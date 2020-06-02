Коронавирус, к сожалению, не отменил другие болезни, скорее, перетянул на себя одеяло. Все остались при своих болячках, только к их лечению добавились сложности. В апреле Минздрав отменил плановую помощь, за исключением онкобольных, людей с эндокринологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Каждый день скорая привозит в клинику Мешалкина не меньше 10 пациентов, которым помощь врача нужна здесь и сейчас. Для сердечников коронавирус крайне опасен, поэтому принимать дополнительные меры защиты — жизненная необходимость. Корреспонденты НГС Анна Богданова и Александр Ощепков посмотрели, как привозят больных в кардиологическое отделение клиники Мешалкина, и узнали, какие правила должны соблюдать пациенты.
24 на 7 — такой график работы для врачей кардиологического отделения клиники
— Существует несколько потоков. Это пациенты экстренные, которые нуждаются в незамедлительной помощи. Это, как правило, у кого инфаркты, тромбоэмболия легочной артерии, расслоение аорты. Бывает, кардиостимуляторы тоже требуют молниеносной замены, — перечисляет категории пациентов заместитель главного врача по организации клинической деятельности Татьяна Антропова. — Либо к нам экстренно привозят из других стационаров города, если они первично поступили к ним.
Остальных пациентов Татьяна Антропова назвала «условно плановыми». Это пациенты, которые уже когда-то были в клинике или получили заочную консультацию (именно так сейчас предварительно консультируют — очных приемов пока нет). То есть те пациенты, которым нельзя откладывать операции, так как состояние может резко ухудшиться.
Чтобы снизить риски, потоки пациентов разделили — плановые отдельно, экстренные — отдельно.
Для экстренных пациентов (которые приезжают по скорой из дома или их привозят из других стационаров) — отдельный вход. Во время госпитализации эти пациенты лежат отдельно от тех, кто поступил планово.
Первый этап — оформление документов. Для стабильных пациентов это отдельная комната.
Для тяжёлых предусмотрена отдельная оборудованная палата.
Анализ на ковид делают всем поступившим пациентам без исключений вне зависимости от того, откуда привезли пациента.
— Мы всех пациентов считаем условно зараженными, — объясняет заведующая кардиологическим отделением НМИЦ
У поступивших пациентов берут мазок из носа и глотки для диагностики коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Это так называемый «золотой стандарт диагностики». Если результат положительный, человека сразу же отправляют в ковид-госпиталь. За всё время эпидемии, было несколько случаев, когда анализ оказывался положительным, говорит Новикова: неделю назад пациента отвезли в городскую
В операционной кардиологического отделения работают две бригады: одна — дневная, другая — дежурная. Пациенты лежат в отдельных палатах.
— Здесь 35 мест для пациентов, — говорит Наталья Новикова. — У каждого отдельная палата — стараемся размещать пациентов по одному, если есть возможность. Либо группами из больниц, откуда привозят, потому что они считаются между собой контактными.
Пациенты, у которых был контакт с ковид-положительными, находятся под наблюдением, пока не пришли результаты теста.
Одна из мер безопасности — регулярное тестирование сотрудников отделения. Кроме того, врачи проходят дополнительное тестирование в том случае, если был контакт с «сомнительным» пациентом.
Как рассказала Татьяна Антропова, ещё недавно анализы приходилось увозить во внешнюю лабораторию, что увеличивало срок ожидания результатов до 3 дней. Сегодня анализы делают в самой клинике Мешалкина, поэтому информация у врачей появляется в ближайшие 5–6 часов.
Кроме ПЦР-теста, пациентов и медиков тестируют на антитела. Результат приходит быстро — уже через 10 минут. Это позволяет врачам получить информацию о статусе пациента, которому нужна неотложная помощь.
— Если пациент проконтактировал не только что, а за день-два-три, пять, то мы уже увидим результат, — объясняет Татьяна Антропова. — Либо он переболел и уже имеет
Кстати, было несколько случаев, когда пациенты приходили с
Встречи с родственниками в клинке запрещены ещё с декабря. Сначала был грипп, а теперь коронавирус. Столовые закрыты, еду развозят по палатам. Пару недель назад в отделении перешли на одноразовую посуду.
Для некоторых пациентов, говорят медики, нынешние реалии кажутся надуманными. А одетые чуть ли не в скафандр врачи — просто забавными.
Несмотря на то что в больнице строгий масочный режим, некоторые пациенты пытаются его игнорировать, также, как и вполне обычное правило — быть в одежде.
— Пациенты некоторые обижаются, потому что иногда кричим. Потому что без масок и без одежды запрещено выходить. Это строго пресекается. Сейчас жара, некоторые мужчины позволяют себе это (выйти без майки, например), — констатирует Новикова. — Есть такие бравые ребята, которые говорят, что всё это ерунда.
Так что приходится вести разъяснительные беседы. А работать в таком режиме придётся долго, уверены сотрудники клиники. Сначала думали, что до июня, теперь надеются на август.
— Но даже если пики закончатся, то мероприятия, которые ограничивают нашу жизнь, останутся, — считает Татьяна Антропова. И даже шутит, что никогда в мае не ждала Нового года так, как сейчас.
Недавно корреспонденты НГС побывали в «красной» зоне —