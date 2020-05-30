Из-за ситуации с коронавирусом в Саудовской Аравии застрял инженер-нефтяник из Новосибирска. Мужчина работает там по контракту вахтовым методом и ещё в марте должен был вернуться домой. Об отмене рейсов, сложностях с едой, безостановочной работе и трудностях решения визовых вопросов Михаил рассказал журналисту НГС Марии Тищенко.
Михаил живет на три города — родной Новосибирск, Москва и Хафуф в Саудовской Аравии, куда он ездит на работу вахтовым методом. 18 марта он должен был вернуться домой из очередной командировки, но за три дня до возвращения Саудовская Аравия закрыла свои границы (позже это сделала и Россия). Вместе с Михаилом в арабской стране застряли несколько сотен россиян и перспективы их пока туманны — рейсы отменяют, какой-либо конкретики нет, помощи — тоже.
— Нас кормят завтраками, каждый раз обещают вывозной рейс, но ничего не происходит. На единственный такой рейс Джидда — Махачкала, на котором 21 апреля можно было улететь, допускались только жители Северного Кавказа. Вот так вот «своих не бросаем». Свои — это Северный Кавказ, — рассказывает сибиряк.
Надежды на прямой рейс в Новосибирск нет, но Михаил готов улететь в любой город России. Сейчас он хочет привлечь внимание к этой проблеме, потому что Саудовская Аравия — это не туристический Таиланд, откуда проще уехать:
— Они вывезли в первую очередь паломников и студентов, а про россиян, которые встали на консульский учёт сразу же и терпеливо ждут своей очереди, забыли. В официальном телеграм-канале «Госуслуги: Саудовская Аравия — РФ» больше 400 человек. В группе WhatsApp неофициальной — 257, полная группа.
Ограничивать передвижение в Саудовской Аравии, по словам Михаила, стали еще в начале марта.
— И когда в посольстве сказали: «Мы ничего не знаем, ждите» — стало страшновато, потому что в РФ всё только начиналось. Матпомощь поступала только первые две недели. Посольство ушло на карантин, все визовые вопросы мы решаем тут сами, либо через работодателя, либо через местные онлайн-платформы, в которых чёрт ногу сломит: половина — на арабском написана, — рассказывает сибиряк.
В общей сложности ему перевели около 30 тысяч рублей — из расчёта 2400 в сутки. А прекратила поступать материальная помощь, потому что, как ему объяснили, он не отправил фотографию паспорта. Хотя Михаил утверждает, что отправлял и что у него подтверждённый профиль на Госуслугах. При этом он отмечает, что его положение ещё нормальное, гораздо сложнее женщинам и детям, у которых вообще нет средств к существованию.
— О том, как тут существовать надо, я молчу. Мне просто предложили остаться и работать, пока не откроются перелёты (а возобновление международного авиасообщения планируется с 1 сентября). Чем я и занимаюсь уже четвёртый месяц. Иногда приходилось есть то, что привозят. Особенно тяжело было в Рамадан: целый месяц длился пост, днём невозможно было найти еду. В больших городах доставка работала с 15:00, — рассказывает инженер.
Зато саудовский работодатель, по словам мужчины, их поддержал:
— Все обещания сдержали, помогли продлить визу, дали немного отдохнуть от работы в апреле, потому что работать без выходных месяц подряд — это непросто.
На работе ему каждый день измеряют температуру, выдают маски — с этим всё в порядке.
Неделю назад посольство России в Саудовской Аравии сообщало, что второй «вывозной» всё еще планируется. За это время россияне, застрявшие в арабской стране, так и не услышали какую-либо конкретику. В комментариях под постом посольства в Instagram много недовольных, которые оказались в такой же ситуации, что и Михаил:
— Мы устали ждать, уже три месяца и до сих пор никаких признаков результата.
— С поданного заявления на материальную помощь при наличии билета на конец марта до сих пор не пришло ни копейки. Уже действительно появляется ощущение, что быстрее откроются все границы, чем наконец-то организуют вылет в Москву.
Ответа на эти и другие подобные сообщения пока нет.
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