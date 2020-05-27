Во второй половине дня 26 мая на улице 2-я Портовая в Ленинском районе Новосибирска на 59-летнего мужчину обрушилась ветка тополя — подняться ему помогли строители, работавшие неподалёку. У пострадавшего была разбита голова, но он мог идти самостоятельно, поэтому поехал не в больницу, а домой, где через несколько часов скончался. Инцидентом уже заинтересовался Следственный комитет, тем более, как оказалось, местные жители не первый год просят спилить высокие деревья. Подробности — в материале Алёны Истоминой.
Ураганный ветер ронял деревья и переворачивал остановки по всему Новосибирску. Городские службы до сих пор продолжают устранять последствия бури — всего в городе насчитали 89 происшествий. В списке жертв — 11-летний мальчик, на которого упала ветка (ребёнок отделался травмами и ушибами) и 59-летний мужчина, скончавшийся после падения на него ветки тополя.
Могла быть ещё одна жертва — ребёнок на самокате
Трагедия произошла возле дома №28 по улице 2-я Портовая. По словам очевидцев, седовласый мужчина просто проходил мимо, когда под порывом ветра рухнул огромный тополь — и задел прохожего веткой.
— Я как раз в это время в окно смотрела, — вспоминает Вера Михайловна, жительница дома напротив. — Смотрю, тополь упал. А там мальчонка ехал, его чудом не задело, тополь прямо рядом с его макушкой проехался, падая. У меня чуть сердце не встало, а мальчонка как ехал на самокате, так и продолжил дальше ехать. Потом смотрю — мужчина лет 30-ти побежал к дереву, залез в ветки и вытащил оттуда пожилого мужчину.
Пенсионер Юрий живёт в доме №28. За пару часов до трагедии, вспоминает он, возле дома упали несколько деревьев и порвали ветками электрокабель из-за чего дом до сих пор обесточен. Вместе с соседями Юрий рубил упавшие деревья на поленья.
— Вот только закончил, зашёл домой и слышу треск — вижу, ведут мужчину, его по голове ударило, — вспоминает Юрий.
По словам местных жителей, подняться пострадавшему помогли двое строителей, работавшие неподалёку — они помогли ему дойти до скамейки, а затем проводили домой.
— Он был бледным, голова, конечно, вся разбитая, в крови. Но пошёл своими ногами, скорую решили не вызывать, — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Татьяна. — Мужчина этот всё повторял, что нормально себя чувствует, что ему просто надо дома отлежаться.
Скончался через несколько часов
Как рассказали в Следственном комитете, добраться до дома пострадавшему новосибирцу помогли очевидцы. В больницу мужчина не стал обращаться.
— Дома через несколько часов он скончался, — пояснили в СК. — Проживал не один, люди, соответственно, и вызвали скорую.
Следственный комитет уже проводит проверку по факту гибели мужчины.
— В ходе проверок устанавливаются причины и условия, которые способствовали указанным происшествиям, с целью принятия мер профилактического характера для недопущения подобных фактов впредь. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения, — пояснили в пресс-службе СК России по НСО.
Спилить деревья просили давно
Гибель мужчины шокировала местных жителей — тут часто гуляют дети, мамочки с колясками. На небольшой улице с десяток типичных двухэтажных домов, возле которых стоят огромные тополя.
— Я давно и в ЖЭУ звонил, и говорил о том, что эти деревья надо спиливать, — негодует местный житель Дмитрий.
Много вопросов у местных и к тому, почему никто не объявил о непогоде заранее — на улице, когда всё только началось, было много бесцельно гуляющих горожан.
— Ни одного сообщения от МЧС у меня вчера не было, — недоумевает местная жительница. — А вам приходили? То они тюкают своим «оставайтесь дома» или предупреждают об аномальной жаре. Зато когда на улице вот такое — молчок. Да я не умру если в жару из дома выйду, а вот заранее бы знать об урагане — точно бы дома отсиделась.
Получить оперативный комментарий в ЖЭУ «Ремстрой» не удалось. Корреспондент НГС отправила запрос в пресс-службу мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию.
Если вы лично знаете пострадавшего или семью погибшего, то свяжитесь с нашим криминальным обозревателем по номеру 8 953 775 22 29. Можно анонимно.
О разбушевавшемся ветре мы рассказывали в онлайн-репортаже. Новосибирцы завалили редакцию НГС фотографиями рухнувших деревьев, сорванных обшивок крыш и перевернутых остановок — мы отобрали 10 самых разрушительных кадров.