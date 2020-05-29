Ободрала до нитки: 7 хитростей, которые помогут не потерять деньги в браке и при разводе (даже если у вас любовь)

— Например, не подлежит разделу добрачное имущество супругов и имущество, полученное одним из супругов в дар, по наследству или по другим безвозмездным сделкам (приватизация). Также не подлежит разделу имущество, приобретенное одним из супругов в момент брака, но на его личные средства, принадлежавшие ему еще до брака или полученные от продажи имущества, не подлежащего разделу, — объясняет юрист Елизавета Насонова.

Поэтому прежде, чем совершать совместные покупки, внимательно изучите происхождение средств, которые собираетесь потратить.

Бизнес ИП делится между супругами как совместно нажитое имущество. Даже если им занимается только муж или жена.



Эксперт в области семейного права и юрист Юлия Ткачева говорит, что имущество, приобретаемое индивидуальным предпринимателем в период брака в процессе предпринимательской деятельности, а также доходы от предпринимательской деятельности в силу статьи 34 Семейного кодекса РФ являются общим совместным имуществом и могут быть предметом раздела между супругами.