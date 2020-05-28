28 мая четверг
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 3/10
usd 71.06
eur 77.91
Тема дня Режим самоизоляции продлили до 30 июня

Все новости

Все новости
Авто Обзор

Водители массово отказываются от ОСАГО: рассказываем, какие контрмеры готовят власти

В России опять хотят повысить штрафы за езду без страховки, хотя есть альтернативные варианты

1 814
24 Обсудить

Поделиться

Нынешняя система не стимулирует водителей покупать страховку, поэтому при ДТП есть риск остаться ни с чем

Нынешняя система не стимулирует водителей покупать страховку, поэтому при ДТП есть риск остаться ни с чем

В России идёт нарастание числа «безосажных» водителей: по разным оценкам, их количество уже находится в районе 3–4 миллионов человек, и тенденция продолжается. Этому способствует как рост стоимости ОСАГО за последние 5 лет, так и отсутствие контроля. Неудивительно, что в Госдуме снова зазвучали разговоры о повышении штрафов за езду без полиса ОСАГО: тему поднял глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Без страховки выгоднее

Аксаков напомнил, что сейчас размер штрафа намного ниже, чем стоимость полиса. Поэтому некоторым водителям дешевле ездить без него. Так, за отсутствие ОСАГО сейчас наказывают на 800 рублей, а с учетом 50-процентной скидки в первые 20 дней заплатить придется всего 400 рублей. Если же страховка с ограничениями или если человек за рулем в нее не вписан, то штраф будет еще меньше — 500 рублей полных и 250 — скидочных.

При этом страховка в среднем по России на текущий момент стоит 5395 рублей. То есть если в течение года водитель десять раз попадется инспектору, то с учетом скидки он заплатит за это максимум 4 тысячи рублей — и это все равно выгоднее, чем покупать полис.

Вы покупаете полис ОСАГО?

    Первый зампред комитета Игорь Дивинский добавляет, что штрафы за езду без ОСАГО намного меньше, чем за отсутствие маски на лице.

    — Если ты не носишь маску — 5 тысяч рублей штраф, а за то, что ты не имеешь полис, где можно причинить гораздо больший вред, всего тысяча рублей, — отметил он.

    На сколько штрафовать?

    Судя по всему, основной настрой депутатов — поднять штраф. Сумма будет обсуждаться отдельно, но несложно догадаться, что речь идёт о штрафе, сопоставимом с размером средней страховки, то есть порядка 5000 рублей.

    В 2016 году страховщики предлагали поднять его до 8 тысяч рублей. А в законопроекте 2018 года говорилось о едином штрафе для всех случаев в размере 5 тысяч рублей, но документ так и не поддержали. Тогда автор документа депутат Сергей Вострецов говорил, что из-за желающих сэкономить страдают законопослушные автомобилисты.

    — В случае ДТП они лишаются возможности ремонта машины за счет средств страховой компании, — говорилось в старом законопроекте.

    По последним данным «РГС банка», без страховки ездят 22% от общего числа водителей

    По последним данным «РГС банка», без страховки ездят 22% от общего числа водителей

    Битый небитого…

    Такая проблема действительно существует. Например, недавно она коснулась автомобилиста по имени Иван.

    — Я ехал на своем Chevrolet Lacetti, и в меня влетела «Лада» без страховки, — рассказывает он. — Пришлось вкладывать в ремонт машины собственные сто тысяч рублей, хотя виноват был другой водитель. Я подал на него в суд для возмещения ущерба, но особо не надеюсь, что получится что-то возместить. Официально водитель безработный, и платить ему не с чего.

    Можно поменять закон так, чтобы водители наподобие Ивана всё равно получали деньги — например, от своей страховой компании или из фонда РСА. Но для этого придется увеличивать цену страховки, а покупать ее по-прежнему будут только законопослушные водители. Остальные как ездили без ОСАГО, так и продолжат это делать.

    — Если реализовать такое предложение, то это, конечно, существенная добавка к тарифу. Около 20% добавка к тарифу должна произойти. Нам представляется, что на сегодняшний день это не лучший период времени для того, чтобы такого рода решение принимать, — считает зампред Центробанка Владимир Чистюхин.

    Благодаря реформам средняя цена полиса снижается уже второй год

    Благодаря реформам средняя цена полиса снижается уже второй год

    Штраф на каждый день

    Еще один представитель Центробанка Филипп Габуния говорит, что повышение штрафа — самый простой способ заставить водителей покупать полисы. С этим не согласен глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев. Он считает, что ужесточение санкций не решит проблему, и вместо этого нужно развивать фиксацию нарушений с помощью дорожных камер.

    — Если ни одна муха не пролетит, то не будет смысла тогда брать поддельные полисы и не надо повышать штрафы, — рассказывал он изданию «Москва 24». — Просто каждый автомобилист будет покупать полис ОСАГО, потому что будет понимать, что никуда не уедет без него.

    В столице уже тестируют систему выявления машин без оформленных страховок. Штрафы пока не выписываются: водители просто получают уведомления. Но как только технологию запустят в полноценном режиме, даже один штраф в день в размере 800 рублей (400 рублей со скидкой) уже будет довольно существенным.

    Как лучше решить проблему с ездой без ОСАГО?

      Владимир Путин на днях одобрил второй этап реформы ОСАГО. Теперь страховка для нарушителей ПДД станет дороже. На время ограничений из-за эпидемии коронавируса полисы ОСАГО разрешили продавать без диагностических карт, но это может быть опасно для водителей в случае ДТП.

      Автор

      оцените материал

      • ЛАЙК0
      • СМЕХ0
      • УДИВЛЕНИЕ0
      • ГНЕВ2
      • ПЕЧАЛЬ1

      Поделиться

      Поделиться

      ОСАГОШтрафзакон
      Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

      КОММЕНТАРИИ (24)

      Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!