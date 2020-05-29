Формула «Рапида»: что случилось с самой популярной моделью Skoda в России

На тесте была популярная версия с 1,6-литровым двигателем и автоматом. Дуэт получился спетым, что особенно чувствуется в городе, потому что Rapid кажется лёгким на подъём и проворным, хотя паспортные 11,8 секунды до 100 км/час — результат очень средний. Но Rapid спасает равномерность разгона, что делает его предсказуемым и удобным в пользовании. Дефицит лошадей ощущается в основном на трассе, и для езды на большие расстояния можно было бы рекомендовать Rapid с мотором 1.4 TSI, если бы не его цена — он доступен только в топовых версиях и стоит более 1,17 миллиона рублей.