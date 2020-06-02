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Наталья Новикова, заведующая кардиологическим отделением НМИЦ <nobr class="_">имени академика Е. Н. Мешалкина</nobr>

Наталья Новикова, заведующая кардиологическим отделением НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина

Коронавирус, к сожалению, не отменил другие болезни, скорее, перетянул на себя одеяло. Все остались при своих болячках, только к их лечению добавились сложности. В апреле Минздрав отменил плановую помощь, за исключением онкобольных, людей с эндокринологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Каждый день скорая привозит в клинику Мешалкина не меньше 10 пациентов, которым помощь врача нужна здесь и сейчас. Для сердечников коронавирус крайне опасен, поэтому принимать дополнительные меры защиты — жизненная необходимость. Корреспонденты НГС Анна Богданова и Александр Ощепков посмотрели, как привозят больных в кардиологическое отделение клиники Мешалкина, и узнали, какие правила должны соблюдать пациенты.

Для экстренных пациентов теперь отдельный вход&nbsp;

Для экстренных пациентов теперь отдельный вход 

24 на 7 — такой график работы для врачей кардиологического отделения клиники им. Мешалкина был и до коронавируса. Только теперь работать сложнее. Круглые сутки врачам нужно быть в «упаковке» с ног до головы — такие сегодня правила безопасности. В защитных халатах, масках, шапках, очках и тканевых бахилах — так выглядит врач кардиологического отделения клиники Мешалкина, куда попадают пациенты-сердечники.

— Существует несколько потоков. Это пациенты экстренные, которые нуждаются в незамедлительной помощи. Это, как правило, у кого инфаркты, тромбоэмболия легочной артерии, расслоение аорты. Бывает, кардиостимуляторы тоже требуют молниеносной замены, — перечисляет категории пациентов заместитель главного врача по организации клинической деятельности Татьяна Антропова. — Либо к нам экстренно привозят из других стационаров города, если они первично поступили к ним.

Всем поступившим пациентам делают анализ на коронавирус

Всем поступившим пациентам делают анализ на коронавирус

Остальных пациентов Татьяна Антропова назвала «условно плановыми». Это пациенты, которые уже когда-то были в клинике или получили заочную консультацию (именно так сейчас предварительно консультируют — очных приемов пока нет). То есть те пациенты, которым нельзя откладывать операции, так как состояние может резко ухудшиться.

Сотрудники отделения работают в полной экипировке

Сотрудники отделения работают в полной экипировке

Чтобы снизить риски, потоки пациентов разделили — плановые отдельно, экстренные — отдельно.

Для экстренных пациентов (которые приезжают по скорой из дома или их привозят из других стационаров) — отдельный вход. Во время госпитализации эти пациенты лежат отдельно от тех, кто поступил планово.

Первый этап — оформление документов. Для стабильных пациентов это отдельная комната.

За день в кардиологическое отделение поступают порядка 15 пациентов&nbsp;

За день в кардиологическое отделение поступают порядка 15 пациентов 

Для тяжёлых предусмотрена отдельная оборудованная палата.

Анализ на ковид делают всем поступившим пациентам без исключений вне зависимости от того, откуда привезли пациента.

— Мы всех пациентов считаем условно зараженными, — объясняет заведующая кардиологическим отделением НМИЦ им. академика Е. Н. Мешалкина Наталья Новикова. Это связано с тем, что никто не знает, какие у пациента были контакты, может он быть заражён или нет.

У поступивших пациентов берут мазок из носа и глотки для диагностики коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Это так называемый «золотой стандарт диагностики». Если результат положительный, человека сразу же отправляют в ковид-госпиталь. За всё время эпидемии, было несколько случаев, когда анализ оказывался положительным, говорит Новикова: неделю назад пациента отвезли в городскую больницу №12.

«Тяжёлых» пациентов обследуют в специально оборудованной палате

«Тяжёлых» пациентов обследуют в специально оборудованной палате

В операционной кардиологического отделения работают две бригады: одна — дневная, другая — дежурная. Пациенты лежат в отдельных палатах.

— Здесь 35 мест для пациентов, — говорит Наталья Новикова. — У каждого отдельная палата — стараемся размещать пациентов по одному, если есть возможность. Либо группами из больниц, откуда привозят, потому что они считаются между собой контактными.

Пациенты лежат в отдельных палатах по одному. Исключение — пациенты, которые поступили в клинику из одной больницы

Пациенты лежат в отдельных палатах по одному. Исключение — пациенты, которые поступили в клинику из одной больницы

Пациенты, у которых был контакт с ковид-положительными, находятся под наблюдением, пока не пришли результаты теста.

Одна из мер безопасности — регулярное тестирование сотрудников отделения. Кроме того, врачи проходят дополнительное тестирование в том случае, если был контакт с «сомнительным» пациентом.

В отделении пациент проводит примерно сутки&nbsp;

В отделении пациент проводит примерно сутки 

Как рассказала Татьяна Антропова, ещё недавно анализы приходилось увозить во внешнюю лабораторию, что увеличивало срок ожидания результатов до 3 дней. Сегодня анализы делают в самой клинике Мешалкина, поэтому информация у врачей появляется в ближайшие 5–6 часов.

Кроме ПЦР-теста, пациентов и медиков тестируют на антитела. Результат приходит быстро — уже через 10 минут. Это позволяет врачам получить информацию о статусе пациента, которому нужна неотложная помощь.

В кардиологическом отделении 35 мест

В кардиологическом отделении 35 мест

— Если пациент проконтактировал не только что, а за день-два-три, пять, то мы уже увидим результат, — объясняет Татьяна Антропова. — Либо он переболел и уже имеет иммунитет G, мы уже увидим, что этот пациент переболел. И, значит, мы спокойнее, хотя меры безопасности при этом не отменяются.

Кстати, было несколько случаев, когда пациенты приходили с результатом G (это значит, что человек переболел, выработались антитела). Всего за последний месяц около 5% тестов с этой отметкой (статистика по пациентам и медикам).

Заместитель главного врача по организации клинической деятельности Татьяна Антропова

Заместитель главного врача по организации клинической деятельности Татьяна Антропова

Встречи с родственниками в клинке запрещены ещё с декабря. Сначала был грипп, а теперь коронавирус. Столовые закрыты, еду развозят по палатам. Пару недель назад в отделении перешли на одноразовую посуду.

Для некоторых пациентов, говорят медики, нынешние реалии кажутся надуманными. А одетые чуть ли не в скафандр врачи — просто забавными.

Несмотря на то что в больнице строгий масочный режим, некоторые пациенты пытаются его игнорировать, также, как и вполне обычное правило — быть в одежде.

Всех поступивших из дома или других стационаров пациентов считают «условно заражёнными»

Всех поступивших из дома или других стационаров пациентов считают «условно заражёнными»

— Пациенты некоторые обижаются, потому что иногда кричим. Потому что без масок и без одежды запрещено выходить. Это строго пресекается. Сейчас жара, некоторые мужчины позволяют себе это (выйти без майки, например), — констатирует Новикова. — Есть такие бравые ребята, которые говорят, что всё это ерунда.

Так что приходится вести разъяснительные беседы. А работать в таком режиме придётся долго, уверены сотрудники клиники. Сначала думали, что до июня, теперь надеются на август.

Ограничительные меры, считают медики, продлятся ещё не один месяц

Ограничительные меры, считают медики, продлятся ещё не один месяц

— Но даже если пики закончатся, то мероприятия, которые ограничивают нашу жизнь, останутся, — считает Татьяна Антропова. И даже шутит, что никогда в мае не ждала Нового года так, как сейчас.

Недавно корреспонденты НГС побывали в «красной» зонебольнице №12 на улице Трикотажной, которая превратилась в ковид-госпиталь.

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