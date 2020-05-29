Формула «Рапида»: что случилось с самой популярной моделью Skoda в России

Моя флешка с музыкой для тест-драйвов провалилась в дыру в кармане, и несколько месяцев я не мог её достать. Но, взяв тестовую Skoda Rapid, я проявил упорство и кое-как выловил беглую флешку, вздохнул с облегчением, и завис... А куда её втыкать-то?
Прогресс, конечно, штука страшная: вот уже и обычные USB-флешки стали анахронизмом вроде дискет, поэтому у Skoda Rapid обычных USB-портов нет ни в одной комплектации. Вместо них — маленькие симметричные USB-C, к которым можно подключить, допустим, телефон.
Интерьер «Рапида» обновлён полностью, но в глаза бросается разве что руль хитроумной формы и огромный экран медиа-системы Bolero, который установлен выше дефлектов: они переехали в самый центр консоли. В остальном дизайн салона был хорош и у прежней модели.
Интерьер оставляет взрослое впечатление, за исключением пары компоновочных нюансов: во-первых, всё равно ощущается, что Rapid, как и Volkswagen Polo, автомобиль довольно узкий, и двое широких людей сядут здесь тут плечом к плечу. Во-вторых, хотя он похож на Octavia, посадка за рулём не такая княжеская. Благодаря широким диапазонам регулировок кресла и руля сесть удобно несложно, но поза всё равно получается более напряжённой.
Технически Rapid не изменился, хотя это уже второй рестайлинг модели (первый был в 2017 году). И как минимум одна претензия к «Рапидам» была всегда — слишком подробная подвеска. Но Skoda снова проявила упорство и сохранила настройки, поэтому не ждите от машины чрезмерной деликатности. Она, в общем, не столько даже жёсткая, сколько дотошная, поэтому рассказывает о кочках не то чтобы настырно, но постоянно. На сильной гребёнке и вовсе кажется, что кузов Rapid пошёл мурашками и включился сабвуфер: подвеска при срабатывании издаёт глухие звуки.
Есть и плюсы. Подвеска хорошо держит «горизонт», поэтому на волнистых дорогах чувствуешь уверенность. А ещё Rapid отлично едет в поворотах, и настройка руля и педалей почти так же хороши, как у Octavia, которая в этом аспекте близка к эталону. С учётом изрядной практичности Rapid в плюсы ему, как и старшей сестре, можно поставить удачное сочетание качеств: он и для тех, кому пошустрить, и для тех, кому повозить.
Не изменились и силовые агрегаты: у атмосферника калужской сборки объемом 1,6 литра по-прежнему два уровня форсировки (90 и 110 л.с.), а работает он в паре с механической коробкой или шестиступенчатым автоматом. Есть также топовая версия с мотором 1.4 TSI (125 л.с.) и преселективным роботом DSG.
На тесте была популярная версия с 1,6-литровым двигателем и автоматом. Дуэт получился спетым, что особенно чувствуется в городе, потому что Rapid кажется лёгким на подъём и проворным, хотя паспортные 11,8 секунды до 100 км/час — результат очень средний. Но Rapid спасает равномерность разгона, что делает его предсказуемым и удобным в пользовании. Дефицит лошадей ощущается в основном на трассе, и для езды на большие расстояния можно было бы рекомендовать Rapid с мотором 1.4 TSI, если бы не его цена — он доступен только в топовых версиях и стоит более 1,17 миллиона рублей.
А теперь пристегнитесь к стулу покрепче, потому что настало время поговорить о ценах. Например, в договоре на тестовый Rapid указана цена 1,270 миллиона рублей, при том, что это версия с атмосферным мотором (турбо добавляет ещё 46 тысяч). Конечно, речь о топовой версии Style с полным набором оборудования, включая частичную отделку кожей, мультимедиа, камеру заднего вида, круговой парктроник, подогрев руля и так далее. Но почти 1,3 миллиона за Rapid — к этой мысли ещё надо привыкнуть.
Вообще прайс-лист стартует с 792 тысяч рублей за версию Entry без кондиционера, от которой после рестайлинга хотели было отказаться, но, видимо, на волне кризиса решили оставить. Машины с кондиционером стартуют от 829 тысяч рублей, хотя Skoda предлагает скидку в 25 тысяч (версии с пометкой Start Edition). За автомобиль со 110-сильным мотором просят уже минимум 858 тысяч, с автоматом — 908 тысяч.
Базовая комплектация стала чуть лучше, например, светодиодные фары ближнего света есть во всех версиях, а колёса минимум 15-дюймовые. Повзрослел и список опций: для Rapid теперь можно заказать и подогрев руля, и мультимедиа с 8,5-дюймовым экраном, и системы помощи водителю.
Кстати, в Европе Rapid сходит со сцены: место хетча Rapid Spaceback займёт более стильная Scala на платформе MQB-A0 (у калужского «Рапида» более старая тележка PQ25). В России же его актуализировали фирменным дизайном «торцев» и расширенным списком опций. Rapid теперь метит примерно в ту нишу, что раньше занимали маломощные Octavia.
К сожалению, подорожал не только Rapid, но и его конкуренты, например, версия 1.6 АТ у него обойдётся в 908 тысяч, у Kia Rio при близкой комплектации в 920 тысяч, Hyundai Solaris — в 911 тысяч. Теперь это наши реалии: автомобили, которые мы некогда называли бюджетыми, стоят под миллион.
Есть, конечно, лёгкий привкус разочарования, что обновление Rapid коснулось имиджевых аспектов, а не технических. С другой стороны, сама формула «Рапида» оказалась удачной и принесла ему место в верхней части рейтинга топ-25 моделей России. А на фоне валютного кризиса рачительный подход Skoda и вовсе выглядит оправданным — в ближайшее время для покупателей будет важнее цена, практичность и надёжность, чем технические навороты.
Кстати, формула «Рапида» оказалась настолько удачной, что её перенял и другой бестселлер концерна VAG — Polo. В новом поколении он тоже стал лифтбэком.
Нравится ли вам внешность обновлённого Rapid?
Главной новинкой Skoda этого года стал кроссовер Karoq, который недавно появился и в полноприводной версии. Рестайлинг пережил и Skoda Superb.