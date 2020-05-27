«Брала микрозаймы на макароны детям»: как торговцы Центрального рынка пережили месяц безработицы

Захид торгует пряностями на рынке уже больше семи лет. Говорит, что за это время никогда не было проблем с деньгами — он и не задумывался, сколько тратит на жизнь. А когда остался без работы, то схватился за голову — аренда помещения, квартира съёмная, а ещё семья на родине просит деньги им выслать. Продавец рассказывает и ещё успевает подсовывать покупателям нужные приправы.



— Аджиномото есть? — подбегает к киоску запыхавшийся мужчина лет 40 в вельветовых штанах и белой рубашке. — Эту приправу нигде не продают, кроме рынка. Я считаю, это хорошо, что рынки стали открывать. Бывает, что в магазинах вот такой товар не возьмёшь. А я корейскую кухню люблю, сам готовить предпочитаю. Пока рынок не работал — я весь город оббегал, ну нет таких товаров негде. А в целом — на рынке всегда лучше покупать, тут всё свежее.