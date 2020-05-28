Действительно, ветвистые кустарники и деревья сильно ухудшают жизнь автомобилистов. Никаких дополнительных дорожных знаков, которые бы заостряли внимание автомобилистов, в этом месте нет. Те водители, кто здесь ни разу не был, могут даже подумать, что за деревьями какая-то другая улица. Плюс к тому движение на Комсомольскому со стороны Салтыкова-Щедрина не такое активное, и из-за редких машин водители привыкают к тому, что раз по проспекту никто не ездит, можно и проскочить не глядя.