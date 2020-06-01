— Я не очень хочу распространяться в цифрах о том, сколько я зарабатываю. Скажу, что мой заработок выходит выше средней зарплаты по городу, и мне хватает. Это моя единственная работа, — говорит Алевтина.

Сейчас семья активно поддерживает её, рекомендует своим знакомым. Молодой человек, с которым они вместе живут, тоже поддерживает увлечение Алевтины и уже даже разбирается в моделях — запросто сможет отличить новинку, а иногда просит сшить Алевтину что-то сексуальное для себя.



Алевтина говорит, что у нее никогда не возникало желания бросить это дело — от клиенток идет положительная отдача, а это самое главное в её работе.

— У меня разные клиентки. В обычной жизни скромницы — мы обсуждаем, какие трусики подобрать, потому что попа не нравится, надо прикрыть, а на следующий раз я уже делаю для неё пояс или портупею, они даже приходят другие — осанка, взгляд. Правильно подобранное белье помогает сексуально раскрепоститься, повысить уверенность в себе и самооценку, — объясняет швея, ведь она испытала на себе всю эту гамму чувств, и знает, что говорит.