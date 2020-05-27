Мы составили подборку настоящих внедорожников для тех, кто не принимает кроссоверы за полноценный автомобиль. Смотрите и наслаждайтесь — вдруг найдете что-то интересное.



«Крузер» из «Тундры»

Вот, например, большой и мощный пикап Toyota Tundra. Не узнаете? Потому что старый кузов заменили на новый от Land Cruiser 200. Получился этакий франкештейн, но выглядит он довольно гармонично и не колхозно. К тому же все изменения внесены в ПТС, так что проблем при постановке на учет не будет.