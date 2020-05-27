Мы составили подборку настоящих внедорожников для тех, кто не принимает кроссоверы за полноценный автомобиль. Смотрите и наслаждайтесь — вдруг найдете что-то интересное.
«Крузер» из «Тундры»
Вот, например, большой и мощный пикап Toyota Tundra. Не узнаете? Потому что старый кузов заменили на новый от Land Cruiser 200. Получился этакий франкештейн, но выглядит он довольно гармонично и не колхозно. К тому же все изменения внесены в ПТС, так что проблем при постановке на учет не будет.
У внедорожника есть место для квадрокоптера. Планировалось, что машина будет использоваться в частной охранной организации, но что-то пошло не так. В итоге этого монстра отдают за
Как вам Tundra с лицом от «Крузера»?
Для любителей скорости есть Mercedes-Benz ML 63 AMG
Автомобиль готовы отдать за
Недавно австрийская компания Vagabund Moto, которая занимается кастомными мотоциклами, представила свой первый автомобильный проект — тюнингованную Lada 4x4.
За основу взяли внедорожник
Технически автомобиль не изменился. В нем установлены стандартные мотор
Пока не ушли слишком далеко, вот еще одна доработанная «Нива», созданная уже российскими специалистами из компании «ВИС-Авто». Такой снегоболотоход будут выпускать по индивидуальным заказам. Цен пока нет.
Какая «Нива» интереснее?
Вот не менее легендарный, чем наша «Нива», немецкий Mercedes-Benz G-Class. Это дизельная
В итоге за машину просят
Напоследок — самый настоящий король внедорожников. Это автомобиль-амфибия Volkswagen Type 166 Schwimmwagen
— Автомобиль не затерялся и после войны, — продолжает автор объявления. — Лучшим доказательством этому служит тот факт, что прародитель автомобиля Фердинанд Порше использовал его для поездок на охоту.
Цена амфибии —
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