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Авто Тест-драйв

Формула «Рапида»: что случилось с самой популярной моделью Skoda в России

Изучаем обновлённую модель, которая теперь похожа на европейскую Scala

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Несмотря на кризис, Skoda по плану начала продажи обновлённого Rapid. Дизайн передка теперь повторяет европейскую модель Scala

Несмотря на кризис, Skoda по плану начала продажи обновлённого Rapid. Дизайн передка теперь повторяет европейскую модель Scala

Моя флешка с музыкой для тест-драйвов провалилась в дыру в кармане, и несколько месяцев я не мог её достать. Но, взяв тестовую Skoda Rapid, я проявил упорство и кое-как выловил беглую флешку, вздохнул с облегчением, и завис... А куда её втыкать-то?

У новой Skoda Rapid много опций, но вот USB разъема среди них нет

У новой Skoda Rapid много опций, но вот USB разъема среди них нет

Прогресс, конечно, штука страшная: вот уже и обычные USB-флешки стали анахронизмом вроде дискет, поэтому у Skoda Rapid обычных USB-портов нет ни в одной комплектации. Вместо них — маленькие симметричные USB-C, к которым можно подключить, допустим, телефон.

Топовые версии легко отличить по характерной форме руля и 8,5-дюймовому экрану на центральной консоли

Топовые версии легко отличить по характерной форме руля и 8,5-дюймовому экрану на центральной консоли

Интерьер «Рапида» обновлён полностью, но в глаза бросается разве что руль хитроумной формы и огромный экран медиа-системы Bolero, который установлен выше дефлектов: они переехали в самый центр консоли. В остальном дизайн салона был хорош и у прежней модели.

На центральный диспелей MaxiDot можно вывести почти любую информацию, которая нужна в дороге

На центральный диспелей MaxiDot можно вывести почти любую информацию, которая нужна в дороге

Нижняя часть центральной консоли — для управления климатом, верхняя — для развлечений и связи

Нижняя часть центральной консоли — для управления климатом, верхняя — для развлечений и связи

Климат-контроль только однозонный, зато есть подогревы руля и лобового стекла. Автомат — шестиступенчатый. Селектор с прямым пазом требует привычки: нередко мажешь между режимами

Климат-контроль только однозонный, зато есть подогревы руля и лобового стекла. Автомат — шестиступенчатый. Селектор с прямым пазом требует привычки: нередко мажешь между режимами

Камера заднего вида выдаёт диковатые цвета. Зато парктроник по кругу дополнен хорошей визуализацией

Камера заднего вида выдаёт диковатые цвета. Зато парктроник по кругу дополнен хорошей визуализацией

Интерьер оставляет взрослое впечатление, за исключением пары компоновочных нюансов: во-первых, всё равно ощущается, что Rapid, как и Volkswagen Polo, автомобиль довольно узкий, и двое широких людей сядут здесь тут плечом к плечу. Во-вторых, хотя он похож на Octavia, посадка за рулём не такая княжеская. Благодаря широким диапазонам регулировок кресла и руля сесть удобно несложно, но поза всё равно получается более напряжённой.

Размеры и длина колёсной базы остались без изменений

Размеры и длина колёсной базы остались без изменений

Технически Rapid не изменился, хотя это уже второй рестайлинг модели (первый был в 2017 году). И как минимум одна претензия к «Рапидам» была всегда — слишком подробная подвеска. Но Skoda снова проявила упорство и сохранила настройки, поэтому не ждите от машины чрезмерной деликатности. Она, в общем, не столько даже жёсткая, сколько дотошная, поэтому рассказывает о кочках не то чтобы настырно, но постоянно. На сильной гребёнке и вовсе кажется, что кузов Rapid пошёл мурашками и включился сабвуфер: подвеска при срабатывании издаёт глухие звуки.

Для России просвет увеличили. 170 мм вполне достаточны для езды по грунтовкам

Для России просвет увеличили. 170 мм вполне достаточны для езды по грунтовкам

Есть и плюсы. Подвеска хорошо держит «горизонт», поэтому на волнистых дорогах чувствуешь уверенность. А ещё Rapid отлично едет в поворотах, и настройка руля и педалей почти так же хороши, как у Octavia, которая в этом аспекте близка к эталону. С учётом изрядной практичности Rapid в плюсы ему, как и старшей сестре, можно поставить удачное сочетание качеств: он и для тех, кому пошустрить, и для тех, кому повозить.

Изменился и дизайн задней части, причём с такого ракурса Rapid не всегда и узнаешь

Изменился и дизайн задней части, причём с такого ракурса Rapid не всегда и узнаешь

Не изменились и силовые агрегаты: у атмосферника калужской сборки объемом 1,6 литра по-прежнему два уровня форсировки (90 и 110 л.с.), а работает он в паре с механической коробкой или шестиступенчатым автоматом. Есть также топовая версия с мотором 1.4 TSI (125 л.с.) и преселективным роботом DSG.

Rapid сохранил кузов лифтбэк. Эксперимент признан удачным, потому что такой же кузов получил новый Polo для России

Rapid сохранил кузов лифтбэк. Эксперимент признан удачным, потому что такой же кузов получил новый Polo для России

Багажник близок к идеалу: огромный и с широким проёмом

Багажник близок к идеалу: огромный и с широким проёмом

Просторны и задние места. Rapid вообще чемпион по практичности в своём классе и старшей Octavia уступает совсем немного

Просторны и задние места. Rapid вообще чемпион по практичности в своём классе и старшей Octavia уступает совсем немного

На тесте была популярная версия с 1,6-литровым двигателем и автоматом. Дуэт получился спетым, что особенно чувствуется в городе, потому что Rapid кажется лёгким на подъём и проворным, хотя паспортные 11,8 секунды до 100 км/час — результат очень средний. Но Rapid спасает равномерность разгона, что делает его предсказуемым и удобным в пользовании. Дефицит лошадей ощущается в основном на трассе, и для езды на большие расстояния можно было бы рекомендовать Rapid с мотором 1.4 TSI, если бы не его цена — он доступен только в топовых версиях и стоит более 1,17 миллиона рублей.

Автомобиль ориентирован прежде всего на людей с семьями и садами

Автомобиль ориентирован прежде всего на людей с семьями и садами

А теперь пристегнитесь к стулу покрепче, потому что настало время поговорить о ценах. Например, в договоре на тестовый Rapid указана цена 1,270 миллиона рублей, при том, что это версия с атмосферным мотором (турбо добавляет ещё 46 тысяч). Конечно, речь о топовой версии Style с полным набором оборудования, включая частичную отделку кожей, мультимедиа, камеру заднего вида, круговой парктроник, подогрев руля и так далее. Но почти 1,3 миллиона за Rapid — к этой мысли ещё надо привыкнуть.

На плохих дорогах подвеска при разжатии иногда срабатывает до отбойника (при резком съезде с препятствия)

На плохих дорогах подвеска при разжатии иногда срабатывает до отбойника (при резком съезде с препятствия)

Вообще прайс-лист стартует с 792 тысяч рублей за версию Entry без кондиционера, от которой после рестайлинга хотели было отказаться, но, видимо, на волне кризиса решили оставить. Машины с кондиционером стартуют от 829 тысяч рублей, хотя Skoda предлагает скидку в 25 тысяч (версии с пометкой Start Edition). За автомобиль со 110-сильным мотором просят уже минимум 858 тысяч, с автоматом — 908 тысяч.

Профиль автомобиля не изменился

Профиль автомобиля не изменился

Базовая комплектация стала чуть лучше, например, светодиодные фары ближнего света есть во всех версиях, а колёса минимум 15-дюймовые. Повзрослел и список опций: для Rapid теперь можно заказать и подогрев руля, и мультимедиа с 8,5-дюймовым экраном, и системы помощи водителю.

В белом цвете новый дизайн не так эффектен, как в «маркетинговом» синем, в котором Rapid щеголял на пресс-фото&nbsp;

В белом цвете новый дизайн не так эффектен, как в «маркетинговом» синем, в котором Rapid щеголял на пресс-фото 

Кстати, в Европе Rapid сходит со сцены: место хетча Rapid Spaceback займёт более стильная Scala на платформе MQB-A0 (у калужского «Рапида» более старая тележка PQ25). В России же его актуализировали фирменным дизайном «торцев» и расширенным списком опций. Rapid теперь метит примерно в ту нишу, что раньше занимали маломощные Octavia.

За счёт расширения опций новый Rapid стал чуть ближе к Octavia. В том числе по максимальной цене

За счёт расширения опций новый Rapid стал чуть ближе к Octavia. В том числе по максимальной цене

К сожалению, подорожал не только Rapid, но и его конкуренты, например, версия 1.6 АТ у него обойдётся в 908 тысяч, у Kia Rio при близкой комплектации в 920 тысяч, Hyundai Solaris — в 911 тысяч. Теперь это наши реалии: автомобили, которые мы некогда называли бюджетыми, стоят под миллион.

Rapid остаётся наиболее очевидным выбором для тех, кому нужен автомобиль до миллиона рублей с максимальным объёмом багажника и хорошей управляемостью. Например, для таксистов

Rapid остаётся наиболее очевидным выбором для тех, кому нужен автомобиль до миллиона рублей с максимальным объёмом багажника и хорошей управляемостью. Например, для таксистов

Есть, конечно, лёгкий привкус разочарования, что обновление Rapid коснулось имиджевых аспектов, а не технических. С другой стороны, сама формула «Рапида» оказалась удачной и принесла ему место в верхней части рейтинга топ-25 моделей России. А на фоне валютного кризиса рачительный подход Skoda и вовсе выглядит оправданным — в ближайшее время для покупателей будет важнее цена, практичность и надёжность, чем технические навороты.

Skoda Rapid выпускается в России с 2014 года и за это время уже пережила рестайлинг в 2017-м

Skoda Rapid выпускается в России с 2014 года и за это время уже пережила рестайлинг в 2017-м

Кстати, формула «Рапида» оказалась настолько удачной, что её перенял и другой бестселлер концерна VAG — Polo. В новом поколении он тоже стал лифтбэком.

Нравится ли вам внешность обновлённого Rapid?

    Главной новинкой Skoda этого года стал кроссовер Karoq, который недавно появился и в полноприводной версии. Рестайлинг пережил и Skoda Superb.

    Имеете опыт эксплуатации интересной машины? Присылайте свои истории нам. Пишите на электронную почту редакции «Авто».

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