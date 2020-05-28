Антикризис: ресторатор из Якутска открыл в центре Новосибирска итальянскую столовую — пробуем, вкусно ли там

На месте скоропостижно закрывшейся бургерной Black Star заработал итальянский проект Ciao! Новое большое заведение в центре и в прежние-то времена было событием, а после двух месяцев «карантина» и вовсе выглядит как чудо. Обозреватель НГС Стас Соколов не смог пройти мимо, и даже проник внутрь — куда обычную публику начнут пускать только после снятия ограничений. Рассказываем, кто рискнул открыть новое заведение в коронавирусный кризис, чем удивляет меню и сколько всё это стоит.
Кто открыл
Ciao! — уже третий ресторанный арендатор в этой одноэтажной перемычке между бизнес-центром и «Универсамом». Когда-то давно здесь работала «Чашка кофе», которая уступила место Сбербанку. В конце 2018 года это помещение заняли бургерная Тимати и его же магазин одежды. Ни то, ни другое надолго не задержались.
По данным Контур.Фокус, единственным учредителем компании, которая управляет заведением, является предприниматель Алексей Гусев, у которого в Якутске есть длинный список предприятий в самых разных сферах бизнеса. Ресторан занял всё помещение (стену между бургерной и магазином одежды пришлось сломать) и теперь в нем больше 100 посадочных мест. Точнее будет больше 100 посадочных мест, когда в новосибирских заведениях разрешат сидеть внутри.
Чем тут кормят? И сколько всё это стоит?
Меню вывешено прямо на витрине и выглядит в первом приближении так, как если бы создатели заведения хотели максимально слиться с местностью. 11 видов пасты (от 160 рублей), 10 видов пиццы (от 300 рублей), семь салатов (из которых три называются «Цезарь»). Такое, знаете, общее место без особых примет, что может быть одновременно и плохим, и хорошим (люди точно знают, чего хотят) знаком.
Формат Ciao! определен, как fast casual (так и написано на фронтоне). Это такое относительно новое направление, пытающееся сочетать скорость приготовления и простоту подачи с тем, что такую еду можно употреблять не только по необходимости. Оценить на своем опыте систему работы заведения пока нельзя, но на словах всё выглядит следующим образом. На входе вам дают карту, куда будут записываться все ваши покупки. С этой картой вы сами подходите к стойке, делаете заказ непосредственно у повара (после чего эту информацию записывают на карту) и сами же забираете готовое блюдо. И уже на выходе платите за всё, что съели.
Система известная, но обычно она встречается в больших комплексах с хотя бы пятью-шестью разными кухнями (с парой десятков блюд как минимум в каждой), где человек действительно может заказать и пиццу, и том ям, и гречневую кашу. Зачем такая сложность в заведении с двумя, по сути, ключевыми блюдами — пока не ясно. В любом случае очевидно, что заведение рассчитано на большой поток посетителей. Это такая добротная итальянская столовая со средним чеком в 500 рублей.
Вкусно ли?
Я успел попробовать в заведении две пасты и пиццу. Саму пасту тут, вроде как, делают сами, но в блюде это не чувствуется. Готовят её здесь мультикультурно — в воке (действительно, так легче вмешивать соус). Можно заказать маленькую порцию. Пока сервируют всё в картонные ведерки, но хочется верить, что при работе нормальном режиме в заведении появятся тарелки.
Паста, если честно, на троечку. В аматричано (название происходит от городка Аматриче в провинции Лацио) недостает мощного томатного вкуса, вместо него выпирает на первый план избыточная кислота. Сладкие помидоры уже можно купить на рынках — почему бы не воспользоваться этим счастливым обстоятельством.
Карбонару здесь делают со сливками, что, с точки зрения римлянина (это римское блюдо), святотатство — в этом блюде достаточно яичного желтка. Это, конечно, уже довольно распространенная вариация, но результат не впечатляет. Как просто еда в обед это неплохо, но вы вряд ли придете за такой пастой снова.
С пиццей уже получше. Груша с горргонзозой (420 рублей) отработала на твердую четверку. Тонкое, хрустящее по краям тесто, сочетание легкой сливочной горечи и фруктовой сладости — всё то, чего ждёшь от такого блюда. Ему не хватает разве какой-то мелочи, магии, которая превращает это отработанное сочетание в настоящий взрыв.
Пицца Капричоза выполняет обязательную программу, но небольшие компромиссы видны то здесь, то там. И артишоки присутствуют в виде каких-то невнятных комочков, а низ пиццы пропекся чуть меньше, чем нужно. Такая, знаете, история, когда если просто зайти перекусить по-быстрому — то хорошо, но специально за такой пиццей вы точно не поедите.
Неожиданно неплохи оказались канноли — сицилийские хрупкие трубочки с кремом внутри. Фишка, конечно, в креме — он здесь сделан из рикотты, в которую добавили деликатно цукатов, орехов и даже шоколада. Получился такой симпатичный и одновременно увлекательный букет, что хочется «рассматривать» его во рту.
Ciao! — очередной проект рестораторов из Сибири, которые в последние пару лет слетелись в Новосибирск так, как если бы золотую жилу открыли прямо где-то в пойме реки Каменка. Единственным реальным приобретением в этом потоке пока стала разве что сеть кофеен «Скуратов кофе», остальные демонстрируют разной степени внятности набор рыночных банальностей. С точки зрения бизнеса, может, это иногда и правильно. Вон «Грильница» тоже не блещет оригинальностью, но своего покупателя нашла. Может и Ciao! повезет, и это слово у нас прозвучит в своем изначальном значении «привет», а не только «пока» (как более привычно носителю русского языка).
Ресторанный рынок Новосибирска сейчас находится в состоянии комы — работает лишь доставка и десяток заведений по линии метро, которые торгуют навынос. Сами рестораторы говорят о падении выручки на 80–90%. Но это не мешает самым отчаянным из них уже строить планы и запускать новые проекты. Какие еще новые заведения открылись в нашем городе на днях — смотрите в обзоре Стаса Соколова.
Пока одни открываются, другие бьют тревогу и просят губернатора разрешить им работать хотя бы в летнем формате. Мы публиковали открытое письмо властям, которое подписали более пятидесяти представителей сферы общепита. По их словам, запрет на работу кафе и ресторанам может лишить заработка минимум 100 тысяч человек.