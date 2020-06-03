Репортаж из мастерской, где появляются на свет легендарные куклы-старички (они до боли похожи на настоящих)

С чего всё началось: тряпичная кукла Людка и Снегурочки из 90-х

Увлечение куклами, по словам Ирины Верхградской, началось с детства, а первую в её жизни куклу ей сшила мама.



— В моем послевоенном детстве не было таких шикарных красивых кукол, как сейчас, и мама сшила мне из ткани куклу ростом сантиметров 50, и я назвала её Людка. Она стала моей самой любимой и оставалась ей, даже когда уже появились покупные куклы. Помню, даже спала с ней, — вспоминает мастерица. — Когда мне было лет 10, я попала в больницу, и старшая сестра сшила для меня очень маленькую куклу. После выписки все мои игры закрутились вокруг этой куклы. Я стала требовать папу-маму для неё, подружек и других персонажей.