Неделю назад посольство России в Саудовской Аравии сообщало, что второй «вывозной» всё еще планируется. За это время россияне, застрявшие в арабской стране, так и не услышали какую-либо конкретику. В комментариях под постом посольства в Instagram много недовольных, которые оказались в такой же ситуации, что и Михаил:

— Мы устали ждать, уже три месяца и до сих пор никаких признаков результата.

— С поданного заявления на материальную помощь при наличии билета на конец марта до сих пор не пришло ни копейки. Уже действительно появляется ощущение, что быстрее откроются все границы, чем наконец-то организуют вылет в Москву.



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