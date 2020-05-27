Налог на воду и штраф за борщевик: разбираемся в садовых законах нового сезона

1
За воду придётся заплатить
Вступивший в силу в 2019 году закон о ведении садоводства и огородничества установил отсрочку на обязательное лицензирование общих скважин. Но уже с этого года лицензирование скважины стало обязательным. Лицензия обойдётся в 7,5 тысячи рублей. Если этого не сделать, грозит штраф до миллиона рублей.
Садоводам, у которых на участке есть собственная скважина, лицензия понадобится, только если из неё добывается более 100 кубометров воды в сутки и при этом затрагивается центральный водоносный горизонт.
2
Можно узаконить самовольно занятый участок
Если вы заняли бесхозяйный участок, можете оформить его в собственность при проведении комплексных кадастровых работ. Но для этого нужно соблюсти несколько условий. Во-первых, вам нужно активно пользоваться захваченными сотками не меньше 15 лет, во-вторых, у вас не должно быть споров с соседями и претензий со стороны власти.
При обнаружении самовольно занятых участков кадастровые инженеры отражают эти сведения в своих отчетах, а Росреестр принимает решение о корректировке границ. Но будьте готовы, что все занятые сотки оформить в собственность не удастся — площадь прихваченной территории должна быть не больше предельного минимального размера земельного участка, установленного администрацией региона. Если предел не установлен, не более 10% от площади основного (законно приобретенного) участка.
3
Снизили налог на земли общего назначения СНТ и ОНТ
С этого года земельные участки общего назначения, находящиеся в собственности или бессрочном пользовании СНТ или ОНТ (занятые объектами товариществ, проездами, площадками, стоянками и т. п.), облагаются земельным налогом по ставке не более 0,3% от кадастровой стоимости. До сих пор эта ставка была в пять раз больше — до 1,5%.
Такой порядок должен устранить существующую несправедливость, когда за стоянки, проезды и общие площадки садоводы платят намного больше, чем за свои участки.
Конкретные ставки земельного налога в каждом муниципалитете определяются самостоятельно, по месту нахождения участков. С информацией о налоговых ставках можно ознакомиться на сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
4
Как превратить СНТ в населённый пункт
Дачники, которые хотят получить больше инфраструктуры и обзавестись магазинами, школами и поликлиниками в шаговой доступности, часто поднимают вопрос о том, как признать садовое или огородническое товарищество населённым пунктом. Но одного только желания и установленных границ СНТ или ОНТ для решения этого вопроса недостаточно.
— Однако товарищество возможно включить в границы уже существующих поблизости населенных пунктов. Для этого потребуется утверждение нового (или изменение действующего) генерального плана городского поселения или округа, схемы планирования муниципалитета, где товарищество расположено, — рассказывает заместитель директора Кадастровой палаты по Ярославской области Светлана Белова.
Некоторые положения садоводческого закона подразумевают поддержку граждан на государственном и муниципальном уровне, но такая поддержка является правом, а не обязанностью органов государственной власти и местного самоуправления.
5
Под строительство — не больше 30% участка
Кстати, новый свод правил планировки и застройки территорий садоводческих товариществ уточняет, что площадь земель общего назначения теперь должна составлять от 20 до 25% территории всего товарищества. Переделывать уже существующие участки не придётся — это правило касается только вновь создаваемых объединений. Под строительство на участке правила рекомендуют отводить не больше 30% общей площади, а с учётом дорожек, площадок и других пространств — не больше 50%. Опять же, если у вас уже несколько лет стоит дом, занимающий, например, 80% земельного участка, сносить его не заставят. А вот в регистрации масштабной новостройки в ЕГРН могут отказать.
— Такие кардинальные меры, как снос строений, принимаются исключительно по решению суда, и для этого должны быть очень серьезные основания. И уж конечно, такими основаниями не являются формальные несоответствия своду правил, — уточнил председатель Союза садоводов России Олег Валенчук.
В то же время в своде правил планировки установлена минимальная площадь личного садового участка — теперь она должна составлять не меньше четырёх соток (раньше нижняя граница была установлена на уровне шести соток).
6
Глухой забор — только по общему решению
Ставить глухие заборы со стороны улиц, проездов и наружных ограждений можно только по решению общего собрания членов товарищества. По периметру участков рекомендуется ставить сетчатые ограждения не выше 1,8 метра, а если договоритесь с соседями, можно сделать заборы другого типа или вообще от них отказаться.
Вы, конечно, можете вовсе обойтись без забора, но тогда будьте готовы, что ваш участок превратится в проходной двор. Согласно Гражданскому кодексу, если земельный участок не огорожен, а собственник никак не обозначил, что вход запрещён, любой может пройти по земле при условии, что это «не причиняет ущерба или беспокойства собственнику».
7
Продать подаренную дачу со сниженным налогом
Если вы получили дачу в наследство или вам её подарили (не раньше 2019 года), можете рассчитывать на снижение налога при её продаже. Важное условие: трёхлетний срок владения не должен истечь.
По общему правилу, если вы получаете в дар от близких родственников недвижимость, налог на доход в виде её стоимости не взимается, в остальных случаях нужно заплатить 13% НДФЛ с кадастровой стоимости недвижимости. Если в течение трёх лет вы решаете продать подарок, будьте добры заплатить налог с вырученной суммы. Раньше в этом случае можно было воспользоваться имущественным вычетом и уменьшить полученную от продажи сумму на 1 миллион рублей. С этого года можно выбрать: применить этот вычет и уменьшить выручку от продажи на сумму, с которой уплатил НДФЛ при получении дара, или на сумму расходов дарителя на приобретение объекта, если тот ранее не заявлял их к вычету. Такие же правила применяются и при продаже унаследованной и приватизированной недвижимости.
8
Штраф за мусор и костры
Разжигать костры на даче — противозаконно, за это в КоАП предусмотрен штраф от 2 до
Даже шашлык готовить можно только в специальном месте. Мангал должен быть расположен вдалеке от легковоспламеняющихся предметов, а под рукой обязательно должно быть хотя бы ведро воды.
За хранение мусора, разрушающего почву, придется выложить до двух тысяч рублей.
9
Штраф за лес
Если ваш участок — крайний, то на вас лежит обязанность ухаживать за лесом. Конечно, не за всем, а лишь за первыми десятью метрами — территория должна быть прибрана от мусора, сухих веток и листьев, горючих материалов. В противном случае вас ждёт штраф от 1,5 до
Если идея следить за поляной вам не нравится, отгородитесь от леса противопожарным барьером или полуметровым окопом.
10
Штраф за дрова
Заготовка дров контролируется статьёй 8.28 КоАП. Нелегальный дровяник обернётся рядовому садоводу штрафом до 5 тысяч рублей (даже если вы купили его у соседа). А если запасы дров делали вы сами и при этом орудовали пилой — надзорные органы конфискуют инструмент и выпишут штраф. В случае с должностными и юридическими лицами суммы взысканий возрастают до
11
Штраф за сорняки
Достаточно будет соседу нажаловаться, что сорняки с вашего участка мигрируют к нему, и вам придется заплатить. В этом случае на защиту почвы встают сразу два кодекса — земельный и административный. Расценки за сорные травы колеблются от 20 до
Речь идет о сорняках, серьезно угрожающих земле, а не об одуванчиках и клевере.
В некоторых российских регионах (например, в Московской и Ленинградской областях) уже активно штрафуют садоводов, которые не убирают борщевик. Не исключено, что скоро такие санкции введут повсеместно: сенаторы уже предложили узаконить штрафы для всех, кто отказывается бороться с борщевиком и другими карантинными сорными растениями. Предполагается, что физлица будут платить от двух до четырёх тысяч рублей, юридические — от 20 до
12
Штраф за туалет
Неприятный сюрприз поджидает дачника, установившего «неправильный» туалет: всё по тому же административному кодексу гражданина могут оштрафовать на
Впрочем, на практике такие нарушения всплывают редко. Во-первых, целенаправленные рейды по дачным клозетам — это что-то из разряда фантастики, а во-вторых, ваш ущерб почве (а именно за это вам придется в случае чего заплатить) надзорным органам еще предстоит доказать.