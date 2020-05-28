Продолжаем разбирать жалобы читателей НГС на проблемы в организации дорожного движения и опасные перекрестки в Новосибирске. На этот раз посмотрим на пересечение улицы Ленина и Комсомольского проспекта, где водители могут забывать о том, что проспект состоит их двух проезжих частей и нужно уступать встречному транспорту при повороте. Подробности — в материале Дмитрия Косенко.
Движение на этом перекрестке оживленное, львиная доля транспорта идет по односторонней Ленина в сторону вокзала и по Комсомольскому проспекту от улицы Шамшурина с левым поворотом. На случай, если не будут работать светофоры, расставлены знаки приоритета — улица Ленина главная, проспект второстепенный.
— Регулярные аварии. Те, кто выезжает с Комсомольского проспекта со стороны Шамшурина и поворачивают налево на Ленина, должны уступать дорогу выезжающим по Комсомольскому проспекту со стороны Салтыкова-Щедрина. Но не все ориентируются в ситуации, и часто происходят аварии. Данный перекресток осложняет аллея, которая делит Комсомольский проспект на две части и сбивает с толку водителей, — пишут читатели НГС.
Действительно, ветвистые кустарники и деревья сильно ухудшают жизнь автомобилистов. Никаких дополнительных дорожных знаков, которые бы заостряли внимание автомобилистов, в этом месте нет. Те водители, кто здесь ни разу не был, могут даже подумать, что за деревьями какая-то другая улица. Плюс к тому движение на Комсомольскому со стороны Салтыкова-Щедрина не такое активное, и из-за редких машин водители привыкают к тому, что раз по проспекту никто не ездит, можно и проскочить не глядя.
Решением проблемы могла бы стать установка дополнительных знаков, которые бы предупреждали об опасности. Ну и, конечно, водителям не стоит забывать Правила дорожного движения и быть внимательнее на таких сложных перекрестках.
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