиях каждый день

Есть что-то трогательное в облупившихся обшарпанных стенах, но вот жителям этого дома наверняка не до сентиментальности

Есть что-то трогательное в облупившихся обшарпанных стенах, но вот жителям этого дома наверняка не до сентиментальности

Старые облупившиеся вывески возвращают на несколько десятилетий назад. Если не смотреть по сторонам, то запросто можно поверить, что ты находишься где-то в 80-х

Старые облупившиеся вывески возвращают на несколько десятилетий назад. Если не смотреть по сторонам, то запросто можно поверить, что ты находишься где-то в 80-х

Хотите ещё немного фотографий, от которых можно уйти в жёсткую рефлексию по прошлому? Надписи на стенах перехода под Красным проспектом из 90-х — совсем скоро они исчезнут, оставшись только на снимках фотографа НГС и в памяти тех, кто их делал.

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