Трамваи-убийцы: гибель пассажирки, сбитой джипом на остановке, попала на видео. Водителя оправдали

Что говорит водитель УАЗа

— Я двигался со скоростью 60 км/ч. Мне было видно, что слева от меня имелись трамвайные пути, на которых находился трамвай. Был ли в движении трамвай или нет, я не видел. Я, включив левый указатель поворота, стал перестраиваться на левую полосу моего направления движения, так как на правой полосе стоял автомобиль «Газель». В то время, как я начал осуществлять маневр, мой отец мне сказал, что кто-то побежал вперед автомобиля «Газель». В этот момент я применил экстренное торможение, — так описывает ситуацию Павел Невгод.



Видеозапись регистратора не стала определяющим доказательством в этом деле — эксперты указали на то, что звук на записи не соответствует видеоряду, а время ДТП не соответствует фактическому. Автотехнический эксперт сделал заключение, согласно которому скорость УАЗа составляла 63 км/ч и в этой обстановке водитель не имел технической возможности предотвратить наезд на пешехода. В протоколе осмотра места происшествия следователи отдельно указали, что отсутствует знак 5.17 «Место остановки трамвая».