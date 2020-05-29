Топ-9 самых подешевевших квартир в Новосибирске: собственники скинули до 65% — но есть подвох

Мартовская паника, когда новосибирцы бросились покупать квартиры в страхе перед кризисом и закрытыми МФЦ, осталась далеко позади. Сейчас на рынке жилья, особенно вторичном, напряжённое затишье: никто не знает точно, какие по масштабам и продолжительности будут последствия у валютных скачков, мечущихся цен на нефть и пандемии, которая никак не выберется на плато. Неудивительно, что, опасаясь не продать свою квартиру совсем, владельцы жилья начинают скидывать цены. В отдельных случаях дисконт может составлять от половины стоимости и выше. Но не всё так просто. Подробнее — в материале Лизы Пичугиной.
Портал N1.RU уже много лет следит за ценами предложения жилья в Новосибирске и время от времени анализирует то, что накапливается в базе данных. В каждом объявлении можно посмотреть, как давно продаётся квартира и как менялась её цена. Не обходится без курьёзов: нередки случаи, когда продавцы забывают вписать нужный ноль или добавляют лишний, случайно меняют цифры в цене, обрушивая всю статистику. Но рейтинг вариантов с самыми большими скидками составить можно.
Новостройка на Советской — скидка 20 миллионов
Верхнюю строчку в таком рейтинге, по данным аналитиков портала, занимает вариант в комплексе PrimeHouse на площади Кондратюка: по данным N1.RU, квартира площадью 108,3 кв. м за год подешевела на целых 65% — с 30,95 до 10,83 млн рублей. Скидка в 20 миллионов — невероятно впечатляющая, конечно, особенно если учитывать, что это совсем недавно сданная новостройка, которую позиционируют в классе премиум.
Но, как оказалось, такой высокой цены на эту квартиру никогда не было. В компании «Сибирь Девелопмент» (дочерний застройщик «Квадратный МЭТР» вёл строительство дома) рассказали, что цена только демонстрировала возможности.
— Это был такой конструктор, — объяснили в компании. — Когда мы продавали объект на этапе строительства, мы одной из опций предлагали людям объединить несколько квартир на этаже. Чтобы показать, что у нас неограниченное число метров, мы писали, что площадь какой-то квартиры, тем более, что номер там не указывается, не 100 «квадратов», как было в проекте, а, допустим, 300. Тогда и стоимость квартиры была бы 30 миллионов. Такая возможность была до тех пор, пока мы не получили разрешение на ввод — тогда корректировки в проекте стали уже невозможны.
Та же новостройка на Советской — скидка 2,9 млн, или 27 %
Вероятно, по той же причине на 27% или 2,9 млн рублей подешевела ещё одна квартира в этом доме — «двушка» на 17 этаже площадью 68,45 кв. м: с 10,78 до 7,8 млн рублей. Потому что в компании уверяют, что цены за «квадрат» здесь только росли, хотя скромно умалчивают, насколько. Сколько человек так объединили квартиры на этаже, тоже не говорят, но разрешение застройщик получал на 175 квартир, а построил 171.
Полцены за новостройку на Чукотской — минус 3 млн
55% скинули на квартиру в строящемся жилом доме «Гвардейский» на улице Чукотская, 1. Вообще, квартира находится в продаже с конца августа 2016 года, и цена на неё колебалась: в 2019 году выросла с 2,5 млн рублей до 3 млн, потом вдруг прибавила ещё 84% — до 5,5 млн рублей, но в тот же день, будто спохватившись, откатилась до начальных 2,5 млн. При этом в том же доме такую же по площади квартиру можно купить и дешевле, от 1,8 млн рублей.
Достроить дом компания «Строй-Плюс» обещает вот-вот: во втором квартале 2020 года. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, первое разрешение на строительство застройщик получил ещё летом 2014 года, так что не исключено, что компания снова сдвинет строки. Тем более, время сейчас тяжёлое, кризисное — ну, вы понимаете.
Квартира на Бердском заливе — минус 5 миллионов
Больше 6 лет владельцы пытаются продать квартиру в престижном бердском ЖК «Изумрудный городок» недалеко от Бердского залива. В ней 5 комнат, а общая площадь — 184,7 кв. м. В объявлении продавец подчёркивает, что в 5-этажном доме всего по две квартиры на этаже, при этом соседи — спокойные, но на всякий случай сделана хорошая шумоизоляция.
В марте 2014 года, по данным портала N1.RU, квартиру выставили на продажу за 15 млн рублей, и с тех пор цена несколько лет не менялась. Но в прошлом апреле продавец скинул сразу 5,1 млн — треть стоимости. Почему, уточнить не удалось — к моменту публикации вариант можно было найти, но уже в архиве. Но в самом объявлении уточняют, что нынешняя цена в 9,9 млн рублей — это стоимость пустой квартиры, без обстановки и техники, которые есть на фото, а вот если хочется купить и сразу жить, то это уже за другую оговоренную сумму. Возможно, там как раз и прячутся коварные 5 миллионов, потому что, например, кухня оборудована весьма неплохо, в кабинете сразу привлекает внимание гнутые стул с каретной кожаной обивкой, а в тренажёрном зале — собственно, тренажёры.
Новостройка на месте завода «Альбумин» — минус 25–34 %
Сразу несколько вариантов, три трёхкомнатных квартиры и одна двухкомнатная, подешевели в ЖК «Галактика», который запустили в конце прошлого года: на 25–34% или на 1–2,3 млн рублей — солидная сумма для эконом-класса. Что интересно, появились все варианты на портале N1.RU одновременно, 30 марта, и подешевели одновременно через 2 недели, 15 апреля.
В отделе продаж застройщика, ГК «Союз», как и в случае с PrimeHouse, заметили, что такое невозможно — просто потому, что строящиеся квартиры могут только дорожать. Изменение цены, да ещё и такое радикальное, в компании объяснили сбоем на стороне N1.RU и пообещали разобраться.
Квартира-коттедж с чайной комнатой на Красном — скидка 9,9 млн
Вариант на Красном проспекте, 153б площадью 513 кв. м даже сложно назвать квартирой — это почти коттедж, просто с близкими соседями (один из таунхаусов по этому адресу занимает Дом моды, например). Первоначально огромную двухуровневую квартиру без отделки, но, если верить объявлению, со всеми черновыми работами и готовым дизайн-проектом (предусмотрели даже отдельную чайную комнату) выставили на продажу в декабре 2017 года за 29,9 млн рублей. Первое снижение — на 9,7% или 2,9 млн рублей — было уже через несколько месяцев, весной 2018 года, а в конце прошлого года скинули ещё 7 млн — почти 26%.
Сотрудница компании «СибирьКонсалтинг» Наталья, которая занимается продажей квартиры, рассказала журналисту НГС, что это уже предельная цена, торговаться владельцы будут не готовы.
Пентхаус над «Аурой» со 100-метровой террасой — минус 10 млн
Больше половины площади пентхауса на Семьи Шамшиных, 16 — это огромная терраса (шутка ли — 110 квадратов!) и три балкона с видом на город и «Аурой» буквально во дворе. Всего в нём 305 квадратов, 4 спальни и 2 санузла. К квартире прилагается парковка и, если очень захочется, мебель.
Цену на квартиру снизили очень быстро и достаточно радикально: в середине января 2019 года собирались продать за 39,9 млн рублей, а в начале февраля уже сбросили 10 миллионов — четверть от первоначальной цены.
В нашей подборке это самый дорогой вариант, но система предлагает взять его в ипотеку. Для этого нужно всего ничего: доход в полмиллиона ежемесячно, 6 миллионов первоначального взноса и платить по 228 тысяч в месяц. Сущий пустяк.
Двухуровневая квартира в Речкуновке с пирсом — минус 6,2 млн
Почти столько же — 23,8% — и почти в то же самое время, но год спустя потеряла в цене двухуровневая квартира в «Сибиряке» в Речкуновке. В январе её выставили на продажу за 26 млн рублей, в феврале — снизили цену до 19,8 млн. С тех пор она уже не менялась.
Площадь квартиры — 256,1 кв. м, она занимает часть 7 и 8 этажей дома в 50 метрах от Бердского залива (возможно, из её окон даже видно окна квартиры в «Изумрудном городке»). В квартире 5 комнат и кухня гостиная, все обстановка достанется новому владельцу, бонусом — парковка. Ещё на территории есть пирс. Вариант даже предлагают использовать как представительскую штаб-квартиру для бизнеса.
«Двушка» на Оби — минус 30 %
У этой квартиры дисконт не такой впечатляющий по суммам, но для её владельцев больше 30% от первоначальной, желаемой стоимости — это, конечно, ощутимо. В феврале «двушку» площадью 60 кв. м в кирпичном доме на Обской выставили на продажу за 6,5 млн рублей, в марте она потеряла 10,8% или 700 тысяч, а в конце апреля — ещё 20,7% (1,2 млн рублей). Правда, таким образом она приблизилась к средним ценам на аналогичные варианты в районе и городе.
Окна в квартире выходят на восток и запад, с видом на Обь, двор у дома закрытый, есть даже беседка с мангальной зоной. Квартиру готовы продать быстро: все документы, подчёркивает продавец, готовы, обременений нет.
Что происходит с ценами на жилье в Новосибирске
Директор компании RID Analytics Елена Ермолаева говорит, что ситуация на вторичном рынке сейчас плачевная.
— Когда доллар скакнул, некоторые продавцы квартир на вторичке даже подняли цены в расчёте на то, что сейчас всё подорожает, и квартиры подорожают. Но всплеск спроса был небольшой, когда люди с депозитов рублёвых перекладывали средства в недвижимость в марте. В апреле таких сделок уже почти не было, — рассказала эксперт.
Дорогие квартиры сегодня находятся в самом невыгодном положении: даже если их продавцы и могут себе позволить торг в 10 миллионов, то торговаться не с кем — спрос куда меньше, чем предложение, а большая часть сделок совершается в сегменте квартир стоимостью 3–4 млн рублей. Это подтвердила и агент компании «СибирьКонсалтинг» Наталья.
— Людям квартира в 500 квадратов не очень нужна, поэтому так тяжело найти покупателя. Люди более бюджетное жильё рассматривают.
На вопрос о снижении цен в новостройках, которое в компаниях-застройщиках объясняют чем угодно, кроме собственно снижения цен, Ермолаева отмечает, что строящееся жильё действительно не дешевеет. Дело даже не в том, что у застройщиков всё так хорошо, а в простой психологии.
— Они уже распродали часть квартир, и если объявят снижение цен, к ним запросто могут прийти и сказать: а давайте мы с вами расторгнем старый договор и заключим новый, раз у вас теперь цены ниже, — объясняет Ермолаева. — Поэтому они часто это обходят: объявляют акции, делают персональные предложения со скидкой потенциальным покупателям. А так, чтобы прайс уронить — это нонсенс. И если бы сейчас вдруг какая-то строительная компания уронила прайс на 20%, от такой компании нужно было бы бежать, роняя тапки, потому что такой дом, скорее всего, не достроится.
Этой весной пострадал и рынок аренды: большая часть арендаторов уехала из города из-за пандемии, и некоторые квартиры сдают бесплатно.