24 на 7 — такой график работы для врачей кардиологического отделения клиники им. Мешалкина был и до коронавируса. Только теперь работать сложнее. Круглые сутки врачам нужно быть в «упаковке» с ног до головы — такие сегодня правила безопасности. В защитных халатах, масках, шапках, очках и тканевых бахилах — так выглядит врач кардиологического отделения клиники Мешалкина, куда попадают пациенты-сердечники.



— Существует несколько потоков. Это пациенты экстренные, которые нуждаются в незамедлительной помощи. Это, как правило, у кого инфаркты, тромбоэмболия легочной артерии, расслоение аорты. Бывает, кардиостимуляторы тоже требуют молниеносной замены, — перечисляет категории пациентов заместитель главного врача по организации клинической деятельности Татьяна Антропова. — Либо к нам экстренно привозят из других стационаров города, если они первично поступили к ним.

