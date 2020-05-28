Антикризис: ресторатор из Якутска открыл в центре Новосибирска итальянскую столовую — пробуем, вкусно ли там

На месте скоропостижно закрывшейся бургерной Black Star заработал итальянский проект Ciao! Новое большое заведение в центре и в прежние-то времена было событием, а после двух месяцев «карантина» и вовсе выглядит как чудо. Обозреватель НГС Стас Соколов не смог пройти мимо, и даже проник внутрь — куда обычную публику начнут пускать только после снятия ограничений. Рассказываем, кто рискнул открыть новое заведение в коронавирусный кризис, чем удивляет меню и сколько всё это стоит.



Кто открыл



Ciao! — уже третий ресторанный арендатор в этой одноэтажной перемычке между бизнес-центром и «Универсамом». Когда-то давно здесь работала «Чашка кофе», которая уступила место Сбербанку. В конце 2018 года это помещение заняли бургерная Тимати и его же магазин одежды. Ни то, ни другое надолго не задержались.