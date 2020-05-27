Ураганный ветер ронял деревья и переворачивал остановки по всему Новосибирску. Городские службы до сих пор продолжают устранять последствия бури — всего в городе насчитали 89 происшествий. В списке жертв — 11-летний мальчик, на которого упала ветка (ребёнок отделался травмами и ушибами) и 59-летний мужчина, скончавшийся после падения на него ветки тополя.

Могла быть ещё одна жертва — ребёнок на самокате

Трагедия произошла возле дома №28 по улице 2-я Портовая. По словам очевидцев, седовласый мужчина просто проходил мимо, когда под порывом ветра рухнул огромный тополь — и задел прохожего веткой.

— Я как раз в это время в окно смотрела, — вспоминает Вера Михайловна, жительница дома напротив. — Смотрю, тополь упал. А там мальчонка ехал, его чудом не задело, тополь прямо рядом с его макушкой проехался, падая. У меня чуть сердце не встало, а мальчонка как ехал на самокате, так и продолжил дальше ехать. Потом смотрю — мужчина лет 30-ти побежал к дереву, залез в ветки и вытащил оттуда пожилого мужчину.