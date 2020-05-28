Водители массово отказываются от ОСАГО: рассказываем, какие контрмеры готовят власти

Первый зампред комитета Игорь Дивинский добавляет, что штрафы за езду без ОСАГО намного меньше, чем за отсутствие маски на лице.



— Если ты не носишь маску — 5 тысяч рублей штраф, а за то, что ты не имеешь полис, где можно причинить гораздо больший вред, всего тысяча рублей, — отметил он.



На сколько штрафовать?



Судя по всему, основной настрой депутатов — поднять штраф. Сумма будет обсуждаться отдельно, но несложно догадаться, что речь идёт о штрафе, сопоставимом с размером средней страховки, то есть порядка 5000 рублей .