Топ-9 самых подешевевших квартир в Новосибирске: собственники скинули до 65% — но есть подвох

— Это был такой конструктор, — объяснили в компании. — Когда мы продавали объект на этапе строительства, мы одной из опций предлагали людям объединить несколько квартир на этаже. Чтобы показать, что у нас неограниченное число метров, мы писали, что площадь какой-то квартиры, тем более, что номер там не указывается, не 100 «квадратов», как было в проекте, а, допустим, 300. Тогда и стоимость квартиры была бы 30 миллионов. Такая возможность была до тех пор, пока мы не получили разрешение на ввод — тогда корректировки в проекте стали уже невозможны.



Та же новостройка на Советской — скидка 2,9 млн, или 27 %

Вероятно, по той же причине на 27% или 2,9 млн рублей подешевела ещё одна квартира в этом доме — «двушка» на 17 этаже площадью 68,45 кв. м: с 10,78 до 7,8 млн рублей. Потому что в компании уверяют, что цены за «квадрат» здесь только росли, хотя скромно умалчивают, насколько. Сколько человек так объединили квартиры на этаже, тоже не говорят, но разрешение застройщик получал на 175 квартир, а построил 171.

