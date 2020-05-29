Ободрала до нитки: 7 хитростей, которые помогут не потерять деньги в браке и при разводе (даже если у вас любовь)

Когда люди женятся, меньше всего они думают о том, что будут разводиться. Так устроена человеческая психика, и это спасает нас от многих напрасных тревог. Но именно этот фактор и делает из счастливых жен озлобленных одиноких теток, а из пышущих здоровьем красавцев — обиженных на весь свет мужичков. Брачные отношения могут закончиться по-разному, и надо быть готовым защитить свои интересы в судебном порядке, а не ждать, что партнер будет лоялен к вам вне зависимости от ситуации. Мы собрали для вас юридические тонкости, которые помогут не остаться ни с чем. Надеемся, вам они не пригодятся.
Не все, что приобретено в браке, делится поровну
На имущество, нажитое супругами во время брака, распространяется действие ст. 34 Семейного кодекса РФ. По закону нажитое в браке имущество должно делиться строго поровну, независимо от трудозатрат каждого из супругов. Но тут есть нюансы.
— Например, не подлежит разделу добрачное имущество супругов и имущество, полученное одним из супругов в дар, по наследству или по другим безвозмездным сделкам (приватизация). Также не подлежит разделу имущество, приобретенное одним из супругов в момент брака, но на его личные средства, принадлежавшие ему еще до брака или полученные от продажи имущества, не подлежащего разделу, — объясняет юрист Елизавета Насонова.
Поэтому прежде, чем совершать совместные покупки, внимательно изучите происхождение средств, которые собираетесь потратить.
Бизнес ИП делится между супругами как совместно нажитое имущество. Даже если им занимается только муж или жена.
Эксперт в области семейного права и юрист Юлия Ткачева говорит, что имущество, приобретаемое индивидуальным предпринимателем в период брака в процессе предпринимательской деятельности, а также доходы от предпринимательской деятельности в силу статьи 34 Семейного кодекса РФ являются общим совместным имуществом и могут быть предметом раздела между супругами.
Долги по кредитам считаются общими, если деньги потрачены на семейные нужды.
— Если один из супругов взял кредит и купил, например, автомобиль своему отцу, то такой долг не будет общим. А если супруг купил автомобиль в семью без согласия жены — то такой долг будет считаться общим, если на автомобиль будет распространяться режим совместной собственности (если нет брачного договора, которым установлено иное), — рассказывает адвокат Новосибирской городской коллегии адвокатов Татьяна Щербакова.
Получается, общим может быть признано любое имущество, которое ваш супруг/супруга купит, в том числе, в долг, и при этом вы будете им совместно владеть (это действительно, если нет брачного договора). Вещь — общая, но и долги тоже. От этого не легче, если кто-то из пары купит кольцо с огромным бриллиантом, шикарное авто или набор золотых удочек.
Алименты можно взыскать не только с «белой» зарплаты, но и с незадекларированных доходов.
Юрист Юлия Ткачева объясняет, что согласно ст. 80 СК РФ родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, а ст. 81 СК РФ говорит о том, что взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в судебном порядке производится в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителей.
— Однако при наличии определенных обстоятельств, зафиксированных в ч. 1 ст. 83 СК РФ, взыскание алиментов возможно в твердой денежной сумме. В частности, если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной доход, либо если этот родитель получает заработок и (или) иной доход полностью или частично в натуре или в иностранной валюте, либо если у него отсутствует заработок и (или) иной доход, а также в других случаях, если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон, — говорит юрист.
Если отец или мать ребенка скрывают свой истинный источник дохода, официально не трудоустроены, либо при наличии постоянной работы имеют низкий размер заработной платы, либо являются индивидуальными предпринимателями, то есть основания для взыскания с них фиксированной суммы алиментов. Размер таких алиментов равен прожиточному минимуму для региона, где проживает получатель.
— При определении суммы суды прежде всего исходят из возможного сохранения ребенку прежнего уровня обеспечения. Они учитывают имущественное положение семьи до момента прекращения родителями ребенка совместного проживания либо до момента прекращения одним из родителей выплаты средств на содержание ребенка в добровольном порядке (по соглашению сторон) при раздельном проживании родителей, — заключает эксперт.
В дополнение к основным алиментам можно взыскать «квартирные».
В этом году были внесены изменения в Семейный кодекс РФ, благодаря которым у многих матерей появился шанс получить с отца ребенка к уже взыскиваемым алиментам дополнительные выплаты (или у отцов с матерей). В народе их назвали «квартирные алименты», ведь право на их взыскание возникает, в том числе, при отсутствии пригодного для постоянного проживания жилого помещения.
Возможность взыскать дополнительные алименты была и раньше, но на практике суды привлекали к оплате дополнительных расходов сверх суммы алиментов, только когда речь шла об обстоятельствах, связанных со здоровьем ребенка (например, тяжелая болезнь или увечье).
— Считаю, что к таким расходам суд может отнести плату за аренду жилья, затраты на ремонт и другие подобные траты. Таким образом, сегодня закон повышает гарантии защиты прав детей на достойные условия жизни, — говорит специалист в области семейного права Юлия Ткачева.
Обычно дополнительные расходы взыскиваются в конкретной денежной сумме, которую платят ежемесячно. Однако в некоторых случаях они могут быть взысканы однократно, например, для оплаты фактически понесенных истцом расходов.
Делить имущество нужно сразу после развода.
По мнению юриста Елизаветы Насоновой, чем больше проходит времени с даты развода, тем меньше шансов не потерять то, что причитается вам по закону. Дело в том, что с течением времени сложнее собрать доказательства.
— Свидетели забывают то, что они могут сказать, переезжают с места на место, теряются чеки и квитанции, — считает она.
Собирайте и храните все документы, даже если не собираетесь разводиться.
Чтобы избежать возможных неблагоприятных финансовых последствий развода, юристы советуют собирать всю информацию по нажитым в браке активам и интересоваться финансовым состоянием супруга и его бизнесом.
Если у вас возникли сомнения — можете отслеживать на судебных сайтах информацию о судебных спорах вашего мужа или жены. Или будущих супругов.
А вы думали о разводе, находясь в браке? Подстилаете себе «соломку»?
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