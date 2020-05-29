Трамваи-убийцы: гибель пассажирки, сбитой джипом на остановке, попала на видео. Водителя оправдали

Жительница Новосибирска и читательница НГС Татьяна Евсюкова больше года пытается добиться наказания для водителя, который задавил её мать на трамвайной остановке — это произошло 21 апреля 2019-го. Валентину Вторушину в момент посадки в трамвай насмерть сбил УАЗ, которым управлял Павел Невгод. Аналогичная громкая история случилась недавно, когда телеведущего Антона Лучанского насмерть сбил «Мерседес» в момент выхода из трамвая. Только в последнем случае уголовное дело доведено до суда, а в истории с погибшей женщиной дело против водителя просто закрыли — почему так случилось, разбирался Дмитрий Косенко.
Это ДТП произошло на остановке «Поликлиника» по улице Авиастроителей, всё происходящее зафиксировал регистратор, установленный в том самом внедорожнике УАЗ «Патриот». Видно, что автомобиль стремительно приближается к остановке общественного транспорта со скоростью в пике до 68 км/ч, видно, что на остановке находятся трамвай и маршрутное такси. В последний момент пассажир просит снизить скорость, но поздно — из-за маршрутки по направлению к открытым дверям трамвая выбегает женщина, которую УАЗ и сбивает. Смотрите ролик (внимание, видео содержит шокирующие кадры).
Почему водителя оправдали
Все прекрасно знают, что водители должны уступать пассажирам, которые садятся или выходят из трамваев, останавливающихся посередине проезжей части, но в этой истории этот пункт правил не сработал.
Пункт 14.6 ПДД. Водитель должен уступить дорогу пешеходам, идущим к стоящему в месте остановки маршрутному транспортному средству или от него (со стороны дверей), если посадка и высадка производятся с проезжей части или с посадочной площадки, расположенной на ней.
— У него не было технической возможности, даже если он ехал со скоростью 60 км/ч, избежать столкновения, вроде как он её не видел. Эксперты считают моментом возникновения опасности, когда она сделала первый шаг из-за маршрутки. А то, что её видно было издалека, что она пошла в трамвай, это вообще-то тоже прослеживается на видео. У него очень сильный адвокат, он ему сразу подсказал, пиши, что ты не видел, трамвай находился в движении или нет, двери открыты или нет. Хотя на видео отлично видно, что трамвай с открытыми дверями, что он стоит, у него стоп-огни горят, — рассказывает Татьяна Евсюкова.
Вся линия защиты водителя строилась на двух основных моментах — он никак не мог затормозить перед внезапно появившейся женщиной и вообще не понимал, что перед ним трамвайная остановка. Последний факт в частности подтверждается тем, что на момент ДТП в этом месте не было специального дорожного знака «Место остановки трамвая». А просто стоящие трамвай, маршрутка и знак остановки общественного транспорта ещё оказывается не могут говорить о том, что здесь выходят и садятся пассажиры.
Мы посмотрели, как выглядит место аварии сейчас. То, что это остановка, прекрасно видно издалека — висит знак, стоят люди, имеется остановочный павильон. Дополнительно висят два знака «Место остановки трамвая» — видимо, дорожников заставили исправить недостатки сразу после ДТП.
Что говорит водитель УАЗа
— Я двигался со скоростью 60 км/ч. Мне было видно, что слева от меня имелись трамвайные пути, на которых находился трамвай. Был ли в движении трамвай или нет, я не видел. Я, включив левый указатель поворота, стал перестраиваться на левую полосу моего направления движения, так как на правой полосе стоял автомобиль «Газель». В то время, как я начал осуществлять маневр, мой отец мне сказал, что кто-то побежал вперед автомобиля «Газель». В этот момент я применил экстренное торможение, — так описывает ситуацию Павел Невгод.
Видеозапись регистратора не стала определяющим доказательством в этом деле — эксперты указали на то, что звук на записи не соответствует видеоряду, а время ДТП не соответствует фактическому. Автотехнический эксперт сделал заключение, согласно которому скорость УАЗа составляла 63 км/ч и в этой обстановке водитель не имел технической возможности предотвратить наезд на пешехода. В протоколе осмотра места происшествия следователи отдельно указали, что отсутствует знак 5.17 «Место остановки трамвая».
Все это легло в основу постановления об отказе в возбуждении уголовного дела против водителя. Всю вину возложили на погибшую женщину, которая ступила на проезжую часть, не убедившись в своей безопасности, и на неких «неустановленных должностных лиц», которые не повесили в этом месте знак трамвайной остановки. НГС отправил в ГУ МВД РФ по Новосибирской области запрос с просьбой прокомментировать факт прекращения дела, но пока ответа не получил.