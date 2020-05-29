Потерянный город: 15 мрачных фотографий с окраин Новосибирска

Новосибирск — город контрастов. Помимо ухоженного Первомайского сквера, известного на весь мир Оперного театра и цветущей набережной есть места, которые подходят для иллюстрации нищеты и бытовых преступлений. Мы решили устроить для вас виртуальную экскурсию по непопулярным «достопримечательностям» Новосибирска — для того, чтобы показать романтику полузаброшенных мест. Ведь настоящая красота — в деталях. Для того, чтобы увидеть изнанку столицы Сибири, нам не пришлось ехать в отдалённые районы — обшарпанные здания, требующие ремонта ещё со времён СССР, гораздо ближе, чем кажется на первый взгляд.