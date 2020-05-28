«Не будут вместе»: как сейчас живут знаменитые влюбленные курьеры (они остались без Парижа)

Многие сомневались в серьезности отношений Димы и Юли и были уверены, что в скором времени пара расстанется:



— Ну видно же по словам, что он её просто матросит, — пишет некто с именем Диванный эксперт.



— Парень-то походу уже и в Париж не хочет, — высказывается наш постоянный комментатор Эль.

А пользователь АК решил дать Дмитрию совет: «Дима, если ты меня читаешь, используй её и цинично слей. И не мучайся угрызениями совести совершенно — она с тобой это сделает и даже не ойкнет».

Высказывание пользователя Ржака тоже не стало пророческим: «Да не будут они вместе, и так понятно».

Но, несмотря на прогнозы комментаторов, отношения пары стали только крепче.

Поездка в Париж, по словам Димы, не отменилась, её перенесли на неопределенное время.

— Мне хотелось бы сказать людям, которые думали или думают, что это фейк или рекламный ход — ребят, это всё правда. Просто пока мы не можем полететь никуда из-за коронавируса. А кольцо находится в Москве, в компании «Пешкарики». Человек от этой компании сказал, что подарит его только тогда, когда увидит билеты из Москвы в Париж, — объяснил молодой человек.