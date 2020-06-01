Алевтина Грицкевич шьет с самого детства — мама и бабушка привили ей любовь к выкройкам, ниткам и иголкам. В детстве она расшивала танцевальные костюмы, чешки и то, что задавали в школе, а с возрастом нашла направление по душе. Платья, юбки и прочие элементы гардероба не привлекли девушку — Алевтина с головой ушла в пошив нижнего белья: каждый день она создает кружевные лифы, трусики, пояса и портупеи. Сибирячка говорит, что за её выбором стоит личная история — корреспондент НГС попросила поделиться подробностями.
Как и многие девочки подросткового возраста Алевтина страдала низкой самооценкой — прыщи, лишний вес. Она чувствовала себя некомфортно в обтягивающей одежде, а особенно — в нижнем белье. Плюсом к особенностям фигуры, которые развивали в ней разные комплексы, добавилась маленькая грудь, после чего выбор нижнего белья превратился в вечную проблему. На тот момент рынок пестрел фабричными моделями из Китая — с пушапом, невероятными узорами и круглыми поролоновыми чашками, которые придавали груди неестественную форму.
— Согласитесь — странно надеть лиф, который сделает бюст второго размера, но на самом деле — внутри пусто. Это же некрасиво, — считает Алевтина.
Как раз тогда она и решила сама сшить свой первый бюстгальтер — купила кружево подешевле, чтобы не испортить, и приступила к работе. Изделие получилось, как ей тогда казалось, невероятно красивым. Девушка показала лиф подружкам — те пришли в восторг и попросили сшить им тоже. Заработало сарафанное радио и «бизнес» закрутился — Алевтина тогда жила в маленьком городе Северске в Томской области, где все друг друга знали, начали поступать заказы. Девушка училась в университете на двух направлениях сразу — уезжала утром, приезжала вечером, а по ночам шила белье, которое продавала по себестоимости.
Алевтина — самоучка, шить белье она училась по роликам на YouTube, не обошлось и без всем известного журнала «Бурда». В таком режиме она проработала примерно год — набивала руку, набиралась опыта, завела постоянных клиентов и начала зарабатывать первые деньги.
— Я не любила учёбу, она занимала всё мое время. Шитье стало отдушиной. У меня не было цели заработать деньги, я просто люблю шить. Приходили девочки, говорили: «Я от такой-то», это придавало мне энергию и энтузиазм, поэтому я не бросила. Хотя на четвертом курсе, когда писала диплом, было очень тяжело совмещать, — откровенничает сибирячка. — Моя семья первое время относилась к моему увлечению странно, особенно папа — он не понимает, что я делаю, и как это может пользоваться спросом. Мама верила в меня, хотя думала, что надолго не хватит — я не усидчивая, а шитье — довольно кропотливая работа.
Проблемы с самооценкой начали проходить по мере того, как Алевтина погружалась в рабочий процесс. Она начала понимать, как модель трусиков может скорректировать фигуру — например, высокая талия удлиняет ноги и скрывает живот, трусики «бразилиана» красиво подчеркнут округлые формы попы, а за счет лифа можно выгодно подчеркнуть маленькую грудь.
— Когда я увидела себя в зеркале в белье, которое сшито по моим меркам, то начала по-другому к себе относиться. Поняла, что хорошее, правильное белье на мне красиво смотрится, и я не выгляжу странно. Мне всегда казалось ущербным, когда в лифчике у тебя есть пустое место, — вздыхает девушка и добавляет, что со своим размером уже давно смирилась и увеличивать его искусственно не собирается.
После окончания университета Алевтина объявила родителям, что работать по специальности не будет — два диплома (по биотехническим системам и технологиям, а если проще — работа с медицинской электроникой, вторая специальность — переводчик с английского языка) будут лежать на полке, а она сама продолжит шить белье, но уже не в Северске, а в Новосибирске. Переубедить её было невозможно. Алевтина переехала в столицу Сибири и начала практически с нуля — малая часть постоянных клиентов, конечно, осталась, а новых нужно было искать.
Сибирячка работает дома, говорит, что ей так комфортно — сама себе директор. Но и про распорядок дня не забывает — чётко расписывает план и следует ему, иногда скучает по общению — в новом городе мало знакомых.
— Я люблю работать с женщинами, вдохновляюсь ими, восхищаюсь, хожу на групповые занятия по йоге, чтобы быть в обществе женщин. Они все очень красивые, — делится мастерица.
В своем профиле в Instagram она любит переписываться с клиентками, обсуждать с ними горячие темы, которые поднимает в блоге — Алевтина изучает межличностные отношения, психологию, сексологию. Она не называет себя экспертом, но тем, что узнаёт, делится с подписчиками.
— Я избавилась от своих комплексов и смогла сексуально раскрепоститься, полюбила себя. Я никогда не была размера S, всегда был L, M. Я не была маленькой и худенькой, мой рост — 170 см. Я всегда переживала из-за своей внешности, много работала над собой, иногда получалось хорошо, иногда нет. В своем же белье я осознала, что выгляжу гармонично — да, где-то больше, чем хотелось бы и чем принято, но в целом — я красива. Я полюбила себя, приняла, почувствовала себя сексуальной, пропали зажимы, ты больше не думаешь о складках и втором подбородке.
Первоначально белье было предназначено для девушек с маленькой грудью, но постепенно в числе клиенток швеи появились и пышногрудые женщины — для них у Алевтины имеются индивидуальные лекала, для постоянных — именные. Белья в наличии — нет, все изготавливается индивидуально, по меркам. Стоимость одного комплекта начинается от 1700 рублей и выше, самый дорогой стоит 3550 рублей. Бра — от 1000 рублей, трусики от 800 рублей до 1100 рублей, пояса от 1340 рублей до 1800 рублей. Цена варьируется от желания клиента, если нужно изготовить что-то особенное, стоимость комплекта поднимается.
— Я не очень хочу распространяться в цифрах о том, сколько я зарабатываю. Скажу, что мой заработок выходит выше средней зарплаты по городу, и мне хватает. Это моя единственная работа, — говорит Алевтина.
Сейчас семья активно поддерживает её, рекомендует своим знакомым. Молодой человек, с которым они вместе живут, тоже поддерживает увлечение Алевтины и уже даже разбирается в моделях — запросто сможет отличить новинку, а иногда просит сшить Алевтину что-то сексуальное для себя.
Алевтина говорит, что у нее никогда не возникало желания бросить это дело — от клиенток идет положительная отдача, а это самое главное в её работе.
— У меня разные клиентки. В обычной жизни скромницы — мы обсуждаем, какие трусики подобрать, потому что попа не нравится, надо прикрыть, а на следующий раз я уже делаю для неё пояс или портупею, они даже приходят другие — осанка, взгляд. Правильно подобранное белье помогает сексуально раскрепоститься, повысить уверенность в себе и самооценку, — объясняет швея, ведь она испытала на себе всю эту гамму чувств, и знает, что говорит.
— Я стараюсь донести до своих клиенток, что показывать свой натуральный размер груди — это нормально, и не нужно стесняться. Ну и что, что его видно через футболку. Кружевная чашка подчёркивает естественную форму, в то время как пушап придает груди искусственный вид. Я хочу, чтобы девушки увидели себя и приняли такими, какие есть. Через некоторые время работы это стало моей целью — не просто хобби, которое приносит деньги, а философия — моё белье как терапия, возможность почувствовать себя по другому, это не просто лифчики и трусики.
Иногда к Алевтине обращаются мужчины — хотят приобрести эротичное белье для своих избранниц. Для таких случаев имеется особый комплект с лентой, которую можно развязать прямо на девушке — будто развязываешь ленту на подарке. Сегодня клиенты у Алевтины есть по всей России, в планах — создать свой магазин, куда можно будет прийти, потрогать кружево, выбрать ткань и заказать понравившейся комплект.
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