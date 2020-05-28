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Он и она Истории

«Не будут вместе»: как сейчас живут знаменитые влюбленные курьеры (они остались без Парижа)

Спустя год отношения Димы и Юли стали еще крепче — расставаться пара не собирается. Мы узнали подробности их жизни

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История Димы и Юли прогремела на всю страну в феврале 2019 года&nbsp;

История Димы и Юли прогремела на всю страну в феврале 2019 года 

Нашумевшая в прошлом году история любви курьеров из конкурирующих компаний «Яндекс.Еда» и Delivery Club набирает обороты. Дима и Юля неоднократно признавались, что воспринимали всё происходящее как вброс и не верили тому, что пишут в соцсетях, пока им не предложили путёвку на двоих в Париж, а для полноты картины вручили еще и кольцо с бриллиантом, чтобы сделать поездку романтичнее. Многие не верили в чувства влюбленных, обвиняли их в наживе и пророчили скорое расставание. Корреспондент НГС узнала, как спустя год обстоят дела у современных Ромео и Джульетты.

— Мы вместе, у нас всё хорошо, тьфу-тьфу, не сглазить бы, — с ходу отвечает Дмитрий Некрасов на вопрос корреспондента и сетует на то, что из-за вируса они с Юлей никуда не ходят и будни проходят серо. Заведения общепита закрыты, кино не работает, остается только гулять, когда есть свободное время.

— Зато появилось время, чтобы накопить на свою небольшую цель — мопед Vento, в эту пятницу уже куплю его, — хвастается молодой человек. Он уже успел подготовить место в гараже и ждет не дождется покупки транспорта, на который копил два месяца. Из службы доставки Дима и Юля ушли еще в прошлом году — Юля сейчас трудится в сфере МФО, а Дима работает в автосалоне.

Пару искали всем городом&nbsp;

Пару искали всем городом 

Влюбленные пока живут по отдельности, потому что не хотят тратить деньги на совместное жилье — им хочется устроить свою жизнь, накопить деньги. Раздельное проживание, считает Дима, идет только на пользу их отношениям:

— Мы не ругаемся, как многие на карантине, а только скучаем друг по другу. Когда мы вместе, то обычно гуляем по разным местам в городе, но по большей части приходится оставаться дома, заказывать доставку, гулять с собакой в парке и смотреть сериалы, фильмы. Я сам их не смотрю, Юля смотрит, так что на какой серии она остановилась, на такой и продолжаем смотреть вдвоем. Недавно посмотрели «Элиту», сейчас смотрим «Бумажный дом».

Дима и Юля по-прежнему вместе и счастливы&nbsp;

Дима и Юля по-прежнему вместе и счастливы 

Многие сомневались в серьезности отношений Димы и Юли и были уверены, что в скором времени пара расстанется:

— Ну видно же по словам, что он её просто матросит, — пишет некто с именем Диванный эксперт.


— Парень-то походу уже и в Париж не хочет, — высказывается наш постоянный комментатор Эль.

А пользователь АК решил дать Дмитрию совет: «Дима, если ты меня читаешь, используй её и цинично слей. И не мучайся угрызениями совести совершенно — она с тобой это сделает и даже не ойкнет».

Высказывание пользователя Ржака тоже не стало пророческим: «Да не будут они вместе, и так понятно».

Но, несмотря на прогнозы комментаторов, отношения пары стали только крепче.

Поездка в Париж, по словам Димы, не отменилась, её перенесли на неопределенное время.

— Мне хотелось бы сказать людям, которые думали или думают, что это фейк или рекламный ход — ребят, это всё правда. Просто пока мы не можем полететь никуда из-за коронавируса. А кольцо находится в Москве, в компании «Пешкарики». Человек от этой компании сказал, что подарит его только тогда, когда увидит билеты из Москвы в Париж, — объяснил молодой человек.

Что еще почитать про отношения:

«Ненавидел и хотел одновременно»: как живут пары, которые пережили измену и снова вместе (им было нелегко).

«Муж привел домой Оксану»: как живут пары, которые развелись, но не разъехались (и снова влюбились).

«Отношения улучшились»: эти пары переехали из города в деревню — теперь они меньше тратят на одежду и больше спят.

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