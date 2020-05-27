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Среди объявлений можно найти даже автомобиль-амфибию Volkswagen

Среди объявлений можно найти даже автомобиль-амфибию Volkswagen

Мы составили подборку настоящих внедорожников для тех, кто не принимает кроссоверы за полноценный автомобиль. Смотрите и наслаждайтесь — вдруг найдете что-то интересное.

«Крузер» из «Тундры»

Вот, например, большой и мощный пикап Toyota Tundra. Не узнаете? Потому что старый кузов заменили на новый от Land Cruiser 200. Получился этакий франкештейн, но выглядит он довольно гармонично и не колхозно. К тому же все изменения внесены в ПТС, так что проблем при постановке на учет не будет.

Внедорожник планировали использовать в ЧОП

Внедорожник планировали использовать в ЧОП

У внедорожника есть место для квадрокоптера. Планировалось, что машина будет использоваться в частной охранной организации, но что-то пошло не так. В итоге этого монстра отдают за 2 650 000 рублей. Если есть бронеавтомобиль, то хозяин готов рассмотреть обмен. Взяли бы себе такой?

Как вам Tundra с лицом от «Крузера»?

    Для любителей скорости есть Mercedes-Benz ML 63 AMG 2007 года выпуска — некогда самый мощный внедорожник на рынке. Впрочем, даже сейчас его характеристики впечатляют: атмосферный V8 6,2 литра развивает 510 л. с. и 630 Нм, а разгон до 100 км/ч занимает пять секунд ровно.

    Автомобиль готовы отдать за 900 тысяч рублей. Но будьте внимательны: у машины дубликат ПТС и, как говорится в отчете «Авто.ру», пять владельцев вместо указанных двух. Да и в целом к покупке таких экземпляров нужно относиться серьезно — с пониманием дела и готовностью вкладываться.

    Пять секунд до <nobr class="_">100 километров</nobr> в час — отличный показатель даже спустя <nobr class="_">13 лет</nobr>

    Пять секунд до 100 километров в час — отличный показатель даже спустя 13 лет

    Недавно австрийская компания Vagabund Moto, которая занимается кастомными мотоциклами, представила свой первый автомобильный проект — тюнингованную Lada 4x4.

    За основу взяли внедорожник 2007 года выпуска. Машине сняли бамперы, установили внедорожные шины, заменили подвеску и добавили экспедиционный багажник на крышу. Кузов окрасили в серый цвет, добавив черные двери для контраста. Получилось неплохо, согласитесь?

    В такой же серый цвет окрашивают спортивные Octavia RS

    В такой же серый цвет окрашивают спортивные Octavia RS

    Технически автомобиль не изменился. В нем установлены стандартные мотор 1,7 литра (83 л. с.) и пятиступенчатая механика. Внедорожник используется тюнерами как тягач для перевозки мотоциклов. Возможно, ребята станут собирать такие машины и для клиентов.

    Пока не ушли слишком далеко, вот еще одна доработанная «Нива», созданная уже российскими специалистами из компании «ВИС-Авто». Такой снегоболотоход будут выпускать по индивидуальным заказам. Цен пока нет.

    Какая «Нива» интереснее?

      Вот не менее легендарный, чем наша «Нива», немецкий Mercedes-Benz G-Class. Это дизельная 224-сильная версия 2007 года выпуска с доустановленными портальными мостами, внедорожными колесами, расширителями арок, лебедкой и другими улучшениями. По словам автора объявления, на все доработки ушло свыше 3,5 миллиона рублей.

      В итоге за машину просят 6,5 миллиона рублей. Подробности читайте в объявлении на «Авто.ру».

      Хороший вариант для тех, кому не хватает на оригинальный Mercedes-Benz G 500 4x4 в квадрате

      Хороший вариант для тех, кому не хватает на оригинальный Mercedes-Benz G 500 4x4 в квадрате

      Напоследок — самый настоящий король внедорожников. Это автомобиль-амфибия Volkswagen Type 166 Schwimmwagen 1943 года выпуска, который использовался немецкими военными во время Второй мировой войны. Владелец говорит, что в мире осталось всего 163 пригодных для использования машины, из которых только 13 находятся в первоначальном виде. Представленный экземпляр — один из них.

      — Автомобиль не затерялся и после войны, — продолжает автор объявления. — Лучшим доказательством этому служит тот факт, что прародитель автомобиля Фердинанд Порше использовал его для поездок на охоту.

      Цена амфибии — 12 миллионов рублей. Подробности ищите здесь.

      Один из немецких трофеев — автомобиль-амфибия Volkswagen

      Один из немецких трофеев — автомобиль-амфибия Volkswagen

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