Водители массово отказываются от ОСАГО: рассказываем, какие контрмеры готовят власти

В России идёт нарастание числа «безосажных» водителей: по разным оценкам, их количество уже находится в районе
Без страховки выгоднее
Аксаков напомнил, что сейчас размер штрафа намного ниже, чем стоимость полиса. Поэтому некоторым водителям дешевле ездить без него. Так, за отсутствие ОСАГО сейчас наказывают на
При этом страховка в среднем по России на текущий момент стоит
Вы покупаете полис ОСАГО?
Первый зампред комитета Игорь Дивинский добавляет, что штрафы за езду без ОСАГО намного меньше, чем за отсутствие маски на лице.
— Если ты не носишь маску —
На сколько штрафовать?
Судя по всему, основной настрой депутатов — поднять штраф. Сумма будет обсуждаться отдельно, но несложно догадаться, что речь идёт о штрафе, сопоставимом с размером средней страховки, то есть порядка
В 2016 году страховщики предлагали поднять его до
— В случае ДТП они лишаются возможности ремонта машины за счет средств страховой компании, — говорилось в старом законопроекте.
Битый небитого…
Такая проблема действительно существует. Например, недавно она коснулась автомобилиста по имени Иван.
— Я ехал на своем Chevrolet Lacetti, и в меня влетела «Лада» без страховки, — рассказывает он. — Пришлось вкладывать в ремонт машины собственные сто тысяч рублей, хотя виноват был другой водитель. Я подал на него в суд для возмещения ущерба, но особо не надеюсь, что получится что-то возместить. Официально водитель безработный, и платить ему не с чего.
Можно поменять закон так, чтобы водители наподобие Ивана всё равно получали деньги — например, от своей страховой компании или из фонда РСА. Но для этого придется увеличивать цену страховки, а покупать ее по-прежнему будут только законопослушные водители. Остальные как ездили без ОСАГО, так и продолжат это делать.
— Если реализовать такое предложение, то это, конечно, существенная добавка к тарифу. Около 20% добавка к тарифу должна произойти. Нам представляется, что на сегодняшний день это не лучший период времени для того, чтобы такого рода решение принимать, — считает зампред Центробанка Владимир Чистюхин.
Штраф на каждый день
Еще один представитель Центробанка Филипп Габуния говорит, что повышение штрафа — самый простой способ заставить водителей покупать полисы. С этим не согласен глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев. Он считает, что ужесточение санкций не решит проблему, и вместо этого нужно развивать фиксацию нарушений с помощью дорожных камер.
— Если ни одна муха не пролетит, то не будет смысла тогда брать поддельные полисы и не надо повышать штрафы, — рассказывал он изданию «Москва 24». — Просто каждый автомобилист будет покупать полис ОСАГО, потому что будет понимать, что никуда не уедет без него.
В столице уже тестируют систему выявления машин без оформленных страховок. Штрафы пока не выписываются: водители просто получают уведомления. Но как только технологию запустят в полноценном режиме, даже один штраф в день в размере
Как лучше решить проблему с ездой без ОСАГО?
Владимир Путин на днях одобрил второй этап реформы ОСАГО. Теперь страховка для нарушителей ПДД станет дороже. На время ограничений из-за эпидемии коронавируса полисы ОСАГО разрешили продавать без диагностических карт, но это может быть опасно для водителей в случае ДТП.